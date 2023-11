Święta z grami! Konsole do gier wyjątkowo tanie w Black Weeks

Ponad połowa Polaków to wielbiciele elektronicznej rozrywki. Mamy w kraju aż 20 mln osób, które lubią gaming. Połowa z nich przyznaje się do grania na smartfonach i tabletach. Co trzecia grywa również w gry na PC oraz przeglądarkowe. A prawie co czwarta, czyli grubo ponad 4 mln osób, do grania używa jednej lub kilku popularnych konsol. I tylko te ostatnie, w przeciwieństwie do smartfonów czy komputerów, które do grania wykorzystuje się przy okazji, zostały od samego początku zaprojektowane właśnie jako wyspecjalizowane urządzenia, których nadrzędnym zadaniem i sensem istnienia jest właśnie radosny i porywający gaming.

Od prawie 30 lat rynek konsolowy podzielony jest między trzy firmy. Nintendo, Microsoft i Sony konkurują ze sobą nie tylko pod względem sprzętu, ale też samych gier, tworzonych przez wewnętrzne studia i dostępnych na wyłączność tylko na konsolach danego producenta. Dzięki tej konkurencji, momentami bardzo ostrej, branża gier nieustannie się rozwija. Już dawno porzuciła wiele dawnych ograniczeń, a gry dopasowane są do dowolnego odbiorcy. Między innymi właśnie z tego powodu konsola świetnie nadaje się na świąteczny prezent, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. A dzięki świetnym okazjom w Black Weeks każdą z nich kupimy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Xbox razy dwa

Nowa konsola Microsoft występuje w dwóch odmianach – droższej Xbox Series X i tej dla bardziej oszczędnych graczy, Xbox Series S. Obydwie jawią się jako atrakcyjne opcje dla każdego fana gier. Lub dla kogoś, kto chce sprawić wielbicielowi gamingu doskonały prezent pod choinkę. Zwłaszcza że nowy Xbox przynosi ze sobą prawdziwą rewolucję. Nie jest to jednak rewolucja spodziewana, związana z podzespołami czy kwestiami sprzętowymi. Wyjątkową cechą obydwu tych konsol jest bowiem to, że po ich nabyciu nie trzeba się już martwić o gry. Xbox Series X i Xbox Series S to chyba pierwsze w historii konsole, które nie wymagają kupowania samych gier. Dostęp do setek tytułów, od świetnych gier niezależnych przez wiecznie żywe klasyki aż do najnowszych i najgłośniejszych hitów uzyskuje się tutaj bowiem za pośrednictwem usługi Xbox Game Pass. Za ten abonament płaci się miesięcznie kilkukrotnie mniej, niż wynosi cena jednej, nowej gry. Zamiast kupować trzy czy cztery nowe gry rocznie, opłaca się Xbox Game Pass i ma się wybór w całym morzu możliwości.

Czym zaś różnią się obie wersje konsoli Xbox? Obydwie mają ten sam procesor, świetny, 8-rdzeniowy AMD Zen 2. Obydwie mają również ten sam nowoczesny układ graficzny, AMD RDNA 2. Xbox Series X jednak ma mocniejszą wersję tego drugiego, wyposażoną w więcej jednostek obliczeniowych, co pozwala mu uruchamiać gry w maksymalnej rozdzielczości 4K. Xbox Series S z kolei te same gry obsługuje w niższym, choć nadal doskonale się prezentującym 1440p. Ma również o połowę mniejszy dysk SSD, 512 GB i jest także lżejszy, ponieważ nie ma napędu optycznego. Jego większy, mocniejszy i prawie dwukrotnie droższy brat ma zaś dysk SSD 1 TB oraz napęd Blu-Ray 4K, który pozwala instalować gry z nośników fizycznych oraz oczywiście odtwarzać z płyt filmy w najwyższej jakości.

Klasyka od Sony

W tym towarzystwie zgrabne PlayStation 5 o futurystycznych kształtach jest jednocześnie najbardziej tradycyjne. To po prostu świetna konsola do gier. Robi tylko to, co poprzednie kultowe PlayStation i w tym jest fenomenalna. Procesor Zen 2 i grafika AMD RDNA 2 o dużej mocy gwarantują, że praktycznie każdą grę uruchomimy tutaj w rozdzielczości 4K i wysokiej płynności 60 klatek na sekundę. A to właśnie gry są najmocniejszą stroną konsoli Sony. Konkurencja stawia na innowacje i rewolucje. Japoński koncern zaś skupia się na dostarczaniu fenomenalnych gier, w które nie można zagrać na żadnej innej konsoli. PS5 sprzedawane jest również w zestawach z ekscytującymi akcesoriami i właśnie jeden z nich, w którym oprócz samej konsoli znajdziemy również świetne, bardzo wygodne słuchawki bezprzewodowe Pulse 3D, jest objęty przedświąteczną promocją w RTV Euro AGD. PS5 to wybór dla tradycjonalistów, którzy nie uznają kompromisów i chcą grać w najlepsze i najgłośniejsze premiery.

Nintendo Switch

Konsole i gry od Nintendo szybko zdobywają sobie serca polskich fanów. Przez wiele lat traktowane były przez nich po macoszemu, mimo tego, że Nintendo jest najbardziej znaną i popularną konsolową marką na świecie. W Polsce jednak przez długi czas musiało ustępować konkurencji. Wszystko się zmieniło, gdy zadebiutowała ich najnowsza konsola, czyli Nintendo Switch. A to dlatego, że jest genialna.

Największą jej zaletą jest to, że jest niesamowicie wszechstronna. Można ją podłączyć do telewizora, jak inne konsole, ale można również odłączyć od podstawki i zabrać ze sobą, gdzie tylko chcemy. Ma dotykowy, 6-calowy ekran i w swojej mobilnej formie obsługuje te same gry i w ten sam sposób jak wtedy, gdy jest podłączona do telewizora. Właśnie ta rewolucyjna funkcja przyczyniła się do zdobycia niesamowitej popularności przez Nintendo Switch. Rzecz jasna swoje dołożyły również kultowe, jedyne w swoim rodzaju i niedostępne na żadnej innej platformie gry z serii Zelda czy Super Mario. Chcemy je sprawdzić? Chcemy przekonać się, jak Nintendo wyszło poza dotychczasową koncepcję grania? Teraz możemy to zrobić, bo kupując Nintendo Switch dostaniemy w zestawie grę Switch Sports oraz 90-dniowy abonament usługi Nintendo Online.

ASUS Rog Ally

I na koniec naszego zestawienia ostatnia już rewolucja, czyli ważąca zaledwie 600 g przenośna konsolka ASUS ROG Ally, najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w całym zestawieniu. Napędzane jest ultranowoczesnym procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme, należącym do generacji Zen 4 oraz potężnym układem graficznym AMD RDNA 3, które razem z 16 GB RAM DDR5 oraz dyskiem 512 GB pozwalają tej malutkiej konsolce rozwinąć moc obliczeniową nie mniejszą niż sprzęt od Microsoft i Sony. Ale choć śliczny ASUS ROG Ally ze swoim 7-calowym ekranem FHD IPS 120 Hz wygląda jak przenośna konsola, to tak naprawdę jest pełnoprawnym komputerem PC z systemem Windows 11. Można tu grać we wszystkie gry komputerowe, jak na klasycznym pececie czy laptopie. A jeśli mały ekran wyda nam się za mały, możemy ten rewolucyjny sprzęt od ASUS podłączyć do klasycznego monitora czy nawet telewizora w salonie. Potem wystarczy już tylko sparować z ASUS ROG Ally bezprzewodową klawiaturę i myszkę, by korzystać z tego genialnego urządzenia jak z pełnoprawnego, rasowego, gamingowego peceta. Peceta, którego można zmieścić w większej kieszeni albo niedużej torebce i zabrać sobą, gdzie tylko się chce! I ten futurystyczny sprzęt jest teraz dostępny w znakomitej, przedświątecznej promocji! Naprawdę warto się dobrze zastanowić, czy nie nadszedł już czas, by z pomocą tego małego sprzętu ASUS dać odważny krok naprzód, w przyszłość gamingu.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD