Tablet pod choinkę? Świetne ceny w Black Friday!

Tablet to urządzenie znajdujące się w połowie drogi między smartfonem i laptopem. Większe i nieco cięższe niż ten pierwszy, ale mniejsze i lżejsze niż ten drugi. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań, w których tamte nieszczególnie błyszczą. Na tablecie o wiele wygodniej czyta się e-booki i cyfrowe wersje komiksów. O wiele bardziej również nadaje się do oglądania filmów i seriali zarówno w ruchu, w pociągu, czy na siedzeniu pasażera w samochodzie, jak i w spoczynku, przed snem w łóżku. Tablet to uniwersalne urządzenie, które może stać się niezastąpionym sprzętem elektronicznym, zarówno w domu jak i w pracy. Kupiony w prezencie świątecznym z pewnością będzie strzałem w dziesiątkę. A najlepszy moment na ten zakup to dzień szalonych promocji i niewiarygodnych rabatów, czyli Black Friday w sklepie RTV Euro AGD.

Tablet złotego środka

Lenovo Tab P11 (2nd Gen) to doskonały wybór, który plasuje się właśnie w złotym środku, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Zastosowane w nim rozwiązania techniczne są wyjątkowo nowoczesne. Przykładem może być jego 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2K. Nie dość, że ma świetne pokrycie kinowej palety barw DCI-P3, co gwarantuje żywe, naturalne kolory, to jeszcze cechuje się bardzo wysokim odświeżaniem 120 Hz i idącą za tym idealną płynnością wyświetlanego obrazu. Chroni też oczy przed zmęczeniem dzięki opcji Full Care, za co przyznano temu modelowi Lenovo prestiżowy certyfikat TÜV.

Kinowy obraz idzie w parze z kinowym dźwiękiem. Cztery głośniki Lenovo Tab P11(2 gen) oferują zaskakująco czyste i głębokie brzmienie stereo zoptymalizowane do standardu Dolby Atmos. Oglądanie filmów i seriali na tym tablecie to sama przyjemność. Podobnie jak granie w gry, które napędza 8-rdzeniowy, mocny procesor MediaTek G99 współpracujący z 6 GB pamięci operacyjnej. I nie trzeba się martwić, że szybko rozładujemy baterię, bo akumulator ma tu pojemność aż 7700 mAh i wystarczy na 10 godzin ciągłej pracy pod obciążeniem.

Wielką zaletą tego konkretnego tabletu, którą docenią nie tylko profesjonalni twórcy, jest dołączony rysik Precision Pen 2 oraz oprogramowanie Lenovo Freestyle, które pozwala zmienić tablet w bezprzewodowy monitor dotykowy współpracujący z komputerem osobistym. Jeśli ktoś zajmuje się obróbką zdjęć czy tworzeniem grafiki 2D, z pewnością ucieszy się z możliwości oferowanych przez ten sprzęt. Ten tablet ma również zagwarantowaną aktualizację do systemu operacyjnego Android 14 – możemy zatem być spokojni, że jeszcze przez wiele miesięcy będzie działał na aktualnym oprogramowaniu.

Mniejsze i tańsze

Tablety występują w różnych rozmiarach i nie inaczej jest w przypadku urządzeń z rodziny Lenovo Tab dostępnych w promocji Black Friday w RTV Euro AGD. Jeśli martwią nas koszty, to świetnym wyborem będzie zgrabny, niedrogi, 9-calowy Lenovo Tab M9. Ten nieduży i lekki, bo ważący zaledwie 344 g tablet to świetna propozycja dla tych, którzy lubią e-booki i ogólnie czytanie różnorodnych treści w Internecie. Dla tych osób Lenovo przygotowało specjalny tryb, który upodabnia tablet do książki. Oczywiście, materiały wideo też będą tu mile i dobrze widziane, bo ten mniejszy wyświetlacz HD świetnie radzi sobie z wyświetlaniem tego typu treści i dodatkowo dba również o nasze oczy, czego dowodem jest certyfikat niskiej emisji niebieskiego światła TÜV Low Blue Light. Dwa głośniki stereo Dolby Atmos pozwolą lepiej cieszyć się naszym małym, przenośnym kinem.

Mimo swojej niskiej ceny Lenovo Tab M9 nadal może się pochwalić estetyczną, metalową obudową i solidnymi podzespołami – 4 GB RAM i 64 GB pamięci masowej oraz 8-rdzeniowym procesorem. A także mocną baterią 5100 mAh, która wystarczy na 13 godzin ciągłego działania.

Jeśli zaś nie chcemy wydawać zbyt wiele i jednocześnie zależy nam na tym, żeby tablet spełniał nie tylko swoją tradycyjną rolę, ale działał również jak telefon i był zdolny do łączenia się z siecią komórkową LTE, to powinniśmy się przyjrzeć Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen). Kluczową jego cechą jest właśnie modem LTE, który pozwala skorzystać z karty SIM do wykonywania standardowych połączeń komórkowych i używania Internetu nawet poza zasięgiem Wi-Fi. Jego pozostałe parametry przypominają model opisywany na początku – mamy tutaj świetny ekran IPS 10,6 cala o rozdzielczości natywnej 2K i 4 głośniki Dolby Atmos oraz pojemny akumulator 7700 mAh. W jego ciemnoszarej, aluminiowej obudowie kryją się jeszcze 4 GB RAM oraz aż 128 GB pamięci masowej plus naprawdę mocny 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 680.

Opcja z górnej półki

Zanim zdecydujemy się na jeden z powyższych modeli, warto rozważyć też troszeczkę większy wydatek. Zwłaszcza że topowy Lenovo Tab P12 można teraz w Black Friday nabyć w naprawdę niskiej cenie. To już jest urządzenie bardzo wysokiej jakości, co zresztą widać na pierwszy rzut oka dzięki ekskluzywnej, metalowej, bardzo smukłej i zgrabnej obudowie. Drugi rzut oka skierujemy oczywiście na 12,7-calowy ekran i przekonamy się, jak fantastyczny obraz oferuje zaawansowana matryca LTPS o rozdzielczości 3K i wysokiej jasności 400 nitów. To jest prawdziwie kinowy tablet także dzięki zestawowi czterech markowych głośników JBL zgodnych z wysokim standardem Dolby Atmos.

Jeśli chodzi o podzespoły, to całość napędza bardzo wydajny procesor Mediatek Dimensity 7050 z ośmioma szybkimi rdzeniami obliczeniowymi, który ma aż 8 GB miejsca na wykonywanie operacji w pamięci RAM. Na nasze aplikacje, zdjęcia i filmy ściągnięte na zapas z serwisów streamingowych mamy tutaj także 128 GB przestrzeni na dysku. Podobnie jak pierwszy przez nas wymieniony model tak i Lenovo Tab P12 ma w zestawie rysik Lenovo Tab Pen Plus oraz opcję ścisłej współpracy z oprogramowaniem graficznym w komputerze osobistym poprzez Lenovo Freestyle. Ostatnią, i kto wie, czy nie największą, jego zaletą jest naprawdę niesamowicie pojemny akumulator. Jego 10 200 mAh pozwolić używać tabletu z dala od źródeł zasilania praktycznie przez cały dzień bez przerwy. Możliwości tabletu można rozszerzyć dzięki dedykowanej klawiaturze z funkcją podstawki, dostępnej do zakupu oddzielnie. Klawiatura Tab 12 Keyboard zmienia go w mały i zgrabny laptop z dotykowym ekranem. Niestety, fakt iż klawiatura nie jest częścią zestawu, to chyba jedyna wada tej oferty. Niezbyt znacząca, zwłaszcza w świetle dużego rabatu, który pozwala na bardzo oszczędny zakup tego świetnego prezentu pod choinkę.

