Słuchawki Baseus w czterech nowych odsłonach. Także dla melomanów

Pierwszym modelem z serii Bowie jest WX5 – to douszne słuchawki, które zapewniają dźwięk przestrzenny i oferują dwa tryby odtwarzania – Music oraz Theater. Ten pierwszy pozwoli usłyszeć więcej szczegółów w ulubionych utworach, a ten drugi sprawi, że poczujecie się jak na sali koncertowej. To wszystko w słuchawkach, które mieszczą się w uszach i ważą zaledwie 38 g.

Dzięki 13-milimetrowym przetwornikom możecie liczyć na głębokie basy, wyraźne wysokie tony i szczegółowy średni zakres. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 6 godz., a czas pracy z etui ładującym to nawet 30 godz. Na pokładzie są też 4 mikrofony, które redukują szumy z otoczenia podczas rozmów telefonicznych. Baseus Bowie WX5 można kupić w kolorze białym lub niebieskim już za 169 zł.

Aktywna redukcja szumów to technologia, która pozwala w spokoju rozmawiać przez telefon lub cieszyć się ulubionymi podcastami, muzyką i audiobookami bez denerwujących odgłosów z zewnątrz. Znajdziecie ją w dokanałowych słuchawkach Bowie MZ10 . Jeżeli jednak chcecie mieć pewność, że nie przegapicie np. ważnego komunikatu na lotnisku, to można przełączyć słuchawki w tryb Transparency.

Technologia DCLL to ukłon w stronę graczy mobilnych i osób, które oglądają filmy. Zapewnia minimalne opóźnienie dźwięku względem obrazu. Wynosi ono zaledwie 0,06 s. Czas pracy na jednym ładowaniu sięga do 4,5 godz., a z etui ładującym wydłuża się do 25 godz. Słuchawki ważą zaledwie 41 g i są dostępne w kolorach białym i czarnym. Ich cena zaczyna się od 159 zł .

Baseus Bowie D05 i H1 to słuchawki nauszne, które łączą niezapomniane doznania z odsłuchu i przystępną cenę. W modelu Bowie D05 zastosowano przetworniki o średnicy 40 mm w połączeniu z technologią dźwięku przestrzennego 3D BISA. Bateria o pojemności 600 mAh zapewnia do 70 godz. odsłuchu, a całość waży zaledwie 209 g. Zastosowano tu również system niskiego opóźnienia dla tych, którzy lubią grać lub oglądać filmy na smartfonach. Można je połączyć z urządzeniem za pomocą Bluetooth lub… kabla 3,5 mm.

Ostatni i zarazem topowy model to Bowie H1j, który może się poszczycić certyfikatem Hi-Res Audio. Neodymowe przetworniki o średnicy 40 mm, zaawansowana technologia Spatial Audio i trójwymiarowy dźwięk przestrzenny w zakresie 360 stopni zadowolą nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Aktywna redukcja szumów redukuje hałasy z otoczenia do 38 dB. Czas pracy baterii jest równie imponujący i wynosi do 70 godz. z ANC i do 100 godz. bez ANC, a ładowanie zajmuje zaledwie 90 minut. Przyciski na słuchawkach umożliwiają wygodną obsługę, a poduszki i pałąk wykonano z materiałów, które umożliwiają wiele godzin słuchania przy jednoczesnym zachowaniu komfortu. Baseus Bowie H1 są dostępne w kolorach kremowym i czarnym już od 279 zł.