Systemy iOS 18, WatchOS 11, iPadOS 18 i macOS 15 w pigułce

Prezentacja otwierająca coroczną konferencję dla developerów to wielkie wydarzenie nie tylko dla twórców oprogramowania na systemy Apple, ale również dla samych użytkowników, którzy dowiadują się, czego mogą się spodziewać po nowych systemach. Dlatego zebraliśmy najważniejsze informacje w jednym miejscu wraz z listą kompatybilnych urządzeń.

macOS 15 Sequoia

Najważniejszą nowością dla właścicieli komputerów z oferty Apple będzie funkcja iPhone Mirroring, która pozwoli na bezprzewodowe podłączenie iPhone'a do komputera i zarządzanie nim z jego poziomu. Dzięki temu będzie można w łatwy sposób uporządkować apki na ekranie lub odczytywać powiadomienia, kiedy telefon jest odłożony na biurku.

Nowością ma być też łatwiejsze zarządzanie ikonami, które będą się automatycznie dostosowywać i grupować. Menedżer haseł ma być bezpieczniejszy i wygodniejszy w obsłudze. Będzie przechowywał hasła stron internetowych, kody weryfikacyjne, hasła do aplikacji oraz do sieci wifi.

Przeglądarka Safari zyska łatwiejsze odtwarzanie filmów. Narzędzie Czytnik podsumuje treść, a maszynowe uczenie pomoże szybko znaleźć najważniejsze informacje. Kolejnym ułatwieniem ma być usprawnione grupowanie zakładek. Ostatnia kwestia to natywne wsparcie dla nowej generacji haseł – Passkeys.

Choć komputery Mac raczej nie są kojarzone z grami, Apple stara się to odczarować. Tym razem gracze mogą liczyć na takie tytuły jak "Death Stranding" i "Control", a także "Assasin's Creed: Shadows".

Nowy system pojawi się na komputerach MacBook Pro od 2021 i późniejszych oraz MacBook Pro M1 13" i nowszych, MacBook Air od 2022 i MacBook Air od M1 2020, iMac od 2021, Mac mini od 2020, Mac Studio od 2022 i Mac Pro od 2023.

iOS 18

Nowa odsłona iOS wprowadza możliwość układania ikon aplikacji w dowolnych miejscach, natywną zmianę kolorów ikon aplikacji, zmianę głównego koloru wszystkich ikon oraz tryb jasny i ciemny. Wybrane aplikacje można też ukryć przed ciekawskimi w schowanym folderze. Będziecie mogli też wybrać kontakty, które chcecie udostępnić danej aplikacji.

Nowy system ma pozwolić na łatwiejsze parowanie urządzeń Bluetooth od firm innych niż Apple. Kolejna nowość to centrum sterowania, które otrzyma nowy kształt kafelków i będzie podzielone na zakładki. Te można dowolnie edytować.

W aplikacji Wiadomości będzie można modyfikować tekst, planować wysyłanie wiadomości o wybranej godzinie i korzystać z dodatkowych efektów. Pojawi się też wsparcie dla RCS. Aplikacja Mail dostanie nowy interfejs, który ułatwi porządkowanie wiadomości. Mapy Apple dostaną funkcję tworzenia własnych tras pieszych z możliwością dodania wskazówek.

Portfel Apple dostanie funkcję szybkich przelewów poprzez zetknięcie ze sobą dwóch iPhone'ów. Pojawią się też specjalne grafiki dla biletów na koncerty. Aplikacja Zdjęcia ma nowy wygląd pojedynczej siatki z biblioteką na dole. Można je dowolnie filtrować i katalogować. Od iOS 18 pojawi się Tryb Gry (Game Mode), który minimalizuje aktywność innych aplikacji działających w tle. Dzięki temu gra będzie płynniejsza.

Jeśli chodzi o kompatybilność, to z nowego systemu skorzystają właściciele telefonów iPhone XR i nowszych, a także SE 2 i 3. Funkcje Apple Intelligence mają być dostępne tylko dla iPhone 15 Pro i 15 Pro Max.

iPadOS 18

W przypadku systemu na tablety iPad najważniejszą nowością jest wprowadzenie... kalkulatora. Pojawi się on z funkcją Math Notes, która umożliwi odręczne pisanie lub wprowadzanie wyrażeń matematycznych, a te od razu będa rozwiązane. Funkcja tworzenia wykresów pozwoli na wizualizację równań. Będzie można również dodać wiele równań do jednego wykresu. Będzie też historia obliczeń oraz funkcja konwersji jednostek.

Kolejna nowość to funkcja Smart Script przeznaczona dla posiadaczy Apple Pencil. Dzięki niej notatki będą sporządzane płynniej i czytelniej. Potrafi wygładzić i prostować pismo w czasie rzeczywistym. Będzie można również edytować odręczne notatki, dodając spacje, wymazując zdania, a także wklejając tekst cyfrowy do odręcznego. Pojawi się również zwijanie sekcji pod nagłówkami i podtytułami. Informacje będą wyróżniane pięcioma nowymi kolorami dla ułatwienia korzystania z notatek.

System iPadOS 18 to także nowe funkcje personalizacji, które będą podobne do tych z iOS 18. Zwiększono możliwości konfiguracji ekranu początkowego, ikon i Centrum Sterowania. Ikony i widżety będą umieszczane w dowolnym miejscu. Ostatnia nowość to przeprojektowany pasek kart, który będzie uzupełnieniem paska bocznego.

watchOS 11

Na deser zostawiliśmy watchOS 11, który zyska odświeżony tryb treningowy, który będzie oceniać, jak dotychczasowe ćwiczenia mogą wpłynąć na organizm. Będzie można również dodawać subiektywną ocenę wysiłku po wykonanym treningu. Aplikacja będzie sugerować, kiedy należy postawić na regenerację zamiast kolejnych ćwiczeń. W razie kontuzji można zawiesić pierścienie aktywności. Nowością jest też dostosowywanie celów pierścieni dla poszczególnych dni tygodnia. To pozwoli oddzielić dni treningowe i regeneracyjne.

Nowością jest aplikacja Witalność do monitorowania wskaźników zdrowotnych i śledzenia cyklu ciąży. Kiedy monitorowane parametry zaczną odbiegać od normy, aplikacja nas o tym poinformuje. Kolejna nowość to funkcja Check In do udostępniania aktualnego położenia znajomym. Skróty z widżetami (Smart Stacks) pokażą prognozę pogody, zaproponują tłumaczenie na język kraju, w którym się znajdujemy itp. Nowy watchOS nauczy się też dostosowywać zdjęcia do tarczy zegarka. System będzie dostępny dla zegarków Apple Watch Series 6 i nowszych oraz SE 2 generacji.

System iPadOS 18 będzie kompatybilny z urządzeniami iPad Pro od 2018, iPad Air od 2019, iPad mini od 2019 oraz iPad od 2020.

Wersje beta systemów są już dostępne do pobrania, ale należy pamiętać, że działanie funkcji może być dalekie od ideału, więc instalujecie je na własną odpowiedzialność. Z założenia służą one developerom i producentom urządzeń zewnętrznych do przygotowania na nadejście finalnych wersji. Te pojawią się tradycyjnie jesienią.

Płatna współpraca z Media Expert