Sprawdzam. Laptop Huawei MateBook D 16

Huawei MateBook D 16 to sprzęt, który może się pochwalić najnowszymi rozwiązaniami zarówno w dziedzinie podzespołów, jak i samej konstrukcji. Ekran o przekątnej 16 cali zajmuje 90 proc. powierzchni obudowy, a mimo to sprzęt nie różni się gabarytowo od klasycznych 15,6-calowych modeli. To zasługa ultracienkich ramek, które są dodatkowo odpowiednio wzmocnione. Nowy MateBook to również kwintesencja lekkości, sprzęt waży zaledwie 1,7 kg i ma jedynie 18,4mm grubości.