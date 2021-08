Smartfon 5G na każdą kieszeń. Nie wydasz kilku tysięcy złotych

Smartfon z 5G za mniej niż 1100 zł? Tak! To możliwe. Atutem realme 8 5G jest nie tylko szybki moduł łączności. To model o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Znajdziemy w nim pojemny akumulator 5000 mAh, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego rzadko spotykany w tym pułapie wyświetlacz 6,5" Full HD+ z odświeżaniem na poziomie 90 Hz, który gwarantuje płynny i czytelny obraz. Nie brakuje w nim również przyzwoitej kombinacji czterech aparatów (w tym 48 MPix) oraz gniazda na 3 karty. Jeżeli budżet nas ogranicza, to lepszego kandydata, który pozwoli nam cieszyć się 5G, nie znajdziemy.