Soundbary tak dobre jak kino domowe! Teraz w supercenach!

Jeśli chcemy przeżywać prawdziwe kinowe emocje w domu, nie mamy innego wyjścia. Do naszego telewizora musimy dołączyć dodatkowy system udźwiękowienia, który zapewni pełne, przestrzenne brzmienie. I teraz możemy go kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Często zapominamy, że na prawdziwie kinowe wrażenia składają się dwa czynniki. Nie tylko obraz, ale również dźwięk. Nie zapominamy o tym jednak dlatego, że mamy kłopoty z pamięcią. Przyczyną jest raczej niechęć do komplikowania sobie życia. Sprawienie sobie dużego telewizora, który zmieni nasz salon w salę kinową, nie przysparza większych problemów. Gorzej jest z dźwiękiem. Pamiętamy przecież, jak niewygodne były te stare zestawy głośników kina domowego. Ich konfiguracja była bardzo męcząca, wszędzie walały się kable, a na dodatek trzeba było włączać osobno TV, osobno głośniki. Dlatego właśnie o nich zapomnieliśmy. I przyzwyczailiśmy się już do tego, że musi nam wystarczyć ograniczone brzmienie głośników wbudowanych w telewizor. A przecież wcale nie musi tak być. Są przecież soundbary!

Ten coraz bardziej popularny wynalazek z jednej strony oferuje dokładnie to samo, co tamte stare zestawy kina domowego, a z drugiej eliminuje wszystkie związane z nimi niedogodności. Soundbar jest jeden. Może mieć dołączony subwoofer, i to wszystko. Ale to tylko jeden przedmiot, choć wcale nie jeden głośnik. W zależności od modelu na soundbarze może się znaleźć od kilku do nawet kilkunastu przetworników, które odpowiadają bardziej zaawansowanym konfiguracjom wielokanałowym. Jak to możliwe, że te wszystkie głośniki znajdujące się w jednym miejscu, dają taki sam efekt, takie samo przestrzenne brzmienie jak stare głośniki rozstawione po całym salonie. To oczywiście zasługa zaawansowanych technologii cyfrowych, które idealnie symulują trójwymiarową scenę dźwiękową. To dzięki nim można mieć prawdziwe kino domowe. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji markowych soundbarów, dostępnych w bardzo atrakcyjnych cenach w ramach promocji związanych z Black Friday.

Konfiguracja 2.1

Samsung HW-550B to najprostszy z naszych soundbarów. Nie dajmy się jednak zwieść tej prostocie, bo jego możliwości i tak są o wiele większe niż standardowych głośników z telewizora. Dzięki technologii Dolby Audio i DTS Virtual X jego dwa przetworniki oraz subwoofer bardzo dobrze radzą sobie z kreacją przestrzennego dźwięku. I z generowaniem głębokich, poruszających basów. Dużą zaletą tego urządzenia jest funkcja Inteligentnego dźwięku, która sama analizuje ścieżkę audio i dostosowuje swoje parametry do jego typu, zmieniając je, gdy oglądamy film lub mecz czy też słuchamy muzyki. Drugim dużym plusem tego soundbara jest brak przewodów. Wystarczy ten do zasilania, bo połączenie z telewizorem Samsung odbędzie się za pośrednictwem Bluetooth. Jeszcze mniej kabli? To znakomicie. Znakomita jest również aktualna cena tego sprzętu. W "czarny piątek" można go mieć na własność za 999 zł, czyli o 110 zł taniej niż zwykle.

Konfiguracja 3.1

Soundbar Sony HT-G700 do subwoofera i głośników lewego i prawego dodaje również ten centralny. I nie tylko. Możliwości tego zestawu są bowiem o wiele większe, niż wskazywałaby liczba przetworników. A to za sprawą zaawansowanej technologii dźwięku przestrzennego Sony Vertical Surround Engine. Ten specjalny system przetwarzania sygnału za pomocą kilku głośników wirtualnie odtwarza pełne przestrzenne brzmienie, takie jak przy 7.1.2-kanałowym zestawie. Dodatkowo dzięki rewolucyjnej technologii Immerive Audio Enhancement jest w stanie przekształcić każdy sygnał dźwiękowy, nawet zwykłe stereo, w brzmienie w pełni trójwymiarowe. Soundbar ten posiada kilka różnych trybów pracy i może bezprzewodowo łączyć się z telewizorem Sony. A w Black Friday kupimy go za 1599 zł, o 150 zł taniej niż poza promocją. Mało? To kilka miesięcy bezpłatnego oglądania filmów w serwisach streamingowych.

Konfiguracja 5.1.2

Samsung HW-Q800B to już wyższa półka. Oprócz subwoofera i pięciu zwykłych kanałów ma również dwa skierowane ku górze, co pozwala mu prawdziwie otoczyć nas dźwiękiem. I to idealnie dopasowanym do pomieszczenia. Dzięki specjalnej funkcji soundbar przeanalizuje jego akustykę i zmieni ton oraz zasięg brzmienia na najbardziej optymalne dla tej przestrzeni. Jeśli zaś nasz telewizor to również Samsung, to będziemy mieli dodatkową opcję (oprócz łączności bezprzewodowej) dalszego udoskonalenia tego i tak już świetnego i prawdziwie kinowego brzmienia. Jest to możliwe dzięki systemowi Q-Symphony, który wykorzysta głośniki z TV jako część swojego aparatu generowania trójwymiarowego dźwięku. Soundbar ten ucieszy również graczy, bo dzięki specjalnemu trybowi Gra Pro bezproblemowo synchronizuje się z konsolą i zapewnia niezapomniane wrażenia audio razem z tymi wizualnymi. To zaawansowane, topowe urządzenie można teraz, w "czarny piątek", kupić za 2449 zł.

Konfiguracje 7.1.2

Jeśli zależy nam na idealnie pełnym, czystym, zbalansowanym i głębokim przestrzennym brzmieniu, trzeba będzie sięgnąć na wyższą półkę. Na niej zaś znajdują się dwa różne urządzenia. Soundbar Philips Fidelio B97/10 gwarantuje najwyższą jakość dźwięku. To już jest autentyczne kino domowe, które zapewni nam wrażenia i emocje na poziomie wyjścia na seans do multipleksu. Oczywiście sprzęt posiada również wiele dodatkowych funkcji, takich jak Chromecast i Apple Air Play 2 do łączenia się z telefonami oraz możliwość korzystania z usług strumieniowania muzyki czy też radia. Gwoździem programu jest tutaj moc – ten soundbar ma jej aż 888 W! Gdy głośno huknie, to poczujemy to nawet w kościach. Tę niekwestionowaną przyjemność można dzięki rabatowi w Black Friday kupić za 3999 zł, o 300 zł taniej.

Soundbar Sonos Arc z kolei jest o tyle wyjątkowy, że obywa się bez osobnego subwoofera. Po prostu radzi sobie z kreowaniem idealnie przestrzennego dźwięku bez niego. Swoje doskonałe brzmienie uzupełnia, podobnie jak konkurent, obsługą Chromecast i Air Play 2, a także systemem Trueplay, który rozpoznaje akustyczny profil pomieszczenia i dostosowuje generację dźwięku do jego specyfiki. Niestety, podobnie jak wymieniony wyżej soundbar, wymaga przewodowego połączenia z telewizorem za pomocą kabla HDMI. Bluetooth ma za małą przepustowość przesyłu danych, by wykorzystać pełnię możliwości tylu kanałów dźwiękowych.

Ten świetny soundbar w Black Friday kupimy za 3649 zł, aż o 950 zł taniej!

Oczywiście wśród okazji "czarnego piątku" w sklepie RTV-Euro-AGD można znaleźć wiele innych atrakcyjnych promocji. To nie tylko nowoczesne zestawy kina domowego. Warto zajrzeć na stronę sklepu i przekonać się, co ciekawego jest w ofercie. A jeśli zdecydujemy się na kupno, to warto pomyśleć nad rozłożeniem płatności na raty. Dlaczego? Dlatego że dodatkowa promocja nie tylko odroczy nam rozpoczęcie ich spłacania do maja przyszłego roku, ale też sklep zapłaci pierwszą z tych rat za nas! To Black Friday z podwójną okazją!