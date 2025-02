Sprawdziliśmy, dlaczego AI w tabletach jest tak ważna na co dzień

Sztuczna inteligencja wkracza do każdej dziedziny życia i usprawnia działanie wielu urządzeń. Nie każdy jednak miał okazję przekonać się osobiście, jak zastosowanie AI może pomoże pomagać w codziennych zastosowaniach. Dobrą okazją do tego będzie sięgnięcie po jeden z nowych tabletów Lenovo, w którym AI dostępne jest od ręki.

Firma Lenovo wprowadziła na rynek dwa nowe tablety, które z pewnością spodobają się odbiorcom w różnym wieku. Istotną zaletą tych urządzeń jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Użytkownik nie musi jednak nic dodatkowo robić czy konfigurować, by skorzystać z niej do realizacji codziennych zadań. AI jest dostępna w każdej chwili, dzięki czemu uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytanie lub wsparcia w rozwiązaniu problemu w pracy czy nauce, nigdy nie były tak proste.

W tabletach Lenovo Idea Tab Pro i Yoga Tab Plus sztuczna inteligencja zastosowana jest w różnych aplikacjach, dlatego każde z tych urządzeń doceni inna grupa użytkowników. Pierwsze z nich spodoba się zwłaszcza osobom, które oczekują szybkiego wyszukiwania i tłumaczenia treści, zaś drugie – wymagającym użytkownikom, liczącym na maksymalne wsparcie AI w różnych dziedzinach podczas codziennego korzystania.

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro to tablet wykorzystujący sztuczną inteligencję dzięki technologii Google. Użytkownik ma do dyspozycji asystenta Gemini oraz funkcję Circle to Search, które bazują na połączeniu z chmurą.

Asystent Gemini przysłuży się w dowolnej sytuacji – pomoże użytkownikowi w rozwiązaniu jakiegoś problemu, wytłumaczy wybrane zagadnienie lub poda najświeższe informacje ze świata. Jest jak wirtualny asystent, z którym można czatować, posługując się językiem naturalnym, by ułatwić sobie codzienne zadania.

Circle to Search przyda się natomiast każdemu, kto lubi zgłębiać różne tematy po obejrzeniu zdjęć lub innych materiałów widocznych na ekranie. Podczas korzystania z dowolnej aplikacji użytkownik może bowiem zaznaczyć na ekranie wybrany fragment tego, co jest aktualnie na nim widoczne i wykorzystać AI, aby wyświetlić chociażby tłumaczenie tekstu, wyszukać informacje o danym obiekcie albo znaleźć produkt i jego cenę bez przełączania danej aplikacji.

Oczywiście funkcje oparte na sztucznej inteligencji to tylko dodatek do urządzenia o świetnej specyfikacji. Lenovo Idea Tab Pro wyposażono w ekran 3K o przekątnej 12,7 cala, procesor MediaTek Dimensity 8300, 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5x oraz dysk o pojemności 256 GB, który jest szybki dzięki zastosowaniu technologii UFS 4.0. Tablet waży 620 g, a wbudowana bateria o pojemności 10200 mAh z możliwością szybkiego ładowania (do 45 W) pozwala na nawet 11 godzin korzystania podczas transmisji strumieniowej.

Dzięki odpowiedniej mocy, czterem głośnikom JBL i wyświetlaczowi o odświeżaniu 144 Hz sprawdzi się nawet w gamingu, w tym przy takich tytułach jak "PUBG Mobile". Natomiast dołączony do zestawu rysik ułatwia tworzenie notatek, rysowanie czy projektowanie. Lenovo Idea Tab Pro jest naprawdę bardzo wszechstronnym urządzeniem.

Lenovo Yoga Tab Plus z zaawansowanymi funkcjami AI

Drugą najnowszą propozycją jest Lenovo Yoga Tab Plus, czyli zaawansowany, multimedialny tablet premium, stworzony, by zapewnić maksymalną wydajność w trakcie zadań, do których niezbędne będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jego istotny element stanowi zastosowana jednostka obliczeniowa NPU o wydajności 20 TOPS AI, która wspiera główny procesor (Snapdragon 8 Gen 3), co przekłada się na szybkie lokalne wykonywanie zadań wykorzystujących AI.

W efekcie powstał sprzęt stanowiący dla użytkownika kompleksowe rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, które wspiera go w różnych sytuacjach. Do możliwości oferowanych przez Google – funkcji Circle to Search oraz asystenta Gemini – dołączone zostały bowiem autorskie rozwiązania Lenovo, które przydadzą się zwłaszcza osobom często przeglądającym długie dokumenty czy analizującym tłumaczenia.

Wśród dostępnych rozwiązań wyróżnić warto też narzędzie Lenovo AI Now bazujące m.in. na lokalnym przetwarzaniu danych z wykorzystaniem jednostki bezpieczeństwa SPU. To aplikacja, która pozwala szybko znaleźć potrzebny plik w pamięci urządzenia, także po naciśnięciu specjalnie do tego przeznaczonego przycisku na dołączanej do tabletu klawiaturze.

Zamiast ręcznie przeszukiwać rozbudowane struktury katalogów, wystarczy w dowolny sposób opisać dokument, którego szukamy. Oparta na AI wyszukiwarka przeanalizuje zapytanie i znajdzie pliki, które spełniają oczekiwania – użytkownik może podać na przykład fragment treści lub słowa kluczowe.

Oprócz tego ta sama aplikacja podsumuje, opisze treść długiego pliku albo np. wyodrębni konkretne dane czy informacje z pliku, porozumiewając się z użytkownikiem za pomocą języka naturalnego. Nie trzeba więc znać specyficznych zwrotów i promptów, a jedynie swobodnie formułować polecenia, jak w rozmowie z elektronicznym asystentem.

Inne wartościowe funkcje zastosowane w tym tablecie to między innymi aplikacja Lenovo AI Note pomagająca tworzyć notatki z asystentem, AI Continuous Writing oraz AI Rephase, które pomogą – zwłaszcza osobom regularnie tworzącym dokumenty i teksty – dopisać brakujące treści oraz poprawić styl i język.

Wykorzystanie Lenovo AI Transcript pozwoli z kolei podsumować gotowe nagrania oraz samodzielnie przekształcić tekst mówiony na pisany, co sprawi, że narzędzie będzie wirtualną asystentką pomagającą zapisać treści dyktowane werbalnie. Warto też wspomnieć, że tablet można kupić w zestawie z zaawansowanym rysikiem Tab Pen Pro oraz bardzo wygodną klawiaturą, a te akcesoria znacznie przyspieszą i ułatwią codzienną pracę czy naukę.

Ze względu na zastosowane komponenty Lenovo Yoga Tab Plus to po prostu topowy tablet. Składa się z wyświetlacza LTPS o przekątnej 12,7 cala z wiernym oddawaniem kolorów, systemu 6 głośników, łączności Wi-Fi 7 i akumulatora o pojemności 10200 mAh, szybko ładowanego z mocą 45 W. Taka bateria pozwala na ciągłe działanie urządzenia przez 11 godzin strumieniowania wideo.

Lenovo Yoga Tab Plus świetnie posłuży także osobom kreatywnym. Wyświetlacz LTPS 12,7" 3K, PureSight Pro o wysokiej jasności z powłoką antyrefleksyjną z kalibracją 100% DCI-P3, odwzorowaniem na poziomie (ΔE) <1 zapewniają niezwykle dokładne, realistyczne kolory. Wraz z tabletem producent dostarcza rysik Tab Pen Pro, a także oferuje dwa miesiące bezpłatnego dostępu do pakietu Adobe Express Premium i Adobe Lightroom, by użytkownik mógł w pełni rozwijać swoją kreatywną pasję.

Wybierz właściwy tablet z AI dla siebie

Codzienne zadania coraz częściej możemy zlecić sztucznej inteligencji, a jej wykorzystanie w wydajnym tablecie sprawia, że nada się on nie tylko do gier, przeglądania internetu i robienia zakupów. Posłuży także do produktywnej pracy, efektywnej nauki, kreatywnych zadań czy szybkiego realizowania projektów z zastosowaniem wielu źródeł i dokumentów jednocześnie.

Warto jednak najpierw zastanowić się, do czego będziemy wykorzystywać dany sprzęt. Tak jak w przypadku nowych tabletów Lenovo Idea Tab Pro oraz Lenovo Yoga Tab Plus różnice w specyfikacji sprawiają, że każdy z nich będzie pasować innemu użytkownikowi, a wcześniejszy namysł nad własnymi wymaganiami pozwoli wybrać urządzenie, które może znacznie poprawić komfort codziennego życia.

Tablet Lenovo Idea Tab Pro zaspokoi wszystkie potrzeby związane z rozrywką, wykorzystaniem AI do tłumaczenia i wyszukiwania odpowiednich treści i codziennymi zadaniami większości osób, ale to Lenovo Yoga Tab Plus będzie idealnym urządzeniem dla bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują zaawansowanego działania sztucznej inteligencji ułatwiającej pracę czy naukę oraz bezpiecznego i sprawnego przetwarzania danych dzięki jednostce NPU działającej lokalnie.

