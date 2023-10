Systemy do monitoringu z technologią Smart Hybrdi Light – nowość od Hikvision

W obecnych czasach nawet najtańsza kamera do monitoringu wyposażona jest we własny, wbudowany oświetlacz. Dzięki dodatkowemu oświetleniu kamery CCTV są w stanie rejestrować wyraźny nawet w warunkach całkowitej ciemności. Konwencjonalne kamery wyposażone w światło podczerwone zapewniają czarno-biały obraz, co zwykle skutkuje utratą możliwości dokładnej weryfikacji obserwowanego obiektu. Chociaż na rynku istnieją także kamery ze światłem białym (tzw. ColorVu), które zapewniają kolorowy obraz 24/7, to gdy takie światło pozostaje zawsze włączone, w niektórych sytuacjach może to działać na niekorzyść systemu monitoringu.