Smartwatch dla dziecka z lokalizatorem - bądź spokojniejszy

Garett Kids Trendy 4G to lekki i wygodny smartwatch dedykowany dzieciom. Jego sportowy i nowoczesny wygląd na pewno spodoba się Twojej pociesze. Konstrukcja smartwatcha jest także odporna na warunki atmosferyczne. Jako rodzic, na pewno docenisz funkcje geo-ogrodzenia i geolokalizacji. Ta pierwsza pozwala wyznaczyć strefę, w której dziecko może poruszać się bez alarmowania opiekuna. Jeśli ją przekroczy, otrzymasz powiadomienie na telefon. Co więcej, łączność LTE umożliwia prowadzenie rozmów wideo, a także przesyłanie wiadomości głosowych. Zegarek posiada nawet wbudowany aparat i dotykowy, kolorowy wyświetlacz.

Spójrz tylko, smartwatch Forever Look Me KW-500 wygląda naprawdę świetnie! Co więcej, jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i różowej. Z takim urządzeniem dziecko będzie czuło się naprawdę bezpiecznie, a Ty zyskasz spokój. Zegarek pozwala na przeprowadzenie wideorozmowy, a także określenie lokalizacji dziecka na mapie. Ważnym faktem jest, że smartwatch nie potrzebuje w tym celu telefonu. To dzięki łączności z siecią 4G. Zegarek współpracuje z urządzeniami mobilnymi Android i iOS. Smartwatch wyposażono w kamerę i mikrofon. Urządzenie jest także wodoodporne w normie IP67. Bateria o pojemności 700 miliamperogodzin pozwala na pracę zegarka przez cały weekend.