Telewizja Nowej Generacji w Play – idealne połączenie TV i streamingu

W czasach gdy zarówno praca, jak i rozrywka odbywają się za pośrednictwem technologii, swoboda wyboru i wysoka jakość usług to dwa podstawowe kryteria wyboru operatora usług cyfrowych. Play poszedł o krok dalej – przygotował ofertę w taki sposób, by każdy znalazł tu wszystko czego potrzebuje: począwszy od telefonu, poprzez internet, kończąc na Telewizji Nowej Generacji łączącej w sobie tradycyjny dostęp do kanałów TV oraz streaming przez internet.

Dostępność wielu usług w jednym miejscu to nie tylko oszczędność czasu na etapie podpisania umowy. To również – a może przede wszystkim – korzyści finansowe dla klienta, który może połączyć pakiety tak, by zyskać dodatkowe rabaty.

Wszystkie ważne usługi u jednego operatora

Myśląc o zakupie pakietu usług niezbędnych do codziennego korzystania z telefonu, internetu oraz cyfrowej telewizji, najwygodniej sięgnąć po ofertę u jednego operatora. Play ma tutaj do zaoferowania naprawdę wiele. Telewizja Nowej Generacji to innowacyjne, a zarazem proste rozwiązanie stanowiące odpowiedź na zapotrzebowania dzisiejszych użytkowników. Część osób deklaruje bowiem, że w tradycyjnej telewizji "nie ma czego oglądać" i preferują wyświetlanie filmów i seriali na życzenie, inni mają przeciwne zdanie. Wszystko zależy więc od preferencji, a Play zdecydował się na rozwiązanie idealne – połączenie tradycyjnej telewizji oraz dostępu do serwisów streamingowych w jednej, prostej ofercie, w której centrum rozrywki stanowi nowoczesny dekoder Play BOX TV.

Drugi element idealnego pakietu to oczywiście dostęp do internetu. W ofercie Play można znaleźć niezawodny światłowód i korzystać z sieci z prędkością od 300 Mb/s do nawet 5 Gb/s. Tutaj kluczem jest nowy w ofercie router Play BOX NET, który obsługuje nowoczesny standard Wi-Fi 6 i oferuje 4-gigabitowe porty Ethernet pozwalające każdemu urządzeniu korzystać z bardzo szybkiego internetu domowego.

Trzeci filar udanej oferty to oczywiście telefonia komórkowa ze świetną jakością połączeń. Tutaj Play ma wiele do zaoferowania, na czele z łączeniem ofert i opcją uzyskania dwóch abonamentów 5G w cenie jednego. W każdej z ofert można korzystać z mobilnego internetu bez limitu transferu danych i z pełną prędkością nawet do 300 GB miesięcznie. Dodatkowo w najwyższym pakiecie klient może skorzystać z dodatkowej karty SIM z mobilnym internetem i wykorzystać ją na przykład w tablecie z modemem, by nie odcinać się od dostępu do sieci w sytuacjach, w których nie ma dostępu do smartfona.

Jak działa system korzyści w Play?

Telewizja Nowej Generacji w Play to usługa dostępna już od 45 zł miesięcznie, w której podstawę stanowi urządzenie Play BOX TV i system punktowy. Użytkownik może w łatwy sposób wymieniać punkty na dostęp do różnych usług – serwisów streamingowych, konkretnych kanałów tradycyjnej telewizji lub korzystać z pakietów specjalnych. W ten sposób można dowolnie stworzyć własny zestaw usług, łącząc telewizję ze streamingiem. Co więcej, wybór można swobodnie zmieniać nawet co miesiąc, dopasowując tym samym usługi do swoich potrzeb w konkretnym czasie.

Klient może wymienić swoje punkty między innymi na dostęp do serwisów Netflix, HBO Max, CANAL+ online bądź tematycznych pakietów programów telewizyjnych (np. filmów i seriali lub sportu). Jeśli punkty przyznane klientowi w ramach jednego okresu rozliczeniowego zostaną wyczerpane, zawsze istnieje możliwość dokupienia kolejnych, by w danym miesiącu korzystać jednocześnie z dostępu do jeszcze większej liczby kanałów i usług.

Dekoder Play BOX TV to niewielkie urządzenie bazujące na systemie Android TV, które obsługuje rozdzielczość 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision. Połączenie ich daje użytkownikowi pewność oglądania materiałów w maksymalnej dostępnej jakości. Do tego w Sklepie Play na klientów czekają tysiące gier i aplikacji, które można instalować na urządzeniu, a dodatkowym jego atutem jest opcja szybkiego uruchamiania, dzięki której dekoder włącza się błyskawicznie. Alternatywnie można zrezygnować z tego udogodnienia, oszczędzając za to bardziej energię.

Klient może tylko zyskać

Łączenie usług w Play oznacza dla klienta realne oszczędności. W ten sposób można zyskać nawet do 50 zł miesięcznie – łącząc telefonię komórkową 5G, superszybki światłowód oraz Telewizję Nowej Generacji. Wybierając wyłącznie internet i telewizję, klient może liczyć na 40 zł rabatu.

Nie pozostaje nic innego jak tylko zachęcić do odwiedzenia salonów czy strony Play, aby na własnej skórze przekonać się o wszystkich zaletach jego nowej oferty.

