Tablet zamiast laptopa. Czy na pewno potrzebujesz komputera?

Obecnie mamy na rynku takie urządzenia jak np. Lenovo Tab M10 Plus Gen 3, który ma ośmiordzeniowy procesor, działającą przez cały dzień baterię, głośniki z systemem Dolby Atmos, wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 2K, moduł LTE i aż 128 GB pamięci wewnętrznej do zagospodarowania, a dodatkowo można ją rozszerzyć z pomocą karty microSD. Jeżeli do tego dodamy smukłą obudowę, wagę zaledwie 465 g i ekran o przekątnej 10,6", to można całością zawstydzić niejednego laptopa. Jak Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 sprawdzi się w pracy i nauce? Sprawdzamy to!