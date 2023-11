Sprawdź Strefę Smart Decyzji i poznaj opinię ekspertów!

W nowej Strefie Smart Decyzji przygotowanej przez sieć RTV Euro AGD każdy może uzyskać pomoc w wyborze smartfona lub smartwatcha najlepiej dostosowanego do swoich potrzeb i upodobań. Znaleźć tam można nie tylko sugestie ekspertów i wyczerpujące poradniki, ale również najnowsze i najbardziej atrakcyjne promocje na sprzęt z każdej półki cenowej!

Inteligentna elektronika osobistego użytku, taka jak smartfony i smartwatche to nie luksusowe gadżety dla wybranych. Dziś te urządzenia są po prostu częścią naszego życia, niezbędnymi narzędziami do komunikacji ze światem oraz ludźmi, a także najprostszą metodą zdobywania wszelkich informacji. Można nawet powiedzieć, że dzięki nim staliśmy się bardziej rozwiniętą, bardziej zaawansowaną rasą homo sapiens ery informacyjnej, która ma nieograniczony, bezprecedensowy w historii ludzkości dostęp do całej istniejącej wiedzy. A mimo tego, że te urządzenia sprawiły, że jesteśmy najlepiej poinformowanymi ludźmi w dziejach, możemy mieć spore problemy z wyborem nowego smartfona czy smartwatcha.

Czy jednak powinno nas to dziwić? Nie każdy jest ekspertem. Nie każdy ma czas śledzić rynkowe trendy i technologiczne nowinki. Nie każdy jest w stanie wyjaśnić różnicę między poszczególnymi matrycami ekranu czy też procesorami zainstalowanymi w różnych modelach smartfonów. Nie wiemy też, który aparat jest lepszy, bo przecież nie można patrzeć jedynie na gołą liczbę megapikseli, która tak naprawdę niewiele mówi o jakości całego układu i o tym, na jak dobre zdjęcia możemy liczyć w jego przypadku. Wybór pomiędzy poszczególnymi modelami nawet jednego producenta może być naprawdę trudny, a przecież na rynku konkuruje ze sobą wiele renomowanych marek. I każda kusi nas swoją szeroką, atrakcyjną ofertą. Jak się więc nie zgubić w tym gąszczu? To proste – warto posłuchać ekspertów.

Strefa informacji i inteligentnego wyboru

Strefa Smart Decyzji to całkiem nowa inicjatywa ze strony sieci RTV Euro AGD. Powstała we współpracy z ekspertami z popularnej TechnoStrefy prowadzonej przez cenionego specjalistę Mateusza Skitka oraz najlepszymi znawcami tematyki związanej ze smartfonami i smartwatchami, którzy od dłuższego czasu przygotowują lubiane przez kupujących poradniki oraz rankingi najlepszych urządzeń, które można znaleźć w Strefie Klienta RTV Euro AGD. To właśnie ich specjalistyczna wiedza jest podstawą Strefy Smart Decyzji i pozostaje do dyspozycji wszystkich nabywców.

W Strefie można znaleźć więcej udogodnień, które pozwolą nam wybrać najlepszy dla nas model smartfona lub smartwatcha. Specjalne filtry pozwolą kolejno oznaczać najbardziej nas interesujące funkcje oraz osiągi, stopniowo redukując listę dostępnych urządzeń tylko do tych, które spełniają nasze wymagania. Ten system, w połączeniu z rankingami, artykułami oraz poradnikami wideo, które znajdziemy w Strefie Smart Decyzji, raz na zawsze rozwiąże problemy, jakie dotychczas mieliśmy podczas wyboru nowego inteligentnego telefonu oraz zegarka.

Strefa promocji i okazji

Strefa Smart Decyzji to nie tylko duży zasób przystępnie zaprezentowanej specjalistycznej wiedzy oraz funkcji wspomagających nas w wyborze najlepszego produktu. To także szczególne miejsce, w którym znajdziemy najbardziej ekscytujące okazje, najlepsze promocje oraz atrakcyjne rabaty na topowe smartfony i smartwatche z każdej półki cenowej. Warto więc zaglądać do Strefy, nawet jeśli sami już zostaliśmy ekspertami, bo właśnie dzięki nabytej wiedzy możemy lepiej rozpoznać najlepszą okazję i upolować świetny sprzęt w najlepszej cenie.

Już teraz, w ramach wielkiej akcji Black Days, można znaleźć w Strefie Smart Decyzji wyjątkową promocję. Przy zakupie wybranych modeli smartfonów i smartwatchy dostaniemy kartę upominkową albo voucher do 200 zł na paliwo lub zakupy w perfumerii! Nagrodę można wykorzystać we wskazanej w Regulaminie sieci stacji paliw albo perfumerii. Warto się pospieszyć z zakupami, ponieważ ta promocja potrwa tylko do 30 listopada.

Z tej świetnej okazji skorzystamy, kupując np. stylowy smartwatch sportowy Huawei Watch Ultimate Expedition, z ultrawytrzymałą konstrukcją z płynnego metalu, komputerem nurkowym, precyzyjną nawigacją w trybie ekspedycyjnym, analizą zapisu EKG oraz mnóstwem innych przydatnych funkcji. W tej samej ofercie promocyjnej znajdziemy także elegancki smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic ze świetnym ekranem 1,47 cala, bardzo szybkim procesorem, baterią wystarczającą na 40 godzin oraz łącznością LTE, która zmienia ten zegarek w pełnoprawny telefon.

Wspomniana promocja dotyczy również poszczególnych modeli smartfonów, wśród których jest topowy Samsung Galaxy S23 z 8 GB RAM, fantastycznym wyświetlaczem Dynamic AMOLED X2 120 Hz oraz potężnym procesorem najnowszej generacji; znakomity Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ z baterią 5000 mAh, matrycą AMOLED i aparatem 200 megapikseli oraz innymi podzespołami z górnej półki, a także budżetowy Infinix Note 30 Pro, który mimo trzycyfrowej ceny ma na pokładzie 8 GB RAM, 256 GB miejsca na aplikacje i dane, matrycę AMOLED 120 Hz oraz aparat 108 Mpix!

Wspomniane wyżej smartwatche i smartfony już są dostępne w świetnych cenach w sklepie RTV Euro AGD. A dzięki Strefie Smart Decyzji i dostępnej w niej świetnej promocji można na nich zyskać jeszcze więcej. Nawet jeśli w tym momencie nie skorzystamy z oferty, to warto Strefę Smart Decyzji zapamiętać i często do niej zaglądać, by łatwo i przyjemnie poszerzyć swoją wiedzę oraz wypatrywać dalszych atrakcyjnych okazji.

Płatna współpraca z marką RTV Euro AGD