Smartfon ucznia – jaki musi być?

Spójrz tylko! To smartfon z dużym wyświetlaczem AMOLED, który gwarantuje rozdzielczość na poziomie aż 240 x 1080 pikseli. Jest wyposażony w wydajny, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 870. Zainstalowano na nim system Android 12, więc użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich, najnowszych rozwiązań. 256 gigabajtów wolnego miejsca zapewnia możliwość magazynowania dużej ilości zdjęć, filmów i aplikacji. Aparaty wykonują znakomitej jakości zdjęcia, a więc możesz liczyć na uwiecznienie najważniejszych dla Ciebie momentów. Wbudowany akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin. Telefon jest kompatybilny z siecią 5G. Smartfony REALME są obecnie jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń. Warto po nie sięgnąć!

Szybki i wydajny smartfon nie musi być drogi. Wyświetlacz o przekątnej liczącej 6,6 cala jest naprawdę spory. Gwarantuje wysoką jakość obrazu, a więc nawet oglądanie filmów sprawia wiele przyjemności. Ośmiordzeniowy procesor zapewnia szybką pracę – nawet przy uruchomieniu wielu aplikacji w tle. 4 gigabajty pamięci RAM także mają duży wpływ na wydajność urządzenia. Wbudowana bateria ma pojemność 5000 miliamperogodzin i może być szybko naładowana dzięki ładowaniu o mocy 18 watów. Potrójny, główny aparat posiada matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli. Poza tym, telefon świetnie wygląda. To zasługa między innymi tylnej obudowy w szaro-srebrzystym kolorze.

Czas na smartfon marki Samsung. Galaxy M23 jest świetny pod każdym względem. Model ten występuje w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej, niebieskiej i różowej. Posiada duży wyświetlacz, który wyświetla obraz w doskonałej jakości i wysokiej rozdzielczości. Na uwagę zasługuje także wysokie odświeżanie, które gwarantuje płynność scen. Android 12 jest systemem operacyjnym, który gwarantuje najnowocześniejsze rozwiązania dla użytkownika. Wbudowanej pamięci jest tutaj aż 128 gigabajtów, czyli całkiem sporo. Aparaty robią świetne zdjęcia, którymi możesz pochwalić się w mediach społecznościowych. Telefon współpracuje z siecią 5G. Wbudowany akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin. Sam telefon jest smukły i bardzo dobrze prezentuje się na żywo. To bez wątpienia dobry wybór dla ucznia, któremu zależy na dobrym aparacie i długim czasie pracy na jednym ładowaniu.

Każdy nastoletni fan TikToka lub Instagrama powinien być zadowolony z prezentowanego telefonu. Xiaomi stworzyło naprawdę dobry sprzęt. Mamy tu duży wyświetlacz AMOLED oraz bardzo szybki, ośmiordzeniowy procesor. Sześć gigabajtów RAM także wpływa na wydajność smartfona. Świetnie radzi sobie on z wieloma aplikacjami pracującymi w tle. Telefon ma aż 128 gigabajtów pamięci wbudowanej, która służy do przechowywania różnego rodzaju plików. Sam akumulator ma pojemność aż 5000 miliamperogodzin, a więc całkiem sporo.

Dzieci w wieku szkolnym nie potrzebują flagowych smartfonów. Wystarczy im wydajny sprzęt, który można kupić sporo poniżej 1000 złotych. Przykładem tego jest chociażby Samsung Galaxy M13. To telefon z bardzo dużym wyświetlaczem i ośmiordzeniowym procesorem. Jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych i wygląda bardzo designersko. Wykonywane zdjęcia i rejestrowane filmy są świetnej jakości. To smartfon, który na pewno przypadnie do gustu Twojemu dziecku.