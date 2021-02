WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Mobile + 2 smartfonelektronika Karolina Kowasz Dzisiaj, 16-02-2021 12:20 Materiał partnera: Media Expert Te smartfony są niesamowite! Zobacz smartfonowe hity 2021 roku! Koniec zeszłego i początek nowego roku przyniósł nam wysyp świetnych smartfonów, które niemalże od razu zdeklasowały całą konkurencję, wyprodukowaną we wcześniejszych miesiącach. Dla tych, co tak jak my, kochają technologiczne nowinki i z wypiekami na twarzy obserwują rynek urządzeń mobilnych, mamy przegląd trzech doskonałych urządzeń. Każde z nich wyróżnia fantastyczny aparat, rewelacyjny wyświetlacz oraz szereg funkcji, które przypadną do gustu każdemu użytkownikowi. Share Duży ekran i solidne podzespoły to podstawa w przypadku smartfonów z wyższej półki Źródło: Pexels Samsung Galaxy S21 5G Najnowszy Galaxy S21 5G swoją premierę miał w połowie stycznia, ale już zdążył szturmem podbić rynek smartfonów. Urządzenie posiada smukły, niemal bezramkowy ekran o wielkości 6,2” ekran, więc smartfon wygodnie leży w dłoni. Tylna obudowa jest matowa i przyjemna w dotyku. Model dostępny jest w czterech kolorach – szarym, różowym, białym oraz fioletowym. Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X zapewnia znakomity, nasycony obraz z mnóstwem detali, a pojemna bateria 4000 mAh oraz adaptacyjne odświeżanie ekranu 120 Hz pozwalają na jeszcze lepszą efektywność pracy. Dla użytkownika oznacza to cały dzień pracy, bez konieczności ładowania urządzenia Zdjęcia wykonane przy użyciu aparatu 64MP spokojnie mogą dorównać tym wykonywanym w profesjonalnych studiach fotograficznych. Wykorzystując AI aparat automatycznie dopasowuje scenę i podpowiada najlepsze ustawienie kadru. Do tego możliwość nagrywania wideo w 8K wraz z możliwością wycięcia stopklatki pełnej detali, opcja nagrywania symultanicznego z przedniej i tylnej kamery, a także trzydziestokrotny zoom foto i zoom 12x wideo – czy amator fotografii mógłby chcieć czegoś więcej? To jednak nie wszystko, bo wliczając główny aparat, Samsung Galaxy S21 5G wyposażony został w 4 obiektywy (teleobiektyw 64 MP, główny aparat 12 MP, aparat ultraszerokokątny 12 MP oraz przedni aparat 10 MP). Kolejnym ułatwieniem dla fanów fotografii jest funkcja Jednego Ujęcia. S21 5G wykorzystuje ją po to by po jednokrotnym wciśnięciu migawki stworzyć do 14 różnych zdjęć i filmów. Używając sztucznej inteligencji do rejestrowania obrazu oraz wykorzystując m.in. kadrowanie, technikę timelapse, obiektyw szerokokątny, efekt bokeh, dynamiczne slow-motion, gify i nie tylko pozwala nagrywać różne ujęcia ale też daje możliwość wyboru idealnej dla użytkownika opcji. AI pomoże właścicielowi smartfona także w retuszu zdjęć. Sztuczna inteligencja poradzi sobie z niedoskonałym zdjęciem przywracając rozmazane lub poruszone części obrazu. Funkcja Face Retouch+ dodaje gładkości skórze, jednocześnie zachowując jej właściwy kolor oraz fakturę, natomiast funkcja Selfie Color Tone pozwala na zabawę tonami i zmianę kolorystyki portretów. Długotrwałe korzystanie ze smartfona może zmęczyć wzrok, dlatego w Samsungu postanowiono zatroszczyć się o oczy użytkowników urządzeń. Galaxy S21 5G pozwala na personalizowane ustawienia, wyświetlanie dziennych analiz i przyglądanie się analizie snu, by sprawdzić godziny aktywności użytkownika oraz dopasować światło do zmęczonych oczu przed pójściem spać. Wszystko to ze zredukowaną aż o 50% w stosunku do Super AMOLED emisją niebieskiego światła oraz dynamicznym odświeżaniem 120 Hz, które pozwoli dostrzec każdy szczegół bez efektu rozmazania i zminimalizować zużycie energii. Adobe Stock Nowoczesne rozwiązania w wyjątkowych promocjach Źródło: Adobe Stock Jeżeli chodzi o komponenty, w środku znalazł się ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 2100 oraz szybkie kości pamięci V-NAND piątej generacji – 8 GB RAM. Model wyposażono w dysk 128 lub 256 GB, więc bez problemu pomieści on wszystkie swoje dokumenty, filmy i zdjęcia. Warto także zwrócić uwagę na możliwość obsługiwania dwóch kart SIM. LG Wing Ostatni kwartał zeszłego roku niewątpliwie należał do smartfona LG Wing i wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące także zostaną zdominowane przez ten model. Tajemnicą jego sukcesu jest obrotowy ekran i ukryty pod nim drugi wyświetlacz, dzięki któremu użytkownik zyskuje dodatkową powierzchnię roboczą. Do tego 4 aparaty fotograficzne, czytnik odcisków palców, szybki procesor z modemem 5G, oraz potężnych rozmiarów pamięć. Samo to już imponuje, a nie zdążyliśmy się jeszcze dobrze wgryźć w poszczególne komponenty telefonu. Zacznijmy od samej konstrukcji smartfona. Obudowa i konstrukcja są bardzo wytrzymałe – spełniają wymogi militarnego standardu bezpieczeństwa. LG Wing jest odporny na zginanie, naciski, upadki, działanie wody, skrajnych temperatur, gwałtowne zmiany temperatury, oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych. Do tego urządzenie dobrze leży w dłoni, czemu nie przeszkadza nawet obrócenie ekranu o 90 stopni, co nadaje urządzeniu kształt litery “T”. Pomimo powiększonych w takim przypadku rozmiarów, obsługa smartfonu nie nastręcza większych problemów. Główny ekran ma przekątną 6,8 cala, a drugi ekran zaś 3,9 cala. Pierwszy wyświetlacz można obracać o 90 stopni. Powinien on wytrzymać w założeniu nawet i 200 tysięcy takich obrotów. Mniejszy wyświetlacz pełni funkcję dodatkowej przestrzeni roboczej, co oznacza, że użytkownik może jednocześnie oglądać coś na dużym ekranie oraz odpisywać na wiadomości na mniejszym. Obraz na obydwu wyświetlaczach jest czysty i wyrazisty oraz bogaty w kolory. W tylnym panelu urządzenia znalazły się trzy aparaty fotograficzne, jeden klasyczny (główny 64 MP) i 2 szerokokątne (13 i 12 MP), a z przodu zaś skrył się wysuwany obiektyw do selfie 32 MP. Wbudowana lampa błyskowa LED ułatwi natomiast fotografowanie w trudnych warunkach oświetleniowych. W trybie Dual Recording można jednocześnie nagrywać kamerą do selfie oraz jedną z tylnych. Wszystkie aparaty są wspomagane stabilizatorem obrazu. Shutterstock Postaw na najbardziej wytrzymałe rozwiązania Źródło: Shutterstock Środek LG Wing skrywa zaś nowoczesny procesor Snapdragon 765 5G, który zapewnia jednoczesne korzystanie z wielu funkcji oraz aplikacji. Ich wyszukiwanie i przełączanie odbywa się szybko i sprawnie płynnie. Do tego urządzenie posiada ż 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB ROM. Czytnik kart pozwoli również na korzystanie także z plików zapisanych na kartach MicroSD. Bateria litowo-jonowa (Li-Ion) ma pojemność aż 4000 mAh, więc spokojnie wystarczy na cały dzień intensywnego korzystania ze smartfona, bez konieczności jego doładowywania w ciągu dnia. Pełne naładowanie akumulatora trwa zaledwie kilkadziesiąt minut. Motorola Razr 5G Ostatni opisywany model szczególnie przypadł do gustu paniom, co widać po licznych pochwałach na Instagramie i Snapchacie. Mowa oczywiście o składanym smartfonie Motorola Razr 5G. Nic w tym dziwnego, bo główny aparat 48 Mpx jest wyposażony w funkcję OIS i technologię Quad Pixel, dzięki czemu robi wyraźniejsze, bardziej dynamiczne zdjęcia. Przejdźmy jednak po kolei przez wszystkie szczegóły tego modelu. Motorola Razr 5G wyposażona została w dwa ekrany – główny składany ekran dotykowy o przekątnej 6,2” oraz zewnętrzny, mniejszy ekran dotykowy 2,7”. Oba wyświetlacze są OLED-owe, proporcja głównego ekranu to 21:9 (Cinemavision), zaś zewnętrznego 4:3. Obudowa smartfona jest zbudowana z Corning Gorilla Glass 5, aluminium i stali nierdzewnej, co powoduje, że konstrukcja jest stabilna i wytrzymała, a jednocześnie lekka – urządzenie waży 192 g. Przyjrzyjmy się dokładnie aparatom w Razr 5G. Główny, tylny obiektyw 48 Mpx Quad Pixel ma przysłonę f/1,7, zaś wielkość piksela wynosi 1,6 μm. Dodatkowo oprogramowanie posiada szereg funkcji ułatwiających robienie perfekcyjnych zdjęć, jak chociażby optymalizacja ujęcia, automatyczne rejestrowanie uśmiechów, inteligentna kompozycja, licznik czasu i wiele, wiele innych. Przedni aparat 20 Mpx Quad Pixel ma przysłonę f/2,2, zaś wielkość piksela wynosi 1,6 μm. Podobnie jak jego poprzednik, posiada szereg funkcji pomocnych w robieniu fotografii. Warto zauważyć, że oba aparaty posiadają funkcję nocnego zdjęcia, co szczególnie powinno spodobać się użytkownikom często robiącym sobie selfie. Zaglądając do środka, w Motoroli Razr 5G znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 765G i 8 GB pamięci RAM. Smartfon posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną o pojemności 256 GB, niestety bez możliwości jej zwiększenia za pomocą kart. Bateria ma pojemność 2800 mAh, więc powinien wystarczyć na cały dzień pracy. Materiał partnera: Media Expert Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku