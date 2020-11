WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Mobile + 2 smartfonelektronika Sławomir Serafin 1 godzinę temu Materiał partnera: Allegro Smartfon do 2000 zł – czy to da się zrobić? Tak! Szeroki wybór interesujących propozycji Black Week na Allegro.pl to doskonały moment, by w powodzi promocji i obniżek cen zapolować na nowy telefon dla siebie lub na prezent dla bliskiej osoby. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie To doskonały czas na wymianę starego smartfona (Shutterstock) Wielki festiwal okazji i przecen nawet do 70 proc. na Allegro.pl rozpoczął się 23 listopada i potrwa do końca miesiąca. Codziennie, oprócz setek tysięcy promocji, kilka razy w ciągu dnia będą pojawiać się też superoferty w bardzo obniżonych cenach. Czy będzie nią obniżka ceny na nowy smartfon jednego z wiodących producentów? Tego nie wiemy. Trzeba będzie śledzić zakupowe szaleństwo na Black Week na bieżąco. Przygotowaliśmy krótki poradnik zakupowy dla tych, którzy noszą się z zamiarem wymiany swojego starego urządzenia mobilnego na nowe lub też nabycia smartfonowego prezentu dla bliskiej osoby. Lista polecanych produktów jest mocno zróżnicowana cenowo i znaleźć można na niej nie tylko telefony za mniej niż dwa tysiące złotych, ale też takie, które kosztują mniej niż tysiąc, a są zdecydowanie warte uwagi. Apple iPhone SE 2020 64 GB Pierwszy na liście, ale i najdroższy z całego zestawienia, jest nowy smartfon od wiodącego światowego producenta, firmy Apple. iPhone SE z serii wydanej w roku 2020 to bardzo ciekawa propozycja również z uwagi na swoją cenę. Ten nowy telefon to połączenie klasycznego wzornictwa i mniejszego rozmiaru z wyposażeniem oraz osiągami z najnowszych modeli. W dużym skrócie, SE wygląda tak, jak stare iPhone’y, ale w środku ma układy takie same jak nowe iPhone’y 11. Jeśli ktoś zawsze chciał mieć markowy telefon, to właśnie teraz może go nabyć w zaskakująco niskiej cenie. OPPO A73 4/128 GB Nowy OPPO A73 to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą smartfona nie tylko w dobrej cenie i bazującego na solidnych podzespołach, ale także takiego, który będzie się wyróżniał wyglądem. A design tego urządzenia przyciąga wzrok nie tylko płaską metalową ramką, ale też unikalnym tylnym panelem pokrytym materiałem imitującym skórę. Żaden inny telefon tak nie wygląda. Najlepsze zaś jest to, że nie trzeba tu poświęcać osiągów dla wyglądu. A73 ma szybki procesor, sporo pamięci, duży wyświetlacz AMOLED, poczwórny aparat i dużą baterię z opcją szybkiego ładowania. Elegancja i wydajność w jednym, a do tego w takiej cenie? To prawdziwa okazja. Shutterstock Warto skorzystać z nadchodzących promocji (Shutterstock) Realme C11 2/32 GB Nowa propozycja od Realme to najtańszy smartfon w naszym zestawieniu, ale nie produkt budżetowy. Oryginalności nadaje mu tylna obudowa pokryta tworzywem o ciekawej fakturze, która dodatkowo poprawia chwyt. W środku nie ma oczywiście najbardziej wydajnych komponentów, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że do niedawna jeszcze takie rozwiązania technologiczne były standardem w telefonach dwukrotnie droższych niż C11. To podwójny aparat 13 Mpix, solidny wyświetlacz i wystarczającą do komfortowego użytkowania ilość pamięci. Dużą zaletą jest ogromna jak na telefon tej klasy bateria 5000 mAh. Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/64 GB Xiaomi to oficjalny lider naszego rynku. Lubimy tę firmę, ponieważ konsekwentnie produkuje świetnie wyposażone telefony w niższych cenach niż konkurencja. I Mi Note 10 Lite nie wyłamuje się z tego schematu. To świetna propozycja dla panów z dużymi dłońmi, którzy docenią spory rozmiar urządzenia oraz to, że jest w całości pokryte ochronnym szkłem Gorilla Glass, które chroni je przed uszkodzeniami. Dużą zaletą tego smartfona jest łagodnie zaokrąglony po bokach wielki ekran FullHD+ AMOLED, który świetnie nadaje się do oglądania filmów. Można też pokusić się o kręcenie filmów własnych w rozdzielczości 4K dzięki poczwórnej optyce 64 megapikseli z doskonałą matrycą Sony. Podobnie jak w innych telefonach od Xiaomi, także i tutaj dostaniemy bardzo mocną baterię 5260 mAh, którą dzięki szybkiemu ładowaniu uzupełnimy od zera do stu procent już w nieco ponad godzinę! Telefon o takich osiągach w takiej cenie to prawdziwa gratka. Xiaomi Poco X3 6/128 GB Druga propozycja od Xiaomi przeznaczona jest dla tych, którzy najbardziej cenią sobie wydajność i osiągi. To świetne rozwiązanie dla wszystkich mobilnych graczy z uwagi na to, że bardzo mocny procesor oraz dużą ilość pamięci wspomagają tutaj także dedykowane rozwiązania takie jak zaawansowane chłodzenie LiquidCool 1.0 Plus, opcja optymalizacji Game Turbo 3.0 oraz wyświetlacz o wysokim odświeżaniu 120 Hz. Jeśli już przestaniemy grać, możemy też robić zdjęcia poczwórnym aparatem z matrycą 64 megapikseli. I dopiero po przyjemnościach i zabawie będzie trzeba pomyśleć o ładowaniu baterii. Poco X3 z wielkim akumulatorem o pojemności 5160 mAh wytrzyma naprawdę długo nawet pod maksymalnym obciążeniem. A potem można go będzie ekspresowo naładować oczywiście! Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 GB Trzecia propozycja Xiaomi to kolejny telefon z dużym ekranem, mocną baterią oraz komponentami znacznie wykraczającymi poza standard średniej półki cenowej, na której Redmi Note 9 Pro umieścił producent. Mocny procesor oraz nadwyżka pamięci doskonale sprawdzą się w grach. Cztery obiektywy aparatu z matrycą 64 Mpix wykorzystają nie tylko fotoamatorzy, ale i zawodowcy. Akumulator ponad 5000 mAh oczywiście oferuje szybkie ładowanie. Jedyną dużą różnicą w porównaniu z dwoma poprzednimi modelami Xiaomi jest wyświetlacz w technologii IPS. Który z wymienionych smartfonów wybrać? Materiał partnera: Allegro