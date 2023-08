Technologiczny rozwój w gamingu: Jak światłowód rewolucjonizuje przemysł esportowy

Niedawno odbył się festiwal gier Riot Games - Meet at Rift, który do Łodzi przyciągnął fanów tego uniwersum z całego kraju. Jedną z ciekawszych atrakcji była strefa, na której zorganizowano Wyzwanie Nexery w League of Legends. Miejsce było prawdziwym rajem dla fanów, którzy mogli uczestniczyć w niezwykłych rozgrywkach 1 na 1 ze znanym ze swoich umiejętności Lewusem.

Spotkajmy się na Rifcie - czyli rozgrywki League of Legends

Główną i najbardziej ekscytującą atrakcją strefy Nexery na festiwalu Meet at Rift było wyzwanie 1 na 1 z utalentowanym graczem Ultraligi, Wojtkiem ‘Lewusem’ Strykowskim. Challenge był doskonałą okazja dla gości festiwalu, by zmierzyć się bezpośrednio z ikoną społeczności. W pojedynku 1 na 1 można było zdobyć nie tylko sławę i chwałę, ale także nagrodę finansową - zwycięzca otrzymywał 100 PLN za pokonanie Wojtka. Pikanterii dodawał fakt, że połowę pojedynków Lewus rozegrał na superszybkim światłowodowym dostępie do internetu, porównywalnym do oferty jaką posiada firma Nexera, a drugą połowę na internecie mobilnym. Całe Wyzwanie Nexery zostało udokumentowane video, które opublikował Lewus na swoim kanale w serwisie Youtube.

Wyzwanie Nexery stanowiło przekonujący dowód na to, że korzystanie z gry na światłowodzie nie prowadzi do występowania opóźnień, co z kolei przekłada się na wyjątkową przyjemność podczas rozgrywki i w efekcie przyczynia się do tworzenia niesamowitej zabawy. W przypadku korzystania z internetu mobilnego, sytuacja jest odmienna, gdyż doświadczenie gry staje się mniej satysfakcjonujące, szczególnie w sytuacjach, w których gubione są pakiety danych, wpływając negatywnie na płynność rozgrywki.

Zarówno profesjonalni gracze, jak i ci, którzy grają dla rozrywki i zabawy, dostrzegają ogromne korzyści płynące z posiadania szybkiego internetu światłowodowego. Gra w gry staje się bardziej satysfakcjonująca, kiedy połączenie jest niezawodne i zapewnia niski ping oraz bezproblemowe ładowanie treści. Dzięki temu doświadczenie wirtualnej rozgrywki nabiera zupełnie nowego wymiaru, pozwalając graczom cieszyć się płynnością, dynamiką i ekscytacją bez żadnych ograniczeń.

Korzyści światłowodu dla gamingu

Światłowód to niezawodne i stabilne połączenie, które idealnie sprawdza się w gamingu. Dla profesjonalnych zawodników, którzy grają online w czasie rzeczywistym i wymagają dużej ilości zasobów, ryzyko utraty połączenia nawet na ułamek sekundy jest niedopuszczalne i może przekreślić dalsze rozgrywki turniejowe. Prędkość pobierania sięgająca 1 Gb/s oraz szybkie przesyłanie danych zapewniają komfort i płynność podczas gry. Dzięki tym cechom światłowód jest jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań dla graczy, umożliwiając im osiągnięcie najlepszych wyników.

Szybki internet dla graczy - bezkompromisowa obsługa wielu urządzeń

Istotną cechą charakteryzującą światłowód jest możliwość bezproblemowego współdzielenia łącza przez wiele użytkowników, bez dostrzegalnej utraty jakości. Dzięki parametrom prędkości pobierania i przesyłania danych, światłowód jako internet do grania może być wykorzystywany przez wiele osób i urządzeń jednocześnie, co doskonale sprawdza się w gaming housach czy na turniejach LANowych. Niski ping, charakterystyczny dla połączenia światłowodowego, gwarantuje płynność rozgrywki dla wielu użytkowników w tym samym czasie.

Przewaga światłowodu w gamingu: Szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo

Sieci światłowodowe to nowoczesna i superszybka infrastruktura, która oferuje wiele kluczowych zalet:

● Doskonała prędkość pobierania i wysyłania danych, gdzie niektórzy dostawcy internetu umożliwiają transfer z prędkością do 1400 Mb/s.

● Wysoka wydajność połączenia sieciowego, co przekłada się na niezwykle szybką i stabilną transmisję danych.

● Niski poziom awaryjności, co oznacza rzadkie przestoje i niezawodne połączenie przez większość czasu.

● Niewielkie lub wręcz zerowe opóźnienia w przesyłaniu danych, co jest niezwykle istotne zwłaszcza dla wymagających aplikacji, takich jak gry online czy transmisje na żywo.

● Multifunkcyjność, którą można wykorzystać do przesyłu danych internetowych, sygnału telewizyjnego czy telefonii stacjonarnej, zapewniając wszechstronne korzyści dla użytkowników.

● Wysoki poziom bezpieczeństwa, gdzie ryzyko włamania do sieci światłowodowej jest minimalne, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zabezpieczeń.

Wszystkie te zalety czynią światłowód niezrównanym rozwiązaniem dla różnych potrzeb i zastosowań. Oczywiście, wdrożenie ultraszybkiego multi-światłowodu wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność zastosowania nowoczesnych urządzeń sieciowych, które będą w stanie efektywnie wykorzystać możliwości tej zaawansowanej technologii transmisyjnej. Jednak wobec ogromnych korzyści, jakie oferuje światłowód, inwestycje w rozwój tej infrastruktury stają się coraz bardziej uzasadnione i pożądane w dzisiejszym zglobalizowanym i cyfrowym świecie, a wręcz kluczowe w gamingu.

Ekologiczna technologia dla zrównoważonego rozwoju

W obliczu kryzysu klimatycznego, ekologiczność technologii staje się priorytetem dla współczesnego społeczeństwa. Infrastruktura światłowodowa, charakteryzująca się szybkością transmisji danych, odpornością na zniszczenia oraz oszczędnością energii, jest doskonałym przykładem neutralnej środowiskowo technologii dostępu do internetu. Co więcej sieci oparte na tym rozwiązaniu zużywają nawet 17 razy mniej energii niż tradycyjne przewody miedziane. Niezawodność i efektywność światłowodu przyczyniają się do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Ogromna branża jaką jest branża gamingowa, szczególnie powinna zwracać uwagę na takie ekologiczne rozwiązania, gdyż codziennie na całym świecie miliony osób grają w gry. Wybierając infrastrukturę światłowodową, przyczyniają się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego, dbając o dobro obecnych i przyszłych pokoleń. Dążąc do zrównoważonego rozwoju i wspierając inicjatywy proekologiczne, gracze mogą aktywnie angażować się w propagowanie świadomego wykorzystywania technologii, aby razem przyczynić się do budowy bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości.

Materiał sponsorowany przez WE!RE Fantasy