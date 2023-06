Telewizor do gamingu – tylko jaki?

Zakup telewizora do gier to często decyzja na lata. Na co powinniśmy więc zwrócić uwagę w trakcie jej podejmowania? Warto pamiętać, że nie liczy się tylko specyfikacja techniczna. Zwrócić uwagę powinniśmy również na inne rzeczy – w naszym tekście objaśnimy, na co konkretnie.

Wraz z wejściem na rynek dziewiątej generacji konsol gier wideo, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S, w przystępnej cenie pojawiło się sporo telewizorów o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wówczas był to najlepszy możliwy wybór dla fanów gamingu, ale od premiery tych konsol minęło już ponad 2,5 roku i wiele zdążyło zmienić się na rynku telewizorów.

© materiały partnera

Przede wszystkim w sprzęcie dla gracza musi znaleźć się złącze HDMI 2.1. Dobrze, aby znalazły się takie co najmniej dwa, w tym jedno wyposażone w technologię eARC. Do jednego z nich podłączymy konsolę/komputer, z kolei drugie może nam służyć do połączenia telewizora z soundbarem, jeżeli taki sprzęt posiadamy.

Kolejną rzeczą, której powinniśmy szukać w telewizorze gamingowym, jest certyfikat AMD FreeSync. Jest to technologia synchronizacji generowanych przez urządzenie (konsolę, PC) obrazów wraz z częstotliwością odświeżania ekranu. Ta funkcja jest szczególnie ważna dla posiadaczy konsol najnowszej generacji, ponieważ korzystają one z układów graficznych AMD. Podobnym standardem dbającym o nasz komfort z rozgrywki jest VRR (Variable Refresh Rate).

Telewizor do gamingu – nie musi być już tylko telewizorem

Nowoczesny gracz lubi mieć mnóstwo gadżetów. Podział na graczy komputerowych i konsolowych powoli zanika, bo warto dziś posiadać zarówno konsolę, jak i wydajnego peceta. Im więcej gier, tym więcej niezapomnianych wrażeń, a nie wszystkie zostają wydane na każdą z platform. W takim wypadku powinniśmy szukać i monitora, i telewizora do gier? Niekoniecznie! Dziś da się to już połączyć.

Zazwyczaj, gdy mówimy o grach dostępnych tylko na PC, są to tytuły typowo nastawione na rozgrywkę wieloosobową. Gry typu MOBA i wieloosobowe strzelanki są najlepszym przykładem. W tego typu produkcjach gracze potrzebują jak największej liczby klatek wyświetlanych na sekundę, a więc w poszukiwaniach sprzętu zwracają również uwagę na częstotliwość odświeżania ekranu. Im wyższa, tym lepsza. Z kolei pod względem rozdzielczości profesjonalni gracze preferują tryb Full HD. Oczywiście nie oznacza to, że tylko profesjonaliści tego potrzebują.

© materiały partnera

Jak pogodzić ze sobą te wszystkie cechy? Odpowiedzią jest telewizor Hisense 55E7KQ PRO (model dostępny jest w trzech rozmiarach: 55 cali, 65 cali oraz 75 cali). Ten odbiornik oprócz świetnej specyfikacji technicznej posiada także funkcję, która pozwala ominąć powyższy dylemat. Jest to technologia Hardware Super Resolution (HSR), umożliwiająca granie w gry nawet w 240 FPS, pomimo że natywna częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz.

W standardowym trybie ekran odświeża treści, skanując linie od dołu do góry. Z wykorzystaniem technologii HSR telewizor zaczyna skanować je wraz z przeplotem, co pozwala nawet podwoić liczbę wyświetlanych obrazów w ciągu sekundy. Z kolei to przekłada się na odczuwaną przez nas płynność rozgrywki i pozwala szybciej reagować, ale też wygląda przyjemnie dla oka. Nie możemy mówić o doskonałej rozrywce, jeśli ekran się rozmywa.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze telewizora gamingowego?

Oprócz rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i technologii HSR do grania w dużym komforcie potrzebujemy jeszcze wyrazistego ekranu. Tutaj musimy zwrócić uwagę na pokrycie przestrzeni barw. Ten parametr będzie odpowiadać za wyświetlanie kolorów. W przypadku telewizora Hisense 55E7KQ PRO nasze pomiary wykazały pokrycie palety RGB w 97 proc., a z kolei DCI-P3 w ok. 80 proc.

© materiały partnera

Zdecydowana większość nowych gier wykorzystuje także technologię HDR. Ten parametr również powinien pojawić się w naszym wymarzonym telewizorze do gier. Standard HDR10+ zapewnia najlepsze wrażenia z rozgrywki w zależności od warunków oświetlenia. Tym samym telewizor zadba o to, abyście zawsze widzieli ciemniejsze i jaśniejsze etapy gier w należyty sposób.

© materiały partnera

Dodatkowo wśród cech wartych wspomnienia należy dodać technologię Dolby Atmos i Dolby Vision. Pierwsza z nich jest techniką dźwięku przestrzennego. Dzięki niej dźwięk rozprzestrzenia się po pomieszczeniu w formie "kopuły", co pozwala lepiej usłyszeć to, co dzieje się w grze, chociażby nad nami. Wyobraźcie sobie tylko, jaki efekt daje to w grach pełnych akcji, wybuchów czy strzelania. Z kolei Dolby Vision zastąpi wam zabawę z "suwakami" do dostosowywania jasności ekranu, kolorów i tym podobnych. Technologia sama doprowadzi nam te parametry do najlepszych wartości.

© materiały partnera

Płatna współpraca z marką Hisense