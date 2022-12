Skończyły się już pomysły na prezenty pod choinkę? Nie mamy pojęcia, co kupić bliskiej osobie, żeby sprawić jej prawdziwą radość? Warto się zastanowić nad bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi JABRA Elite z zaawansowanym systemem aktywnej redukcji szumów. To uniwersalny prezent, który udowodni swoją przydatność w bardzo wielu sytuacjach

Smartfony i internet sprawiły, że mamy dziś o wiele więcej do słuchania niż kiedyś. Nawet jeśli ograniczamy się wyłącznie do muzyki. Przeróżne internetowe radia oraz serwisy streamingowe dają dostęp do niesamowitego bogactwa dźwięków. Od muzyki klasycznej do hip-hopu, od jazzu do synthwave, każdy znajdzie coś dla siebie. Smartfon ze słuchawkami daje nam dziś bezprecedensowe, największe w historii możliwości w doświadczaniu ulubionej muzyki. I nie tylko.

Jest przecież tak wiele do słuchania. Audiobooki chociażby. Tutaj też dokonała się niesamowita rewolucja. Żeby słuchać książek, nie trzeba ich już nawet kupować – tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy pozycji dostępnych jest w poświęconych im usługach w cenie niewielkiego abonamentu. Lub wręcz całkiem za darmo. A oprócz książek są przecież jeszcze podcasty na dosłownie każdy temat. Jest ich tyle, że największym problemem jest znalezienie czasu na ich wysłuchanie. I tu właśnie na arenę wkraczają słuchawki bezprzewodowe JABRA.

Czas na słuchanie

Brakuje nam czasu na słuchanie muzyki, audiobooków i podcastów. Jesteśmy zabiegani i zawsze jest coś innego, ważniejszego, co powinniśmy robić. Rozwiązanie jest proste - smartfon z bezprzewodowymi słuchawkami pozwala nam komfortowo słuchać, czego tylko chcemy, kiedy tylko chcemy. W trakcie biegania lub treningu na siłowni? Oczywiście, że tak. W czasie dojazdu do pracy lub szkoły? Jasne, bez problemu. W podróży? Jak najbardziej. W trakcie wykonywania mechanicznych prac i obowiązków domowych, które nie wymagają aż takiego skupienia i pozwalają poświęcić część uwagi na muzykę, książkę lub podcast? Czemu nie.

W końcu i tak zazwyczaj mamy ze sobą smartfona. A słuchawki mogą być małymi, bezprzewodowymi, mieszczącymi się w kieszeni urządzeniami, które można ze sobą wszędzie zabrać i korzystać w każdej z wymienionych wyżej sytuacji. I nagle się okazuje, że mamy o wiele więcej czasu na słuchanie, niż nam się wydawało.

Cudowna Aktywna Redukcja Szumów

Wszystkie modele słuchawek JABRA Elite dostępne w sprzedaży w Media Expert, oprócz najtańszych JABRA Elite 2 oraz JABRA Elite 3, wyposażone są w innowacyjny system ANC, zwany również aktywną redukcją szumów. Dlaczego jest on tak istotny? Od zawsze jedną z najważniejszych charakterystyk słuchawek, poza jakością brzmienia, była ich zdolność do tłumienia odgłosów otoczenia. Nie chcemy przecież, żeby nasze ulubione kawałki lub ciekawy fragment audiobooka musiały konkurować z wiertarką sąsiada, hukiem silnika samolotu, hałasem ruchu ulicznego czy zbyt głośnymi rozmowami współpracowników.

Tradycyjnie takie wyciszenie uzyskiwano metodą fizycznej izolacji ucha za pomocą dźwiękoszczelnych materiałów. To rozwiązanie ma jednak wiele wad, bo nie tylko wymaga dużych słuchawek zakrywających całe ucho, ale również nie jest zbyt skuteczne przy większym natężeniu hałasu. Inaczej ma się sprawa z aktywnym systemem ANC. Słuchawki JABRA Elite posiadają zestaw mikrofonów przeznaczonych wyłącznie do śledzenia odgłosów otoczenia. Zarejestrowane przez nie fale dźwiękowe są całkowicie neutralizowane przez oprogramowanie, które nakłada na każdą z nich identyczną, ale odwrotną falę dźwiękową. Obie fale się nawzajem znoszą, a otrzymana równowaga oznacza, że do naszego ucha dociera jedynie cisza. Słyszymy więc to, co chcemy – utwór muzyczny, głos lektora czy podcastera. Nic nie jest w stanie lepiej odciąć nas od niepożądanego hałasu niż właśnie system ANC. A każdy model JABRA, czy to modele przeznaczone dla osób uprawiajcych sport z linii Active: JABRA Elite 4 Active oraz JABRA Elite 7 Active, JABRA Elite 5 posiadające multipoint oraz szybkie parowanie, czy najlepsze JABRA Elite 7 PRO, wyposażony jest właśnie w to rewolucyjne rozwiązanie techniczne.

Naprawdę świetny prezent

Bezprzewodowe słuchawki douszne JABRA Elite doskonale nadają się na prezent. Jeśli osoba, którą chcemy obdarować, lubi muzykę, słucha audiobooków lub śledzi podcasty, to z pewnością ucieszy się z takiego podarku. Zwłaszcza jeśli dużo czasu spędza w podróży lub jest aktywna fizycznie. Takie słuchawki to jest idealna odpowiedź na jej potrzeby. Nie tylko z uwagi na system ANC.

Słuchawki JABRA Elite mają też inne zalety. Na przykład żywotność. Mogą działać nieprzerwanie nawet do 8 godz. w przypadku lepszych modeli. A jeśli korzysta się z wygodnego etui samoładującego, to czas między fizycznym podłączeniem sprzętu do źródła zasilania wydłuża się nawet do 30 godz.! JABRA Elite obsługują również funkcje asystentów głosowych (tylko Android), mają świetne mikrofony do prowadzenia rozmów i dodatkowe opcje dotykowe pozwalające na szybszą i wygodniejszą obsługę. Są przy tym wykonane z wysokiej jakości wodoodpornych materiałów i zaprojektowane przez światowej klasy inżynierów. W końcu JABRA od prawie 40 lat jest wiodącym producentem słuchawek dla sportowców i biznesmenów. Najwyższa jakość jest tutaj punktem wyjścia. I dlatego właśnie bezprzewodowe JABRA Elite to znakomity pomysł na prezent. To sprzęt z wyższej półki, o doskonałych parametrach, przydatny w tak wielu sytuacjach, że naprawdę trudno o coś bardziej uniwersalnego i użytecznego. Każdy się ucieszy, gdy znajdzie JABRA Elite pod choinką.