Świetne pomysły nie tylko na prezenty. Super promocyjne ceny na małe AGD w Media Expert!

Płatna współpraca z Media Expert

Kuchnia podniesiona na wyższy poziom

Przedświąteczne obniżki cen w Media Expert oznaczają, że w końcu możemy uzupełnić kuchnię urządzeniem, o którym zawsze marzyliśmy. I bez różnicy, czy dostępny teraz za jedyne 2799 zł ekspres ciśnieniowy SIEMENS EQ.500 kupimy jako prezent dla bliskiej osoby, czy też dla siebie, żeby uzyskać kofeinowe wsparcie w przedświątecznych przygotowaniach. W obydwu przypadkach kawa będzie znakomita. Ceramiczny młynek zmieli ziarna w dokładnie taki sposób, jaki lubimy. Oczywiście, możemy też skorzystać z kawy już zmielonej. I użyć jej do przygotowania prawie 20 różnych napojów, od czarnej klasyki i espresso, przez najbardziej popularne odmiany kaw mlecznych, aż do bardziej egzotycznych wiener melange, verlängerter i red eye. I wszystkie będą tak pyszne, że odechce nam się chodzić do kawiarni w celach innych niż czysto towarzyskie.

Za 1099 złotych pomocną dłoń wyciągnie do nas przed świętami także klasyczny robot planetarny KENWOOD Chef XL. Stylowe, estetyczne wykonanie oraz wysokiej jakości, bardzo trwałe materiały sprawiają, że doskonale nadaje się na prezent. A jeśli mamy w planach spędzić przed świętami sporo czasu w kuchni, zajmując się na przykład przygotowaniem ciast, to możemy go bez wyrzutów sumienia kupić dla siebie już teraz. Moc 1200 W oraz duża, prawie sześciolitrowa misa doskonale sprawdzają się przy wyrabianiu masy na słodkie wypieki. Doskonała trzepaczka pomoże też idealnie ubijać pianę. A i w zwykłym mieszaniu ten robot kuchenny nie da się nikomu zapędzić do kąta. Naprawdę warto się nim zainteresować.

Ulepszyć swoją kuchnię czy też sprawić bliskim świetny prezent można teraz naprawdę niewielkim kosztem. Elektryczny czajnik TEFAL KI513D ze stali nierdzewnej kosztuje teraz tylko 149 zł. I nie tylko świetne wygląda, ale też ekspresowo działa dzięki 2200 watom mocy. Mieści aż 1,7 litra, więc nie trzeba będzie grzać wody na herbatę na raty, nawet jeśli trzeba ją będzie zrobić dla wszystkich przy świątecznym stole. Najlepsze zaś w nim jest to, że posiada filtr odkamieniający, który bardzo łatwo można wyjąć i wymienić.

Najnowsze technologie w służbie czystości

Przygotowanie przed świętami wszystkich potraw i ciast na pewno zajmie sporo czasu. Ale i tak najbardziej męczące będzie sprzątanie. Czy można znacząco zredukować poziom lęku, który odczuwamy przed ogarnianiem całego domu z tej radosnej, rodzinnej okazji? Oczywiście. I to na dodatek oszczędzając sporo dzięki niższym, przedświątecznym cenom w Media Expert. Na przykład nowoczesny, bezprzewodowy odkurzacz pionowy KARCHER VC 6 można sobie lub komuś sprawić teraz już za 1599 zł. Tego typu lekkie, idealnie mobilne odkurzacze pionowe zmieniają sprzątanie w przyjemność. Ten model waży tylko 2,5 kilograma i może pracować bez przerwy przez 50 minut na jednym ładowaniu. Wymienne szczotki z podświetlaniem LED oraz solidne 250 W bezszczotkowego silnika zapewniają dużą moc ssania oraz łatwość w identyfikowaniu zabrudzeń. To urządzenie z rodzaju tych, które zmieniają życie. Na dużo lepsze.

Po odkurzaniu przychodzi jednak czas na o wiele trudniejsze zadanie. Mycie podłóg. Można się z tym męczyć po staremu albo wykorzystać najnowsze technologie, takie jak czyszczenie parą. Media Expert oferuje w promocyjnych cenach aż dwa różne urządzenia tego typu. Bardziej klasyczna parownica ARIETE Xvapor Comfort ma duży zbiornik 1,2 litra i pozwala osiągnąć ciśnienie aż 5 barów. Kosztuje teraz tylko 389 zł i w zestawie ma trzy różne szczotki, przystawkę do ubrań oraz końcówkę do szyb. Z kolei dostępny za 699 zł mop parowy BLACK&DECKER, choć ma zbiornik tylko półlitrowy, to nagrzewa w nim wodę już w 20 sekund! I wyposażony jest nie tylko w szczotkę ze skrobakiem czy wycieraczkę do szyb, ale też w niesłychanie pomysłowe ściereczki i rękawice parowe SteaMitt, które pozwalają wykorzystać czyszczącą i dezynfekującą moc pary wodnej pod ciśnieniem w dosłownie każdym miejscu, do którego sięgniemy i na każdym przedmiocie, który możemy objąć dłonią.

Czyszczenie parą bez użycia detergentów to stosunkowo nowość w dziedzinie sprzątania. Ale w prasowaniu parę wodną wykorzystuje się już od niepamiętnych czasów. I ciągle coraz lepiej, co udowadnia chociażby żelazko TEFAL Ultragliss Plus, teraz do kupienia w Media Expert za 269 złotych. Zaawansowana stopa Durilium AirGlide zapewnia idealny ślizg na każdym rodzaju tkanin, a moc 2800 W doskonale wygładzającą temperaturę. Największą zaletą tego żelazka jest jednak właśnie moc pary. Jej bardzo mocny wyrzut na poziomie 250 gramów na minutę pozwala nie tylko usuwać najtrudniejsze zagniecenia, ale też prasować w pionie. I to nie tylko koszule i garnitury, ale również zasłony. Pionowe prasowanie fantastycznie sprawdza się też na wyjazdach, gdzie często trudno o deskę.

Ostatnia z naszych promocyjnych propozycji czyści doskonale i nie tylko od święta. Przede wszystkim jednak oczyszcza to, o czym zwykle zapominamy, a co jest niesłychanie ważne dla naszego zdrowia, czyli powietrze. Naprawdę warto rozważyć zakup PHILIPS Pure Protect, żeby tej zimy nie bać się pyłów zawieszonych, a latem nie dusić się w domu przez pyłki i inne alergeny. Choć posiada energooszczędny silnik 54 waty i w trybie nocnym potrafi pracować praktycznie bezszmerowo na poziomie 15 decybeli, ten oczyszczacz powietrza ma niesamowitą wydajność. Powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 20 metrów kwadratowych jest w stanie idealnie odfiltrować z 99,97 proc. niepożądanych pyłów, zabrudzeń i drobnoustrojów w zaledwie sześć minut. A jego moc pozwala na oczyszczanie maksymalnej powierzchni aż 156 metrów! Biorąc pod uwagę kiepską jakość polskiego powietrza, zwłaszcza w miastach i w szczególności zimą, nie będzie wielkiej przesady w twierdzeniu, że akurat ten sprzęt może nam uratować życie. A kosztuje w przedświątecznej promocji tylko 1789 zł!

