Smartfon za 500 zł. Niezłe możliwości w fantastycznej cenie

Pracujesz w trudnych warunkach, a twój stary telefon zniszczył się już w kilka tygodni po zakupie? Warto postawić na wydajne, a przy tym jak najbardziej wytrzymałe rozwiązanie. Pancerne telefony to nie tylko gwarancja wytrzymałości, ale również atrakcyjnej ceny.

Spory, przejrzysty wyświetlacz, odpowiednio zabezpieczone klawisze i przede wszystkim wytrzymałość na pył i zamoczenie to główne zalety niedrogich pancernych telefonów. Wzmocniona konstrukcja doskonale absorbuje uderzenia i daje pewność, że sprzęt nie zniszczy się nawet w najtrudniejszych warunkach. Tradycyjne modele pozbawiono wszystkich zasobożernych aplikacji, dzięki czemu bateria wytrzymuje nawet kilka dni bez ładowania.

Choć dla wielu osób priorytetem będzie cena, to warto poszukać modeli, które mają do zaoferowania również solidne podzespoły. W cenie nieco ponad 200 zł możesz dostać sprzęt, który z powodzeniem wystarczy ci do podstawowych zadań. Jeśli nie zamierzasz korzystać z wymagających aplikacji i grać w gry, z powodzeniem wystarczy ci smartfon z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz i 1 GB pamięci RAM. Jest stosunkowo niedrogi i doskonale nadaje się na przykład na telefon służbowy lub sprzęt dla dziecka.