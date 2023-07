Swagman Roll: Ocieplane poncho, które warto mieć

To poncho? To podpinka do hamaku? To śpiwór? To Swagman Roll!

Gdybym spośród wszystkich sprzętów, które przetestowaliśmy podczas Tech Summer Challenge miał wybrać jedną rzecz, którą naprawdę powinieneś dołączyć do swojego ekwipunku, byłby to Swagman Roll. To ocieplane poncho nie tylko ma mnóstwo zastosowań, ale też jest lekkie, pakowne i przemyślane w swojej konstrukcji. Dokładniej, co w nim jest takiego fajnego? Już wyjaśniam!

Jak większość rewelacyjnych i innowacyjnych rzeczy, Swagman Roll nie jest zupełnie nowym pomysłem. Za jego bezpośredniego przodka można uznać używaną przez armię Stanów Zjednoczonych podpinkę-ocieplacz do wodoodpornego poncho, tak zwany Woobie. Woobie jest leciutkim, syntetycznym ocieplaczem o rozmiarach mniej-więcej 2x1,5 m, ze sznurkami pozwalającymi przywiązać je do odpowiednich oczek na obrzeżu przeciwdeszczowego poncho. Od chwili wprowadzenia do służby, Woobie był kochany przez żołnierzy za ciepło, lekkość i pakowność. Do perfekcji brakowało mu jednej, ale za to bardzo, bardzo ważnej rzeczy: otworu na głowę.

Swagman Roll podkręca ten pomysł o 200%. Ma nie tylko otwór na głowę, ale też i ocieplany kaptur, a jego poły można spiąć klamrami i ściągnąć elastycznymi paskami, dzięki czemu założony jak poncho doskonale otula całą sylwetkę, pozwalając zachować ciepło. To nieocenione zarówno na zimowych biwakach, jak i w chłodne, wiosenne poranki czy jesienne wieczory - przydaje się zawsze. Oczywiście, wciąż można go używać także jako koca, bo kaptur daje się schować do specjalnej kieszonki. W tym trybie Swagman Roll sprawdza się też jako podpinka do hamaku, element niezbędny przy hamakowym nocowaniu (w hamaku jest się znacznie mocniej wystawionym na działanie chłodnego powietrza, a jednocześnie skuteczność śpiwora jest wyraźnie ograniczona). Wreszcie, po zapięciu biegnącego dookoła Swagmana zamka błyskawicznego, można go łatwo zmienić w lekki śpiwór, w sam raz na letnie noce w namiocie, albo do używania jako wkładka do innego śpiwora, zwiększająca jego limity termiczne.

Konstanty Młynarczyk, dziennikarz WP Tech

Materiał sponsorowany zrealizowany we współpracy z marką Helikon-Tex