Smartwatche i smartbandy na dobre rozgościły się na półkach sklepów z elektroniką i na naszych rękach. Każdy szanujący się producent gadżetów ma taki w swojej ofercie, a jednocześnie wszyscy poszukują coraz to nowszych i ciekawszych rozwiązań. Wszystko to w pogoni za innowacjami oraz zmniejszeniem rozmiarów urządzeń. W końcu mogą być osoby, które chcą być smart, ale czekają właśnie na inteligentne pierścienie, żeby nie pozbywać się swojego ulubionego, tradycyjnego zegarka.

Czy tzw. smartring to next big thing? Na to pytanie trudno odpowiedzieć, bo ten segment urządzeń dopiero zaczyna raczkować. Pierwsze modele są już w sprzedaży i mają na tyle atrakcyjne ceny, że jest to eksperyment, na który będzie stać wiele osób. Sprawdzamy, co pojawiło się na półkach sklepowych.