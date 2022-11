Szukasz prezentów na święta? Black Week to idealna okazja, żeby nie przepłacić

Jak wynika z badania GfK, już 71 proc. konsumentów w Polsce to tzw. smart shopperzy, czyli osoby wypatrujące ciekawych promocji, dobrze zorientowane w cenach popularnych produktów oraz potrafiące płynnie porównywać oferty w różnych sieciach.

Inteligentni zakupowicze najchętniej dokonują transakcji w internecie. Trend, na którego rozwój szczególnie wpłynęła pandemia, nie słabnie. Według raportu Google Smart Shopper aż 92 proc. klientów nadal zamierza kupować online. Robimy to jednak rozsądniej niż w poprzednich latach. To efekt m.in. galopującej inflacji (według danych GUS w październiku wyniosła ona już 17,9 proc.). W obliczu rosnących cen powstrzymujemy się od zakupu rzeczy, które nie są nam niezbędne (70 proc. ankietowanych). Większą uwagę zwracamy też na wszelkie promocje i oferty specjalne oraz szukamy tańszych zamienników dla droższych marek (38 proc. respondentów).

Znacznie roztropniej podchodzimy też do przedświątecznych zakupów. Badanie Google Smart Shooper wskazuje, że poszukiwania prezentów dla naszych bliskich coraz częściej zaczynamy w internecie już w listopadzie. Argumentujemy to większym komfortem (brak kolejek i stresu spowodowanego pośpiechem), szybkością transakcji oraz niższą ceną niż w sklepach stacjonarnych.

Taniej nawet o 60 proc.

Najlepszą okazją do skompletowania świątecznych prezentów z odpowiednim wyprzedzeniem są popularne akcje, np. Black Friday czy Cyber Monday. Na Allegro w obniżonych cenach możemy jednak kupować przez cały tydzień – od 21 do 28 listopada. Największy polski marketplace po raz kolejny zorganizował Black Week. Podczas zakupowego festiwalu wymarzone produkty znajdziemy taniej nawet o 60 proc.

Zniżka obejmuje tysiące artykułów z najpopularniejszych na platformie kategorii, m.in. sprzęt RTV i AGD, komputery, kosmetyki i akcesoria urodowe, obuwie i odzież, wyposażenie domu i zabawki. Interesujące nas produkty warto dodać do obserwowanych, aby otrzymać powiadomienie, gdy tylko ruszy ich sprzedaż. Warto też pamiętać, że abonenci pakietu lojalnościowego Allegro Smart! (koszt to 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie) mają nielimitowane bezpłatne dostawy do automatów paczkowych, punktów odbioru lub kurierem.

Na wyjątkowe zniżki mogą też liczyć użytkownicy aplikacji mobilnej Allegro. Jak wynika z badania Google Smart Shooper, już 40 proc. konsumentów zakupów w sieci dokonuje przy pomocy smartfona. I to dla nich platforma przygotowała specjalną ofertę. Codziennie w serwisie będą pojawiały się propozycje oznaczone hasłem "App Only". Oznacza to, że będzie można z nich skorzystać tylko w aplikacji Allegro.

Setki pomysłów na prezenty

Co zatem znajdziemy w tegorocznej ofercie Allegro przygotowanej z okazji Black Week? Kto z nas nie ucieszyłby się, gdyby pod choinką znalazł nowego iPhone’a 12? Zdaniem testerów to telefon, który posiada najlepszy ekran w historii amerykańskiego producenta. Wyświetlacz ma znakomity kontrast, wyższą rozdzielczość oraz warstwę Ceramic Shield czterokrotnie zwiększającą odporność na upadki. iPhone wyposażony jest w najszybszy dostępny w smartfonach czip A14 Bionic. Dzięki 16‑rdzeniowemu systemowi Neural Engine może przetwarzać biliony operacji na sekundę. W promocyjnej cenie telefon dostępny jest na Allegro za 3499 zł (zamiast 4029 zł).





Każdy, kto często wyjeżdża, szczególnie na krótko, na pewno ucieszy się z walizki kabinowej Wittchen Tour, którą teraz można kupić za 149 zł, zamiast 239 zł. Walizkę wykonano z najwyższej jakości tworzywa ABS, a wewnątrz znajduje się wytrzymała podszewka z poliestru. Ma cztery cicho pracujące kółka, wysuwany uchwyt, gumową rączkę ułatwiającą przenoszenie bagażu, a także zamek szyfrowy. I co ważne, walizka spełnia wymogi bagażu podręcznego.



Na pokład samolotu flakonu perfum o takiej pojemności wprawdzie nie zabierzemy, ale woda toaletowa Calvin Klein In2U 150 ml będzie idealnym prezentem dla każdej kobiety. Zapach to ponadczasowa kompozycja będąca połączeniem cytrusowej bergamotki, gorzkiego grejpfruta, delikatnej orchidei oraz ciepłych nut drzew i wanilii. Perfumy mają stylowy, minimalistyczny flakon. Teraz w promocji kosztują 89,99 zł (zamiast 109,99 zł).

Spraw radość dziecku!

A co dla naszych pociech? W ofercie na Black Week znajdziemy wszystko, co sprawi, że uśmiech zagości na twarzach dzieci. Konsolę Xbox Series S teraz można kupić za 1149 zł (poza promocją to wydatek rzędu minimum 1399 zł). Seria S to najmocniejsza konsola w historii Xboxa, gwarantuje szybkość i wydajność działania w przystępnej cenie. Dysk SD NVMe 512 GB oraz funkcja Quick Resume pozwalają płynnie przechodzić pomiędzy ostatnio uruchamianymi grami. Co ważne, na S-ce dzięki tzw. wstecznej kompatybilność można grać w tysiące tytułów, które były stworzone na poprzednie generacje konsoli, w tym na Xbox One, Xbox 360 i pierwszego Xboxa.

A jeśli pod naszym dachem mieszka miłośnik motoryzacji, a w dodatku kocha składać klocki LEGO to pozycją obowiązkową dla niego będzie zestaw LEGO Technic Dom's Dodge Charger. Z 1077 elementów można zbudować replikę muscle cara z kultowego filmu "Szybcy i wściekli" z nieustraszonym ulicznym rajdowcem Dominikiem Toretto. W opakowaniu znajdziemy m.in. silnik V8 z ruchomymi tłokami, działający układ kierowniczy oraz dwie butle podtlenku, który zapewniają autu jeszcze większą moc. Złożony model imponuje gabarytami, ma ok. 39 cm długości, 16 cm szerokości i 11 cm wysokości. Na Allegro jest aktualnie do kupienia za 329 zł (zamiast 419 zł).