Szał na rynku zakupów online. Sprawdź, ile teraz na nie wydajemy

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw nie są pozostawieni sami sobie. Cały sektor firm technologicznych kieruje swoje oferty właśnie do maluczkich, udostępniając rozmaite ready-to-use i no-code rozwiązania, które mocno obniżają próg wejścia do świata sprzedaży w internecie. Można i warto z nich korzystać, ale trzeba robić to rozsądnie, nie fetyszyzując technologii samej w sobie, tylko skupiając się na doświadczeniu użytkownika.

Mobile-first to klucz do serc konsumentów i Google'a

Jak podkreślają w ebooku eksperci Interneatywnie.com, użytkownik nie może w żadnym momencie się frustrować. Wyszukiwarka powinna więc podpowiadać wybrane opcje, nie zważając na błędy i literówki, system rekomendacji podpowiadać komplementarne lub podobne produkty, a informacje na karcie produktu rozwiewać wszystkie wątpliwości. I to wszystko musi działać idealnie na mobile'u, także dlatego, że Google na to "patrzy" i ocenia, bo:

Google już w 2015 ogłosił plan aktualizacji swojego algorytmu, który miał premiować wyniki wyszukiwania prezentowane w sposób przyjazny dla mobile'a i potem tylko zwiększał na to nacisk. Dzisiaj wyszukiwarka ta indeksuje treści mobilne i wykorzystuje je do decydowania o tym, jak uszeregować wyniki. - Sklep musi posiadać dobrze skonstruowaną wersję mobilną. Takie witryny wspiera m.in. Google, który w 2018 roku wprowadził strategię Mobile First Index. Oznacza to, że podczas hierarchizowania stron w wyszukiwarce pierwszym wyborem będzie jej wersja mobilna, a nie desktopowa. Kolejny mechanizm – Speed Update Google – wprowadził uzależnienie pozycjonowania strony od szybkości jej ładowania w wersji mobilnej - pisał w Interaktywnie.com Tomasz Korczyński, ekspert ds. technologii marketingowych dla regionu Europy Wschodniej i Środkowej z Oracle.