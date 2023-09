Szanse i zagrożenia płynące z AI tematem darmowych warsztatów programowania dla dzieci

Co ma sztuczna inteligencja (eng. artificial intelligence, w skrócie AI) wspólnego z nauką programowania? Okazuje się, że bardzo wiele. Przede wszystkim, programowanie zwane potocznie kodowaniem, to jedna z najściślej związanych z AI dziedzin, mających bezpośredni wpływ na jej rozwój. Mówiąc skrótowo - bez kodowania nie byłoby AI.

Brzmi tajemniczo? To dobrze, bo "spodziewać się można, że sztuczna inteligencja towarzyszyć nam będzie na każdym etapie edukacji. Z pewnością pomoże w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz wspomoże zarówno edukatorów, jak i uczniów, dostarczając pomysły i inspiracje. AI budzi jednak wiele obaw i wątpliwości. Dlatego podczas naszych warsztatów chcemy połączyć naukę programowania z tematem sztucznej inteligencji. Uczestnikom warsztatów pokażemy narzędzia AI i sposoby na ich pożyteczne wykorzystanie - jako źródło inspiracji, usprawnienia, a nie bezmyślnego kopiowania. Do tej pory, gdy uczeń miał problem z zadaniem domowym musiał prosić o pomoc rodziców lub nauczyciela następnego dnia szkolnego. Teraz rolę takiego domowego nauczyciela może pełnić sztuczna inteligencja" - o tym jak przydatna chociażby w procesach edukacyjnych może okazać się sztuczna inteligencja przekonuje Dawid Leśniakiewicz, organizator akcji Koduj z Gigantami i współzałożyciel szkoły Giganci Programowania - najbardziej rozpoznawalnej na polskim rynku szkoły programowania według badania przeprowadzonego przez SW Research w sierpniu 2023 br.

"Giganci" to Giganci Programowania - warszawski startup, który już po raz 13. przeprowadza za darmo warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia dedykowane są grupom dzieci w wieku 7 do 9 i osobno - 10 do 12 roku życia. Dla młodych w wieku 13-18 lat także przygotowane są dostosowane do wieku zajęcia.