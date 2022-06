TEST LG gram 16: notebook, który nie waży (prawie) nic

Cześć, Kostek Młynarczyk, dziś w TLDR testuję komputer, który zaprzecza prawom fizyki i na złość grawitacji nie waży nic. No dobrze, może nie całkiem nic, ale jak na swoją wielkość i wyposażenie LG Gram 16 sprawia, że przeciera się oczy ze zdumienia. Co nie znaczy, że nie sprawdzimy zaraz, pod jakimi względami jest dobry i zły, a nawet brzydki.

Obiecane parę słów o mobilnym monitorze, który pokazałem w odcinku: nazywa się LG gram +view, waży tylko 670 gramów i ma przekątną 16", tak jak wyświetlacz notebooka, który testowałem. Podłącza się go przez USB-C zarówno do notebooków jaki smartfonów czy tabletów, a że zmieści się w każdym plecaku, możesz mieć swoje mobilne biuro zawsze ze sobą. Ciekawostka - LG Gram 16 i monitor gram +view ważą razem tyle, co jeden notebook z ekranem 16"!