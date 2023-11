Szukasz nowego telewizora? Na to warto zwrócić uwagę, wybierając konkretny model

Statystyczny Polak ogląda telewizję przez ok. 3 godz. i 55 min dziennie. Teoretycznie to sporo, ale czas, który poświęcamy na śledzenie oferty programowej poszczególnych nadawców, od kilku lat regularnie maleje. Przyczynia się do tego rozwój serwisów streamingowych. Telewizja na żądanie (VoD) zmieniła sposób spędzania czasu przed domowym ekranem. Sprawiła także, że Polacy ochoczo ruszyli do sklepów, aby wymienić swój stary telewizor na nowoczesny Smart TV.