Tania elektronika do domu i ogrodu. Niebawem okazje w Lidlu

Lidl nie zapomniał w maju 2021 roku o działkowiczach. Do przystrzyżenia trawy znajdziemy tam aż dwie interesujące pozycje. Pierwsza to kosiarka spalinowa (499 złotych), zapewniająca szerokość cięcia 41 cm oraz regulację wysokości cięcia od 25 do 65 mm. Silnik to model OHV 132 cc bazujący na konstrukcji 4-suwowej. Do wykończenia krawędzi posłuży natomiast podkaszarka elektryczna o mocy 300 W (69,90 złotych). Średnica ciecia wynosi 23 cm, żyłka ma 4 metry długością, a jej grubość to 1,6 mm. Do wymiany szpuli nie potrzeba narzędzi.