SharkNinja na targach IFA 2024. Marka prezentuje najnowsze innowacje, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi w każdym domu na świecie

Po osiągnięciu wysokich przychodów w regionie EMEA w ciągu ostatniego roku, firma SharkNinja ogłosiła plany wprowadzenia ponad 20 nowych, innowacyjnych produktów w regionie pod markami Shark i Ninja. Posunięcie to wspiera strategię firmy, która polega na rozwoju w już istniejących kategoriach, wejściu do kolejnych oraz ekspansji na nowe rynki w całym regionie.

"Cieszymy się, że możemy być w tym roku targach IFA w Berlinie i być częścią obchodów ich 100-lecia. W SharkNinja staramy się pozytywnie wpływać na życie ludzi w każdym domu, na całym świecie. Aby utrzymać szybką ekspansję na nowe rynki i kategorie w regionie EMEA, zaprezentowaliśmy dziś kilka nowych, ekscytujących i innowacyjnych produktów" - powiedział Tom Brown, prezes SharkNinja EMEA. - Nasze najnowsze innowacje, takie jak ekspres do kawy typu >>wszystko w jednym<<, nowa linia odkurzaczy Power Detect, w tym nowy robot odkurzający czy ekspres do mrożonych przysmaków Slushi, stanowią odpowiedź na codzienne wyzwania i rozwiązania problemów konsumentów. Cieszymy się, że możemy oferować konsumentom produkty, które podtrzymują reputację Shark i Ninja w zakresie wydajności, jakości i wartości wśród coraz większego grona klientów SharkNinja w regionie EMEA".

SharkNinja odważnie wkracza na rynek ekspresów do kawy espresso w regionie EMEA, wprowadzając na rynek pierwsze urządzenie do parzenia kawy Ninja. Dzięki niemu, kawa parzona w domu smakuje niczym ta robiona przez profesjonalnego baristę. Ninja Luxe Café to urządzenie, które prowadzi konsumenta przez każdy etap tego doświadczenia: od rekomendacji idealnego stopnia mielenia kawy, po precyzyjne dozowanie ziaren, aż po aktywną regulację temperatury i ciśnienia podczas całego procesu parzenia - wszystko dla uzyskania idealnej kawy za każdym razem. Uzupełnieniem całości jest nowy kubek podróżny Ninja Sip Perfect, który schładza gorące napoje do komfortowej temperatury w ciągu kilku minut [1].