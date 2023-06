Telezakupy 2.0 - czy Polacy pokochali liveshopping?

Gdy połączyć to, co internauci kochają najbardziej, czyli wideo i zakupy, otrzymamy przepis na sprzedażowy sukces. Firma badawcza Report Linker szacuje, że podczas, gdy globalna wartość rynku handlu wideo wyniosła w 2022 r. 526,72 mld USD, w 2028 r. ma osiągnąć 2,79 bln USD. Oznacza to blisko pięciokrotny przyrost. Również w Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania tą formą zakupów, wynika z danych Komputronik.