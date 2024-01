Samsung Galaxy S24 – którą wersję wybrać?

Samsung zdążył nas już przyzwyczaić, że premiera jego nowych flagowców oznacza pojawienie się na rynku aż trzech różnych modeli tego świetnego sprzętu. W serii Samsung Galaxy S24 znajdziemy wariant podstawowy, Plus i Ultra. Czym różnią się od siebie te urządzenia i które będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb? Po przeczytaniu tego artykułu wszystko powinno stać się jasne.

Zanim omówimy poszczególne modele, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego seria Galaxy S cieszy się aż takim zainteresowaniem. A powodów jest co najmniej kilka. Flagowce koreańskiego producenta to przede wszystkim sprawdzone, nienagannie wykonane i bardzo płynnie działające smartfony.

Samsungi S24 to w zasadzie sprzęt wszystkomający, a we wszystkich trzech modelach premierowych możemy znaleźć topowy procesor, najnowszy system operacyjny, świetny wyświetlacz, ładowanie bezprzewodowe, wodoszczelną obudowę i rewelacyjny zestaw aparatów (nie tylko pod kątem zdjęć, ale też tworzenia treści wideo w jakości 8K).

Dodatkowo tegoroczne smartfony Samsung zostały nafaszerowane technologiami powiązanymi ze sztuczną inteligencją. Funkcje takie jak wyszukiwanie zakreślaniem, przesuwanie obiektów na zdjęciu, podsumowywanie notatek czy tłumaczenie rozmów w językach obcych zebrano pod szyldem Galaxy AI. Co ważne, działają one także z językiem polskim.

Na korzyść zakupu telefonu z serii S24 przemawia jeszcze jeden mocny argument, przez część użytkowników nieco lekceważony, a mianowicie czas po zakupie, przez jaki producent deklaruje wsparcie dla urządzeń pod kątem bezpieczeństwa oraz aktualizacji systemowych. Samsung zapewnił, że w przypadku smartfonów z serii S24 będzie ono zapewniane aż przez 7 lat. Słowem, jeśli planujemy używać takiego smartfona bardzo długo lub po jakimś czasie go odsprzedać, długie wsparcie producenta jest tu ogromną wartością dodaną.

Finalnie pozostaje jeszcze kwestia wyboru najodpowiedniejszego dla nas modelu. Widełki cenowe są tutaj naprawdę szerokie, a różnice pomiędzy modelami wydają się na pierwszy rzut oka dość niewielkie. Przyjrzymy się im zatem bliżej.

Samsung Galaxy S24 – mały, ale wariat

Porównując premierowe modele, szybko zorientujemy się, że podstawowy model Samsung Galaxy S24 jest najmniejszy. Dla osób o małych dłoniach czy dla tych noszących telefon w niezbyt dużej kieszeni czy torebce telefon z wyświetlaczem 6.2 cala może być strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza że mniejszych urządzeń jest na rynku stosunkowo niedużo. Smartfon będący bazą serii S24 wyposażony został w 8 GB pamięci operacyjnej i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Te wartości to dziś standard, acz warto pamiętać, że jeśli jesteśmy zapalonymi fotografami, często kręcimy wideo lub ściągamy na telefon muzykę i filmy, warto zdecydować się na pojemniejszy wariant.

Samsung S24 wyposażony jest w nowoczesny procesor Exynos i najnowszy system Android 14, stąd możemy się spodziewać bardzo płynnego i szybkiego działania. Obecny tu zestaw aparatów (3 oczka z tyłu i obiektyw do selfie z przodu) robi bardzo dobre zdjęcia, które w pełni usatysfakcjonują większość użytkowników. Samsungiem S24 zapłacimy oczywiście w sklepie, możemy także liczyć na szybką łączność (Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G) i ładowanie 25 W, które umożliwia bardzo szybkie naładowanie baterii. Obudowa wzmocniona jest aluminiową ramką i przyjemnie zaokrąglona na rogach, a sam telefon jest lekki jak piórko – waży raptem 167 gramów. Niezależnie od swojej fizyczności, bazowy S24 wyposażony jest w te same funkcje AI, co większe modele.

Samsung Galaxy S24 Plus – większy telefon, więcej pamięci

Samsung Galaxy S24 Plus wydaje się po prostu większym bratem S24, jednak byłoby to krzywdzące uproszczenie. Telefon rzeczywiście jest większy (mowa bowiem o najpopularniejszej obecnie na rynku wartości 6,7 cala) i pod wieloma względami identyczny. Mamy tutaj ten sam design, tę samą kolorystykę, ten sam procesor i te same możliwości foto. Telefony nie różnią się również pod kątem łączności czy dostępności funkcji Galaxy AI. Gdzie zatem, poza rozmiarem, tkwi przysłowiowy diabeł? Głównie w dwóch aspektach: w wielkości pamięci i szybkości ładowania. Model ten nabyć możemy w wariancie 256 lub 512 GB, a pamięć RAM została zwiększona do 12 GB. Ta ostatnia może się przydać, jeśli mamy w zwyczaju użytkować smartfon bardzo intensywnie, obciążając go pracą wielu aplikacji czy grając w gry. Samsung S24 Plus wyposażono także w szybsze ładowanie (45 W) oraz w wyświetlacz o wyższej rozdzielczości.

Samsung Galaxy S24 Ultra – najlepszy telefon z Androidem?

Samsung Galaxy S24 Ultra to najmocniejszy telefon z tegorocznej linii "S". W oczy rzuca się od razu odmienny, bardziej kanciasty design i bardzo duży wyświetlacz 6,8 cala. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy chowany w obudowie rysik, który ułatwia użytkowanie urządzenia, zwłaszcza w zakresie obróbki zdjęć czy notatek, a już na pewno przyda się on przy korzystaniu z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Sercem telefonu jest wysoko oceniany procesor Qualcomm Snapdragon 8 (tutaj 3. generacji), co w połączeniu z 12 GB RAM i sporą ilością szybkiej pamięci wbudowanej czyni z tego smartfona prawdziwy kombajn. Samsung S24 Ultra ma również wyraźnie mocniejszy zestaw fotograficzny. Z tyłu urządzenia znajdziemy główne oczko 200 Mpx, obiektyw ultraszerokokątny oraz dwa teleobiektywy. Takim telefonem oprócz zwykłych zdjęć można robić naprawdę imponujące zbliżenia, doskonale radzi sobie także z fotografowaniem w nocy. Samsung S24 Ultra wyposażony został w tytanową ramkę, znajdziemy w nim też rzadko jeszcze spotykaną w telefonach łączność Wi-Fi 7. Słowem, jest to model dla naprawdę wymagających użytkowników, począwszy od fanów fotografii mobilnej, a skończywszy na pracownikach wykorzystujących go jako mobilne centrum zarządzania.

Który model Samsung Galaxy S24 wybrać? Podsumowanie

Zważywszy na opisane różnice pomiędzy telefonami, zdefiniowanie swoich preferencji nie powinno być bardzo trudne. Dla osób poszukujących nowoczesnego flagowca do codziennego użytku, a więc dla większości z nas, dobrym wyborem będzie bazowy model Samsung Galaxy S24. Telefon może także przypaść do gustu osobom preferującym nieco poręczniejsze urządzenia.

Jeśli planujemy wykorzystywać telefon intensywnie, dużo się nim bawimy i zależy nam na pamięci RAM nieco większej niż standardowa, a absolutnie obowiązkowe jest dla nas szybkie ładowanie, lepiej celować w model z Plusem. Samsung Galaxy S24 Ultra będzie z kolei doskonałym wyborem dla bardzo wymagających użytkowników, zwłaszcza tych, którzy poszukują jak najlepszego zestawu foto, a z telefonu korzystają intensywnie i w pełni będą mogli wykorzystać jego potencjał.

Po zdecydowaniu się na najlepiej dopasowany model, pozostaje nam jeszcze wybrać jeden z czterech dostępnych kolorów obudowy. W tym przypadku do wyboru otrzymujemy następujące opcje - Cobalt Violet (fioletowy), Amber Yellow (żółty), Onyx Black (czarny), Marble Gray (szary), Titanium Gray (ciemny szary). Teraz pozostaje nam już tylko cieszyć się jakościowym telefonem przez długie lata.

