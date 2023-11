Telewizory w super cenach na Black Friday!

Pierwszy, tańszy, to elegancki, 65-calowy SONY KD-65X75WL LED 4K , który można nabyć za 3699 zł, czyli o 300 zł mniej niż przed Black Friday. Najniższa cena tego modelu z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Jeszcze większą gratką jest SONY KD-75X75WL LED 4K . Ten świetny telewizor z ogromnym, 75-calowym ekranem można teraz kupić aż o 1000 złotych taniej! Tak, wystarczy tylko wejść na stronę sklepu Media Expert, aby zamiast 5999,99 zł, zapłacić za tę znakomitą, nowoczesną Bravię tylko 4990 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to w tym przypadku 5990 zł. Ta promocja jest więc znakomitą okazją!

Czy warto wspomnieć o czymś jeszcze? Owszem, w szczególności o wszechstronnym systemie operacyjnym Google TV, który zapewnia tym telewizorom Sony bezprecedensowy dostęp do wszystkich aplikacji telewizji strumieniowej i wielu, wielu innych. A także do ekskluzywnego serwisu z filmami wytwórni Sony Pictures, z których pięć, w najwyższej jakości Blu-Ray 4K, każdy nabywca nowego telewizora otrzyma od Sony w prezencie. Google TV obsługuje również Chromecast i Apple AirPlay, więc można bez najmniejszego problemu wykorzystywać te telewizory jako ekrany naszych smartfonów! Jak widać, naprawdę wiele przemawia za skorzystaniem z tych okazji. Przede wszystkim jednak liczą się wspomniane, fantastyczne zniżki Black Friday: 65-calowy SONY KD-65X75WL taniej o 300 zł, a 75-calowy SONY KD-75X75WL taniej aż o 1000 zł!

Oczywiście te trzy wymienione powyżej propozycje to niejedyne oferty promocyjne na nowoczesne telewizory, które można znaleźć w sklepie Media Expert z okazji Black Friday. Warto przejrzeć cały asortyment i sprawdzić, co jeszcze można kupić dużo, dużo taniej w ramach przedświątecznego szaleństwa przecen. Nowy telewizor może i ledwo zmieści się pod choinką, ale będzie to prezent, z którego ucieszy się cała rodzina. I jej najmłodsi członkowie, którzy mogą oglądać bajki przez cały dzień, i ich rodzice, którzy lubią spędzać chłodne zimowe wieczory przy ulubionych serialach, i dziadkowie, dla których telewizor jest najczęściej ważnym oknem na świat. Nie da się ukryć, że to jedno z najważniejszych urządzeń w domu. Teraz można mieć je nowe, większe i lepsze w naprawdę fantastycznej cenie dzięki dużym zniżkom i promocjom towarzyszącym z okazji Black Friday. Następna taka okazja zdarzy się dopiero za rok. Czy naprawdę chcesz aż tyle czekać?