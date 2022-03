Sprawdź topowe smartfony w 2022 roku

Najlepsze smartfony 2022 roku, pojawią się w ofercie sklepów z elektroniką, a także operatorów sieci komórkowych. Ci drudzy kuszą często abonamentami, które w teorii powinny mocno obniżyć cenę telefonów. W praktyce jednak wygląda to jednak tak, że choć cena smartfona jest niższa o kilkaset złotych niż w handlu detalicznym, klient musi związać się z operatorem komórkowym na co najmniej 2 lata. Abonament w takim wypadku, także nie będzie należał do najniższych. Oczywiście, aby korzystać z telefonu musisz opłacać usługi sieciowe, ale możesz to robić w formie pre-paid. Doładowania telefonu nie muszą być objęte umową, co daje Ci sporą niezależność. Warto więc kupić smartfon osobno, aby w każdej chwili mieć możliwość zmiany operatora. Coraz więcej osób korzysta z sieci komórkowych na zasadzie niezobowiązujących pakietów, odnawialnych każdego miesiąca. Warto dodać, że wszystkie modele smartfonów można kupić w ratach z zerowym oprocentowaniem, dzięki czemu nie musisz wydawać od razu całej gotówki, aby cieszyć się nowym smartfonem.