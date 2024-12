Świąteczny prezentownik. Mnóstwo okazji w świetnych cenach!

Z kodem ME-DAYS można teraz w Media Expert nabyć taniej masażer antycellulitowy BEAUTIFLY B-Booster Body . Jest to znakomity prezent dla kobiety w zasadzie każdym wieku. Głównym zadaniem tego urządzenia jest odmładzanie skóry i zwalczanie cellulitu w każdej fazie jego rozwoju, więc również zapobieganie jego powstawaniu. Masażer poprawia krążenie i redukuje podskórną tkankę tłuszczową, poprawiając elastyczność i napięcie skóry. Tryb czerwonego światła pobudza produkcję kolagenu i elastyny, a zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji jeszcze bardziej wzmacniają efekt liftingujący i ujędrniający. Z tym prezentem od Media Expert nie można chybić.

Jeśli kobieta, którą pragniemy obdarować w te Święta, ma klasycznie długie i proste włosy, strzałem w dziesiątkę może być również automatyczna lokówka BABYLISS Air Wave Secret . Strzałem o cenie wynoszącej tylko 499 zł! To zaawansowany produkt renomowanej marki, wykonany z wysokiej jakości materiałów ceramicznych oraz wyposażony nie tylko w system błyskawicznego nagrzewania, ale również zabezpieczenia przeciw przegrzaniu oraz automatyczny wyłącznik. Największą zaletą tej lokówki jest zaawansowany, precyzyjny silnik cyfrowy z technologią Auto Curl, który pozwala kręcić loki na trzy różne sposoby w trzech temperaturach. Świetnie sprawdza się też inteligentny system Cool Air, który delikatnym, chłodnym nawiewem utrwala loki natychmiast po ich wykonaniu. W tej cenie jest to prawdziwa prezentowa okazja.

Fantastyczną okazją jest ponadto obniżenie przez Media Expert ceny damskiej wersji kultowego smartwatcha APPLE Watch 9 GPS+Cellular do 1899 złotych! Tego najwyższej jakości produktu nie trzeba przedstawiać. Stanowi klasą samą dla siebie, zarówno pod względem projektu, wykonania jak i zastosowania najnowszych technologii. Pozwala korzystać z mnóstwa trybów treningowych, jest wyposażony w cały zestaw czujników biometrycznych z pulsoksymetrem włącznie, a na dodatek jest to wersja nie tylko z modułem NFC umożliwiającym płatności zbliżeniowe i GPS, który pozwala niesamowicie dokładnie określać swoje położenie, ale też modemem LTE. Ten inteligentny zegarek może więc spełniać rolę klasycznego telefonu, nawet jeśli nie jest sparowany ze smartfonem Apple, albo gdy po prostu chcemy mieć osobny, prywatny numer.

Listę propozycji zamyka urządzenie, które z powodzeniem zastąpi jeden z kluczowych przyborów w łazience – szczoteczkę do zębów. ORAL-B iO Sensi Clean należy do nowej generacji szczoteczek elektrycznych, która dzięki technologii iO łączy znaną już mikrowibrację włókien z silnikiem magnetycznym. Dzięki tej kombinacji okrągła główka nie tylko lepiej usuwa płytkę nazębną i daje bardziej widoczny efekt wybielenia, ale dba o dziąsła. Specjalny czujnik siły nacisku poinformuje nas, jeśli będziemy przykładać ją zbyt delikatnie lub za mocno w czasie czyszczenia zębów.

Inteligentna golarka PHILIPS Seria 7000 SkinIQ znaleziona pod choinką ucieszy niejednego mężczyznę. To zaawansowany sprzęt, którego można używać zarówno na sucho, jak i na mokro, pod prysznicem. Jest oczywiście bezprzewodowy, a akumulator wystarcza tej golarce na godzinę pracy bez przerwy. Wyposażona w ostrza SteelPrecision sprawia, że ruchome głowice golą niesamowicie dokładnie, a powłoka Nano SkinGlide zmniejsza tarcie, redukując ryzyko podrażnienia skóry. Urządzenie jest inteligentne i łączy się z aplikacją na smartfonie poprzez technologię SkinIQ, udzielając wskazówek i porad oraz dostosowując się do potrzeb użytkownika na podstawie pogłębianej w każdym kolejnym goleniu analizy rodzaju i gęstości zarostu oraz wykonywanych ruchów.

Z przedświątecznym kodem promocyjnym ME-DAYS można w cenie 949 zł zakupić tablet LENOVO Tab K11 Plus. Mimo swojej smukłej konstrukcji i niewielkiej wagi zalicza się do tej większej odmiany urządzeń tego typu ze swoim ekranem dotykowym o przekątnej 11,45 cala. Jego rozdzielczość 2000x1200 pikseli, 90 Hz odświeżania oraz wysoka jasność do 400 nitów pozwoli bez ograniczeń konsumować wszelkie multimedia. Nawet wieczorem, dzięki chroniącym oczy technologiom redukcji migotania oraz emisji szkodliwego, niebieskiego światła. Ośmiordzeniowy procesor i 8 GB pamięci RAM pozwolą również uruchomić na tym tablecie wiele popularnych gier mobilnych. I nie braknie na nie miejsca, bo wbudowany dysk 256 GB można rozszerzyć kartą o kolejny 1 TB.