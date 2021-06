Telezakupy w nowej formie - sklepy internetowe testują livestreaming

Nie tylko influencerzy

To co jednak stanowi o ogromnej popularności zakupów przez internet oraz przekłada się na kolejny wzrost livestremingu, to sami użytkownicy, którzy polecają sobie konkretne transmisje. Nie bez znaczenia są także konkretni celebryci, z którymi firmy podejmują współpracę celem zaprezentowania przez nich danego produktu w trakcie transmisji na żywo.