Technologie w nowych kartach Nvidii – wyjaśniamy ich działanie

Przed weekendem miała miejsca premiera nowych kart graficznych Nvidii, dedykowanych specjalnie na laptopy. Wiemy już, że razem z nimi zadebiutowała technologia Dynamic Boost oraz zaktualizowano technologię DLSS. Co to jednak znaczy, jak to działa i na to w sumie mogą liczyć

użytkownicy komputerów przenośnych z kartami GeForce RTX 2080 SUPER i 2070 SUPER?

Artykuł sponsorowany

Zacznijmy trochę od końca, czyli od wyjaśnienia DLSS. Deep Learning Super Sampling to technologia odpowiedzialna za przyspieszanie działania gier. Realistyczne oświetlenie w grach jest ogromnie zasobożerne, stąd zapotrzebowanie na technologię, która to usprawni. Poprzez aktualizację sieci neuronowej, Nvidia zapewniła więc dużo lepszą rekonstrukcję obrazu, zaś wydajność wzrasta zauważalnie, szczególnie w porównaniu do pierwszej wersji tej techniki. Sama technologia działa na zasadzie wypełnienia obrazu dodatkowymi pikselami, dzięki czemu jesteśmy w stanie podnieść rozdzielność (np. z Full HD do 4K).

Chcących zobaczyć jak to wygląda odsyłam do gry Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries albo Wolfenstein: Youngblood. Co najważniejsze jednak, sama sieć neuronowa, w porównaniu ze swoją pierwszą wersją, nie musi być już indywidualnie uczona w każdej gry. Teraz potrafi sama sobie poradzić z dowolnym tytułem, jeżeli tylko zostanie zaimplementowana przez twórców.

DLSS najlepiej sprawdza się w grach korzystających z Ray Tracingu, technologii umożliwiającej stworzenie niemalże realistycznego oświetlenia. Z pomocą sieci neuronowej możemy uzyskać nawet dwa razy więcej klatek na sekundę, co świetnie pokazuje chociażby przykład gry Control. Bez DLSS-a, na laptopie z kartą RTX 2060, przy rozdzielczości Full HD, uzyskiwała ona wynik 36 FPS-ów. Wystarczyło jednak go włączyć, by liczba klatek na sekundę wzrosła do 61.

Materiały prasowe Podziel się

Sieci neuronowe to jednak nie koniec zabawy. Nowe GeForce’y z serii SUPER zadebiutowały razem z technikami Advanced Optimus oraz Dynamic Boost. Ta druga jest szczególnie istotna z perspektywy graczy. Pozwala ona na chwilowe zmniejszenie mocy procesora, aby dostarczyć jej więcej do GPU. Efektem jest więcej klatek, a jak wszyscy wiemy, każda jest na wagę złota, szczególnie przy wysokich ustawieniach grafiki. Gracze mogą liczyć na kilkuprocentowe wzrosty wydajności.

Jeżeli zaś chodzi o Advanced Optimus, to najłatwiej to wytłumaczyć jako technikę, która umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy dedykowaną i zintegrowaną kartą graficzną. Poprzez przełączanie układów, zoptymalizuje działanie naszego sprzętu tak, aby był jak najbardziej efektywny w danym momencie. Co ważne, Advanced Boost znacząco wpływa na zużycie energii, więc możemy oczekiwać dłuższego działania naszego sprzętu. Zarówno ta technologia, jak i wcześniej wspomniany Dynamic Boost, będą działać z laptopami z procesorami Intela, ale też AMD. Warto jednak wiedzieć, że nie w każdej konfiguracji – ostateczna implementacja zależy od producenta danego urządzenia. Pierwszym sprzętem, korzystającym z Advanced Optimus będzie Lenovo Legion 7.

Jak widać, laptopy z nowymi kartami od Nvidii to prawdziwe konie pociągowe i warto rozważyć ich zakup. Zdecydowani na nowy sprzęt będą mogli wybrać jedną z ponad dziesięciu konfiguracji w sklepie x-kom. Ich sprzedaż zacznie się w ciągu najbliższych tygodni.