Sprzęt AGD w najlepszych cenach w promocji Black Weeks

W przedświątecznym ferworze zakupów skupiamy się głównie na prezentach dla najbliższych. Warto jednak pamiętać, że promocje Black Weeks to również najlepsza okazja do nabycia potrzebnego w domu sprzętu AGD w cenie, która nie będzie już tak niska aż do przyszłego roku i kolejnej jesiennej rundy wyjątkowych rabatów. Może więc lepiej nie odkładać już tej od dawna planowanej wymiany pralki, lodówki czy zmywarki?

Nikt nie mówi, że w szaleństwie przedświątecznych rabatów nie można zachować zimnej głowy. Zwłaszcza że jest to właśnie najlepszy moment na dokonanie większych zakupów. Coroczne promocje Black Weeks przynoszą, według niezależnych analityków rynkowych, ceny niższe nawet o 30 proc. w stosunku do tych regularnych. Lepszej chwili na najbardziej oszczędne ulepszenie domu nie będzie przez następnych dwanaście miesięcy.

Zmywarka, suszarka czy też nowa pralka albo lodówka mogą się wydawać bardzo prozaicznymi zakupami, które w żaden sposób nie kojarzą się z koncepcją świątecznych prezentów. Ale jeśli celem podarków pod choinką ma być uszczęśliwienie obdarowanej osoby, to warto pamiętać o tym, że niewiele prezentów jest w stanie przynieść całej rodzinie tyle szczęścia, ile da np. dobra zmywarka. Koniec ręcznego zmywania oznacza również koniec przykrego obowiązku. A usunięcie z równania tak wielkiej niedogodności podniesie komfort i zadowolenie z życia o wiele bardziej niż nowy gadżet, który otrzymamy na Gwiazdkę zapakowany w kolorowy papier ze wstążkami. Dlatego właśnie warto się poważnie zastanowić nad nowym sprzętem AGD. Tym bardziej że dzięki Black Weeks w RTV Euro AGD można na nim teraz oszczędzić tyle, że wystarczy też na inne prezenty.

Zmywarka Whirlpool

Skoro już mowa o zmywarce, to trzeba przyznać, że w przedświątecznej promocji w RTV Euro AD można teraz znaleźć bardzo dobry model Whirlpool WSIO 30334 PFE X. Przemawia za nim nie tylko renomowana marka oraz setki bardzo pozytywnych opinii zadowolonych klientów. Już same parametry techniczne wystarczą, by przekonać do zakupu.

Ta nieduża, szeroka na 44,8 cm zmywarka mieści w sobie jednorazowo do 10 kompletów zastawy, więc świetnie nadaje się do codziennego użytkowania w niewielkiej rodzinie. Perfekcyjne pozbywanie się brudu z naczyń, zastawy i sztućców gwarantuje tutaj wielostrefowy system zmywania oraz technologia odtłuszczania Power Clean Pro, która wyczyści nawet najbardziej zabrudzony wsad bez konieczności długiego namaczania i spłukiwania. Dzięki niemu ta zmywarka zużywa zaledwie 9 litrów wody na cykl, co jest, jak zwykle w przypadku tego typu sprzętu, kilkukrotnie lepszym wynikiem niż ten, który można osiągnąć, zmywając ręcznie, nawet jeśli staramy się bardzo oszczędzać wodę. Dodatkowym plusem tego modelu jest funkcja NaturalDry, która dokładnie suszy cały wsad po zakończeniu zmywania. I mimo niezbyt wielkich rozmiarów mamy tutaj także wyjątkowo wygodną trzecią szufladę na sztućce, której przydatność doskonale znają wszyscy użytkownicy zmywarek. Ta dostępna w atrakcyjnej cenie zmywarka Whirlpool będzie naprawdę bardzo dobrym zakupem.

Suszarka Bosch

Każdej zimy mamy ten sam problem. I to nie tylko w mniejszych mieszkaniach, ale również w wielu średnich domach, w których nie można poświęcić osobnego pomieszczenia na suszarnię. Niestety, w tej porze roku nie można wywiesić wyjętych z pralki wilgotnych rzeczy na zewnątrz, by słońce zajęło się nimi w naturalny sposób. Suszenie rzeczy w pokoju czy korytarzu nie tylko zajmuje przestrzeń i nie jest nawet w przybliżeniu tak efektywne, jak latem na słońcu, ale też wychładza pomieszczenia poprzez uwalnianą wilgoć i zmusza nas do bardziej intensywnego i kosztownego ogrzewania. Suszarka Bosch WTH85V0EPL Serie 4 rozwiązuje ten problem w sposób definitywny. W swoim mieszczącym 8 kg prania bębnie wykorzystuje najnowszą technologię kondensacyjną, bazującą na koncepcji pompy ciepła. Nie suszy tradycyjnie, poprzez hałaśliwe i zużywające mnóstwo energii wirowanie, ale korzysta z o wiele bardziej zaawansowanych technik, które przy okazji większej skuteczności i energooszczędności są również bardziej precyzyjne i delikatne dla szczególnie wrażliwych rodzajów tkanin, takich jak wełna czy puchowa pościel. Ten sprytny Bosch wyposażony jest też w szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak zapobiegający przesuszeniu system AutoDry czy redukujący zagniecenia oraz zapewniający miękkość i świeżość wysuszonych tkanin SensitiveDrying. Suszarka ta ma również zaawansowaną konstrukcję wyciszającą i niwelującą drgania, więc można zapomnieć o typowym dla starszych urządzeń wysokim poziomie hałasu.

Lodówka Samsung

Dwumetrowa, elegancka grafitowo-metaliczna lodówka Samsung RB38T600ESA to kolejna świetna propozycja pośród rabatów Black Weeks w RTV Euro AGD. Wąska i wysoka, charakteryzująca się specjalną konstrukcją nowoczesnych cienkich ścianek SpaceMax, oddaje do naszej dyspozycji aż 276 litrów pojemności. Z tą lodówką już nigdy nie braknie nam miejsca na przechowywanie większych naczyń oraz różnorodnych produktów. Także tych zamrożonych, bo za dolnymi drzwiczkami mamy tutaj 114-litrowy zamrażalnik, który, podobnie jak większa część chłodnicza, wyposażony jest w pełny system No Frost zapobiegający powstawaniu szronu oraz oblodzenia.

W głównej komorze oprócz półek z hartowanego szkła znajdziemy również specjalną szufladę HumidityFresh, która utrzymując większą wilgotność, zapewnia zachowanie świeżości takim produktom jak warzywa i owoce. Wbudowane oświetlenie LED zapewni też doskonałą widoczność wszystkich produktów we wnętrzu. Lodówka ta jest dodatkowo wyciszona i nie generuje hałasu większego niż 35 dB, czyli mniej więcej tyle, ile rozmowa prowadzona szeptem. Nie będzie nam w nocy spędzała snu z oczu swoimi odgłosami, czego niestety nie można powiedzieć o wielu innych lodówkach dostępnych w sprzedaży.

Pralka Heier

Wszyscy polubią wielki, mieszczący 8 kg prania bęben pralki Heier I-Pro 5 Refresh Slim. Zmieści się w nim naprawdę spora porcja tkanin, którą potem zajmie się wyciągający 1400 obrotów nowoczesny silnik indukcyjny Direct Motion. Do napędzania bębna wykorzystuje on nie klasyczne szczotki, ale pola magnetyczne, które zapewniają całej konstrukcji o wiele większą trwałość. Producent daje 25-letnią gwarancję na silnik tej pralki, co wiele mówi o tym, jak bardzo zaawansowane są te rozwiązania. Podobnie innowacyjna jest antybakteryjna technologia ABT, która razem z systemem Smart Dual Spray usuwa z prania 99,9 proc. zarazków i roztoczy oraz samoczynnie i dokładnie oczyszcza całe wnętrze pralki po każdym cyklu. Cyklu cichszym, powodującym mniej wibracji i dodatkowo jeszcze zużywającym mniej prądu i wody dzięki zaawansowanym i energooszczędnym rozwiązaniom zastosowanym przez producenta. Decydując się na skorzystanie z tej atrakcyjnej cenowo promocji, warto także pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z inteligentnym urządzeniem, którego komputer pokładowy łączy się z aplikacją hOn w smartfonie i pozwala za jej pośrednictwem na sterowanie każdym z 55 wyspecjalizowanych cykli prania.

Kuchenka Beko

I na koniec coś dla wielbicieli tradycji w kuchni. Dostępna teraz w promocji kuchenka Beko FSM 51337 to najnowsza technologicznie odmiana nieśmiertelnej klasyki łączącej gazowe palniki z żeliwnym rusztem oraz elektrycznym piekarnikiem z termoobiegiem. Mimo stuprocentowo tradycyjnej koncepcji wcale nie mamy tutaj do czynienia z urządzeniem mało zaawansowanym technologicznie. Wręcz przeciwnie. Już same palniki gazowe są stworzone według całkiem nowego projektu, który znacznie podnosi ich wydajność i skraca czas podgrzewania, ograniczając jednocześnie zużycie gazu. Fani kuchni azjatyckiej znajdą tutaj także specjalny, duży palnik WOK, przeznaczony dla charakterystycznych, głębokich patelni. Piekarnik potrafi też zaczarować bogactwem nowoczesnych funkcji. Ma nie tylko klasyczny termoobieg, ale również sekwencyjny system pieczenia 3D, przydatny do przygotowywania większej liczby potraw, oraz świetnie działający tryb grillowania. Specjalna funkcja z nawiewem ciepłego powietrza pozwala również bardzo szybko i dokładnie rozmrozić potrawy. Najlepsze zaś jest to, że ten duży, 60-litrowy piekarnik, czyści się w zasadzie samodzielnie i automatycznie dzięki pomysłowemu systemowi czyszczenia parowego Simple Steam. Jeśli potrzebujemy nowej kuchenki i jesteśmy fanami sprawdzonych rozwiązań, to powinniśmy poważne zastanowić się nad właśnie tym modelem Beko oferowanym teraz przez RTV Euro AGD ze świetnym rabatem Black Weeks.

