Składane smartfony na fali wznoszącej – HUAWEI Mate X6 debiutuje w Polsce

"Rozwój Huawei w sektorze składanych smartfonów to efekt długofalowej wizji i ogromnych inwestycji. Już dziewięć lat temu przewidzieliśmy, że składane ekrany staną się głównym trendem w przyszłości, a pierwszy tego typu model pokazaliśmy światu w 2019 r. Od tamtego czasu, nieustannie inwestując ponad 10% przychodów rocznie w badania i rozwój, Huawei zrealizowało swoją wizję w sposób, który odmienił rynek. Dzięki temu w ubiegłym roku niemalże co drugi wertykalnie składany smartfon dostarczony w Chinach był produkcji Huawei, natomiast globalnie odpowiadaliśmy za 25% dostaw dużych składaków w 3 pierwszych kwartałach 2024 r. To pozwoliło nam stać się jednym z liderów w tej nowatorskiej technologii. Każdy kolejny model, od Mate X po najnowszy Mate X6, to efekt precyzyjnych inwestycji w innowacje, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników" – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director, HUAWEI CBG Polska.

Rozkładany ekran OLED o przekątnej 7,93 cala, wyświetlającym 1,07 miliarda kolorów, zapewnia kosmiczną jakość obrazu. Dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności szczytowej do 1800 nitów ekran doskonale dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Bez względu na to, czy ogląda się na nim filmy, pracuje nad dokumentami czy przełącza między aplikacjami – zawsze oferuje idealną jakość obrazu i płynność działania. Ekran zewnętrzny to równie szczegółowy panel o przekątnej 6,43 cala, z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i szczytową jasnością 2500 nitów.