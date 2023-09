Test notebooka LG gram 16 Style: lekkość, styl i moc

O tym notebooku nie powinno się mówić, że nie jest brzydki, bo to szczyt niedopowiedzenia. On jest naprawdę piękny. Projektanci LG postawili na minimalizm formy, unikając jakichkolwiek wymyślniejszych kształtów, jakichkolwiek dodatków czy ozdób. I to działa. Kiedy wyjdziemy poza formę, w oczy rzucają się przede wszystkim dwie rzeczy, z których pierwszą jest bardzo niezwykły kolor. Pokrywa i pulpit LG gram Style 16 są pokryte gładkim, opalizującym tworzywem, które zachowuje się trochę jak masa perłowa. Teoretycznie białe, delikatnie mieni się różnymi kolorami, przechodząc od łagodnych odcieni zieleni, przez złoto, aż do pomarańczowego, w zależności od tego, jak pada na nie światło. Wygląda to naprawdę świetnie i zasługuje na wielki plus – z tym notebookiem na pewno wyróżnisz się z tłumu!

Drugą rzeczą, która natychmiast zwraca uwagę jest pozorny brak touchpadu. Tak naprawdę płytka dotykowa cały czas tu jest – tyle, że schowana pod opalizującym materiałem pulpitu. Kiedy dotkniesz miejsca, gdzie powinien być touchpad palcem, pojawią się świetliste linie, pokazujące granice gładzika. Ale jeśli położysz tam dłoń, nie stanie się nic. Wspaniale! Bardzo doceniam, że rozwiązanie stylistyczne, bardzo fajnie nadające temu komputerowi charakteru i tożsamości, zostało wprowadzone bez naruszania wygody użytkowania.

Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z notebookami LG serii gram, to wiesz, czego się spodziewać pod względem wagi i smukłości. I tak, także w przypadku LG gram Style 16 to cechy bardzo dobre. Jak dobre? Cóż, jeśli komputer z ekranem o przekątnej długości 16 cali waży niecałe 1,3 kilograma, a więc spokojnie o niemal ćwierć kilograma mniej, niż najlżejsza konkurencja o podobnej wielkości. To naprawdę robi wrażenie, prawda?

A skoro już powiedziałem o ekranie, to parę słów o nim więcej, bo to kolejny plus. Ma przekątną długości 16", proporcje 16:10 i bardzo wysoką rozdzielczość 3200 x 2000 pikseli, a także częstotliwość odświeżania 120 Hz. Imponująco? Tak. Ale to dopiero połowa! Bo najważniejsze jest to, że mamy tu do czynienia z matrycą OLED, a więc kolory są soczyste, kontrasty idealne, czerń perfekcyjna, a jasność obrazu, przekładająca się na wygodę pracy na dworze i na słońcu - potężna.

Na plus zapisuję też zastosowanie platformy Intel Evo – użyty procesor Core i7 trzynastej generacji należy do serii P, jak Performance, wydajność, 16 GB pamięci RAM dokłada się do płynnego multitaskingu, a całość jest zoptymalizowana do długiej pracy na baterii – tak około 6-7 godzin. Komputer startuje praktycznie natychmiast, a logowanie do systemu wykorzystuje zaawansowane rozpoznawanie twarzy, co też działa błyskawicznie. Super!

Wreszcie drobiazg, który jednak jest moim zdaniem bardzo ważny, czyli porty. Są dwa złącza USB-C, oba z obsługą Thunderbolta, a do tego gniazdo USB A oraz czytnik kart microSD. To solidny, kompletny zestaw – bardzo dobrze.

Jakbym miał wybrać jedno słowo, żeby go opisać, wybrałbym "wyjątkowy". Jest niesamowicie lekki i smukły, zmieści się do każdego plecaka czy torby, a jego mieniące się pokrycie i niewidzialny touchpad przyciągają uwagę. Dzięki wielkiemu, wspaniałemu ekranowi i platformie Intel Evo oferuje wygodę pracy i rozrywki wszędzie, gdzie chcesz. Mógłby być sztywniejszy i cichszy, ale taką cenę za tą niesamowitą mobilność zdecydowanie warto zapłacić.

Konstanty Młynarczyk, dziennikarz WP Tech

Materiał sponsorowany zrealizowany we współpracy z marką LG