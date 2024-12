Sprzęt dla gamerów w świątecznie niskich cenach! Mega promocje szokują

Płatna współpraca z Media Expert

Prezent dla gamera na bogato, czyli nowy komputer do gier

Budżety świąteczne są różne. Jedne mniejsze, drugie większe. Jeśli mamy szczęście dysponować tym ostatnim ostatnich, warto rozważyć kupno przedmiotu najbliższego sercu każdego rasowego gracza, czyli komputera gamingowego . Postęp technologiczny sprawia, że gry są coraz lepsze, ale niestety oznacza to też rosnące wymagania sprzętowe najnowszych hitów. Dlatego prawdziwy gamer zawsze ucieszy się z nowego komputera z mocniejszą kartą graficzną oraz większym dyskiem i pamięcią RAM. Pytanie tylko, jaki komputer wybrać. Stacjonarnego peceta pod lub na biurko? Czy przenośnego laptopa, który pozwala grać wszędzie?

Decydując się na to pierwsze, warto zwrócić uwagę na markowy MAD DOG ENDORFY 500 Air, który ze świątecznym kodem rabatowym jest sporo tańszy. Oprócz klasycznej, dobrze chłodzonej i cichej obudowy oferuje on w tej cenie także dużo mocy. 6-rdzeniowy procesor Intel i5-12400F jest jednym z najbardziej popularnych układów w swojej generacji, a połączony z 16 GB RAM DDR4 oraz dużym, terabajtowym dyskiem SSD zapewnia solidną podstawę do wszelkich działań. Wydajność w grach z kolei gwarantuje karta AMD Radeon RX 7600. Nie należy ona do tych najdroższych, ale bazuje na nowoczesnej architekturze RDNA 3 i oferuje moc obliczeniową zbliżoną do tych osiąganych przez najmocniejsze karty poprzednich generacji. Bez problemu poradzi sobie z każdą, nawet najnowszą produkcją.

Jeśli zaś chcemy, żeby prezent nadawał się nie tylko do gier, ale też był przenośnym komputerem do pracy, nauki lub rozrywki, a na dodatek niewiele kosztował, to Media Expert ma inną świąteczną propozycję. ACER Nitro V 15 posiada przede wszystkim jedną, wielką zaletę – niską cenę. Z kodem rabatowym można go mieć już za 2699 złotych z kodem ME-DAYS! W środku kryje się bardzo solidny procesor AMD Ryzen 5 7535HS oraz szybki dysk SSD 512 GB. Co prawda mamy tutaj tylko 8 GB RAM, ale za to wykorzystujących najnowsze kości DDR5. Komplet zamyka karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2050, model nieco starszy, ale nadal oferujący naprawdę niezłą wydajność w znakomitej większości gier. W tak niskiej cenie naprawdę trudno o coś lepszego.

Ekran mały i ekran bardzo duży

Choć wydaje się, że w tym momencie wyczerpaliśmy propozycje nowego sprzętu do grania w bardzo niskich cenach, to Media Expert ma kolejną gratkę na stanie. I to jaką! RAZER Edge Wi-Fi w komplecie z kontrolerem Kishi V2 Pro to fantastyczna opcja dla fanów grania na małym ekranie. Zwłaszcza w niskiej cenie, bo korzystając z kodu ME-DAYS, można ją teraz kupić za jedyne 699 zł! Procesor Snapdragon G3X, 6 GB ultraszybkiej pamięci LPDDR5 oraz ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala pozwalają jej uruchamiać wszystkie, nawet najbardziej wymagające gry mobilne. A do tego mamy jeszcze opcję strumieniowania rozgrywki w największe przeboje konsolowe i pecetowe dzięki usługom takim jak Xbox Game Pass oraz GeForce NOW!

Nie wszyscy jednak lubią małe ekrany. Część graczy wręcz przeciwnie – chce jak największych. I świetnym pomysłem na prezent dla takiego właśnie gamera będzie wielki, 34-calowy, ultrapanoramiczny monitor AOC Gaming. Oprócz bardzo szybkiego czasu reakcji oraz odświeżania 144 Hz wyróżnia się również zakrzywioną matrycą. Takie ekrany są coraz bardziej popularne. I trudno się dziwić, bo dzięki krzywiźnie wszystkie piksele wyświetlane są w jednakowej odległości od oczu, nawet te na brzegach ekranu. Daje to nie tylko świetny efekt otoczenia przez obraz, ale też jego lepszą jakość subiektywną. Na dodatek takie rozwiązanie mniej męczy wzrok. Teraz za jedyne 1029 zł z kodem ME-DAYS.

Trochę taniej, czyli akcesoria dla gamerów

Oczywiście nie musimy od razu kupować całego komputera. Prawdziwego gracza można uszczęśliwić także mniejszym prezentem. Mniejszym, ale bardzo przydatnym. Takim jak na przykład nowe, świetnie brzmiące słuchawki bezprzewodowe nauszne LOGITECH G535 . Dobrym pomysłem na prezent będzie również trochę większy i bardziej wyspecjalizowany dodatek gamingowy, czyli kierownica FR-TEC Force Feedback. Ten przeznaczony dla fanów rajdów i wyścigów sprzęt jest tańszy z kodem ME-DAYS i można go nabyć już za 499 złotych. Dostajemy tu komplet kierownicy z siłowym sprzężeniem zwrotnym oraz pedałami gazu i hamulca. I pełną zgodność nie tylko z komputerami PC, ale też konsolami PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

W swojej świątecznej promocji Media Expert bierze również pod uwagę małą i niestety zbyt często pomijaną grupę fanów gier, którą stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Właśnie dla nich zaprojektowano specjalny kontroler SONY Access PS5, przeznaczony do współpracy z konsolą PlayStation 5. Jego unikalna konstrukcja przystosowana jest do wyjątkowych potrzeb graczy niepełnosprawnych i pozwala im cieszyć się grami z nieporównywalnym komfortem. Oraz niższą ceną, bo wynoszącą tylko 199 złotych!

Ostatnia ze świątecznych okazji w mega promocyjnej cenie również należy do często pomijanej kategorii akcesoriów. A odpowiedni fotel, taki jak gamingowy MAD DOG GCH710W, to najlepsza metoda, żeby zapewnić nie tylko komfort i wygodę, ale również prawidłową postawę ciała w czasie długich sesji rozgrywek. Regulowane oparcie i podłokietniki oraz dodatkowe poduszki lędźwiowa i szyjna sprawiają, że kręgosłup nie będzie obciążony nienaturalną pozycją. To skutkuje nie tylko mniejszym zmęczeniem teraz, ale także znacząco redukuje możliwość wystąpienia późniejszych schorzeń. Ten praktyczny i przede wszystkim zdrowy prezent można nabyć już za 559 złotych, jeśli skorzystamy z kodu promocyjnego ME-DAYS.

