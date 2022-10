Smartfon z 5G wcale nie musi być drogi

Ponad 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do Internetu oraz urządzeń do korzystania z niego.* Powód? Najczęściej zbyt wysoka cena. To może się jednak wkrótce zmienić dzięki wyjątkowej ofercie T-Mobile, w skład której wchodzą dwa autorskie smartfony z 5G.

Wchodzisz do autobusu i chcesz zagrać w swoją ulubioną grę, ale akurat rozpoczęła się jej aktualizacja... Zanim pobierze się do końca, ty już kończysz swoją podróż. Inny przykład frustrujących doświadczeń z mobilnym Internetem? Film w streamingu, który przycina się co minutę, strona, która wgrywa się tak długo, że rezygnujesz z czytania treści czy wideokonferencja, w trakcie której musisz domyślać się, co właśnie powiedział twój rozmówca, ponieważ znowu przerwało głos.

Jeszcze kilka lat temu machaliśmy ręką na 5G, traktując je jako pieśń przyszłości. W 2020 r. zaledwie 1 proc. smartfonów sprzedawanych w sieci T-Mobile obsługiwało technologię piątej generacji. Ale technologie zmieniają się w okamgnieniu. Skoro mamy aparaty obsługujące 4K, aplikacje, które kręcą się wokół wideo, a w naszych domach pojawia się coraz więcej smart urządzeń, to szybka sieć jest dziś pożądana bardziej niż kiedykolwiek. Nie wierzycie? Obecnie w T-Mobile co drugi sprzedany smartfon ma już 5G.

Przeszkodą w korzystaniu z dobrodziejstw tej technologii może być jednak cena – zarówno usługi telekomunikacyjnej, jak i smartfonów z odpowiednim modułem. Zwłaszcza w dobie trudnej sytuacji ekonomicznej mało kto spogląda na półkę urządzeń wyższej klasy. Potwierdzają to wyniki badań T-Mobile – aż 56 proc. Polaków korzysta ze smartfonów w cenie do 1000 zł. Operator nie pozostał obojętny na powyższe trendy i w zaskakujący sposób zareagował na potrzeby swoich klientów – wyprodukował własny smartfon z 5G, a w zasadzie to aż dwa smartfony!

Cyfryzacja jest naszą przyszłością, dlatego jako T-Mobile Polska systematycznie rozwijamy infrastrukturę 5G i stawiamy na oferty z nielimitowanym internetem. Jednak by korzystać z dobrodziejstwa tych usług, potrzebne są również narzędzia – przystępne cenowo, ale i jakościowe; spełniające wszystkie potrzeby, ale i atrakcyjne. Dlatego cieszę się, że portfolio T-Mobile, jako pierwszego operatora w Polsce, powiększa się dzisiaj o nasze dwa jakościowe smartfony, dostępne na każdą kieszeń – mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska. Wspólnie z naszym partnerem, firmą Google, stworzyliśmy smartfony, które – mocno w to wierzę – przypadną Polakom do gustu i zwiększą dostęp do 5G. Chcemy, żeby świat innowacji był jeszcze bardziej otwarty i przystępny dla każdego, bo zgodnie z naszym motto „nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni” – dodaje Maierhofer.

T Phone 5G i T Phone 5G Pro – smartfony z 5G na każdą kieszeń

5 października na dziewięciu europejskich rynkach – w tym także w Polsce – do salonów T-Mobile zawitały dwa wyjątkowe modele smartfonów. Wyjątkowe nie tylko ze względu na logo operatora, ale i cenę. T-Mobile wybrało na swojego partnera jedną z najbardziej innowacyjnych firm świata – Google, które ma nie tylko bogate doświadczenie w oprogramowaniu dla smartfonów, ale i ich produkcji.

T Phone 5G i jego drugi wariant 5G Pro kierowane są do ludzi, którym zależy na szybkim i wydajnym urządzeniu pozwalającym cieszyć się wszystkimi korzyściami sieci piątej generacji. Nie znajdziemy tu może wodotrysków znanych z flagowców, ale też na pewno nie będziemy uskarżali się na jakość urządzenia.

Obydwa urządzenia mają elegancki, minimalistyczny design, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700, czystego Androida 12 oraz użyteczny zestaw aparatów: 50 MP aparat główny, 2 MP aparat do zdjęć makro oraz 2 MP czujnik głębi, dzięki któremu wykonamy portrety z rozmyciem tła. Model T Phone Pro 5G dodatkowo oferuje jeszcze ultraszerokokątny aparat 5 MP i 16 MP aparat do selfie, podczas gdy jego tańszy odpowiednik ma przedni aparat o rozdzielczości 5 MP.

To niejedyne różnice. T Phone 5G jest nieco mniejszy – ma 6,52-calowy ekran HD+. Smartfon posiada 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej, a jego bateria ma pojemność 4500 mAh. To wystarczająco, by przy przeciętnym użytkowaniu działał całą dobę.

Jednak jeżeli zależy nam na większym ekranie czy wydajności lub pojemniejszej baterii, warto dopłacić do modelu T Phone 5G Pro, który ma odpowiednio 6,82-calowy wyświetlacz HD+, 6GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności aż 5000 mAh z opcją ładowania bezprzewodowego.

T Phone 5G w wolnej sprzedaży i na stronie operatora dostaniemy już za 1099 zł, a jego ulepszony wariant T Phone 5G Pro za 1399 zł. To całkiem niezłe ceny, ale T-Mobile poszło o krok dalej i zaoferowało swoim abonentom jeszcze korzystniejszą ofertę.

6 rat za 0 zł i Internet bez limitu

Jak wiadomo, samo urządzenie nie wystarczy, by cieszyć się szybkim Internetem. Do pełni szczęścia brakuje taryfy, która będzie uwzględniała najbardziej wymagającą potrzebę użytkownika pragnącego korzystać z 5G – gigantyczną paczkę danych… Ale umówmy się – nawet kilkadziesiąt GB to jakieś ograniczenie. W idealnym świecie moglibyśmy korzystać z Internetu bez limitu…

I właśnie do takiego świata przyszłości zaprasza już dzisiaj T-Mobile. W ofercie "Bez limitu" w taryfie L kosztującej 85 zł miesięcznie możemy dzwonić, SMS-ować, MMS-ować i surfować bez ograniczeń i spadków prędkości. Ekonomiczny wariant M za 65 zł również zakłada korzystanie z danych bez limitu, ale przy prędkości do 30 Mb/s.

W powyższych ofertach T Phone'y wypadają jeszcze korzystniej pod względem ceny. Dzięki temu, że nie płacimy za pierwsze 6 rat urządzenia (koszt pokrywa T-Mobile), oszczędzamy aż 270 zł w przypadku T Phone'a 5G i aż 330 zł w przypadku droższego wariantu.

Całkowity koszt zakupu tańszego z modeli z 5G wynosi zatem tylko 829 zł, co sprawia, że mieści się on w kwocie tysiąca złotych – zgodnie z oczekiwaniami Polaków. Na rynku nie znajdziemy tańszego smartfona z 5G! Nawet T Phone 5G Pro w ofercie abonamentowej także nie uderza nas po kieszeni – zapłacimy za niego jedynie 1069 zł.

Świetne taryfy w połączeniu z naprawdę przystępnymi urządzeniami to przełom na polskim rynku, który pomoże każdemu Polakowi wkroczyć do świata technologii piątej generacji. I to bez względu na jego sytuację finansową. Nikt nie powinien już wątpić, że przyszłość 5G rysuje się w różowych barwach.

