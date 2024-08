Niektórym nazwa Hisense może niewiele mówić, zatem na początek odpowiedzmy na pytanie, co to za firma. Hisense to chińska marka, założona w 1969 roku, która swoją międzynarodową ekspansję zaczęła w 1988 roku. W jej ofercie znajdziemy nie tylko telewizory, ale także lodówki, pralki i klimatyzatory. Jednak to właśnie z telewizorów jest najbardziej znana, o czym świadczą wyniki sprzedaży – w samym tylko grudniu 2022 roku światowa sprzedaż telewizorów Hisense wyniosła ponad 2,3 mln sztuk, co uplasowało markę na 1. miejscu na rynku międzynarodowym (za: Instytut Badań Rynkowych AVC Revo[1]). Natomiast w 2023 i pierwszym kwartale 2024 Hisense zajęła 2. miejsce na świecie w rankingu przygotowanym przez agencję badań Omdia[2] w sprzedaży telewizorów oraz 1 miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych, a wśród chińskich marek utrzymuje od lat pozycję lidera[3].