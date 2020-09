WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

samsung + 2 iphonesmartfon 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Samsung czy iPhone - wybór należy do Ciebie Wybór odpowiedniego smartfona w naszych czasach jest nie lada problemem. Co raz to pojawiają się nowe modele telefonów, które konkurują ze sobą ceną, jakością wykonania, wyglądem, osiągami technicznymi, itp. Jak wybrać ten, który jest najlepszy? Na pewno nie jest to najprostsze zadanie. Część z nas sięga po aparaty będące akuratnie w promocji, część ma swoje ulubione produkty konkretnych marek, część podejmuje decyzję pod wpływem impulsu czy mody. Bez względu na to na jaki model smartfona ostatecznie wydamy nasze ciężko zarobione pieniądze, najważniejsze jest to, byśmy z naszego zakupu byli zadowoleni. Smartfon powinien się sprawdzić w każdych warunkach i to jest najważniejsze. Podziel się Samsung czy iPhone - wybór należy do Ciebie (materiały partnera) 1. Smartfon smartfonowi nierówny

Słowo smartfon ma wiele odcieni. Wystarczy wejść do pierwszego z brzegu salonu sprzedaży telefonów komórkowych albo spojrzeć do sieci na strony sklepów z elektroniką, by doznać zawrotu głowy. Iphone a może smartfon samsung - czym się kierować przed dokonaniem ostatecznego wyboru? Dla większości z nas kluczową sprawą będzie zapewne cena, choć tutaj coraz częściej różnice są coraz mniejsze, acz iPhone'y nie należą do najtańszych produktów - o czym dobrze wiemy. Samsung zaś wyprzedza produkty Apple'a, zwłaszcza w ostatnich czasach, jeśli się skupić na różnego rodzaju nowinkach. Materiały, z których wykonuje się obydwa smartfony są do siebie zbliżone, zarówno wysoką jakością jak i praktycznie kosmiczną technologią, w której zostały wykonane. Duże wyświetlacze stały się normą we wszystkich smartfonach, a więc tu też możemy mówić o remisie. Jeśli chodzi zaś o aparat fotograficzny wbudowany w telefon, to tu nieco ładniej oraz nowocześniej wyglądają propozycje Samsunga, przy którym aparat w iPhonie wygląda nieco oldskulowo. No ale nie wygląd się liczy, tylko jakość, zwłaszcza jeśli idzie o aparat. W takich przypadkach należy zwracać uwagę przede wszystkim na parametry techniczne. Co wyróżnia smartfony samsung i iphone - spróbujemy pokrótce na to pytanie odpowiedzieć. Szczegóły oraz szczególiki, na których warto się skupić Jeśli byśmy chcieli się skupić na parametrach technicznych dotyczących ilości rdzeni w telefonie czy też pamięci operacyjnej RAM, to zazwyczaj nieco lepiej wypadną tu produkty firmy Samsung. Z zasady dysponują one pamięcią na poziomie 12 gigabajtów RAM, przy średnio czterech gigabajtach w iPhonach. Także standard pamięci RAM jest wyższej jakości w Samsungach. Mają one rozwiązanie znane jako DDR5, podczas gdy iPhone 11 może się pochwalić zaledwie standardem na poziomie DDR4. Apple nadrabia tę przepaść dzięki temu, że posiada lepiej zoptymalizowane systemy operacyjne, co pozwala mu na uzyskanie większej szybkości przetwarzania danych. System operacyjny iOS w jaki są zaopatrzone Apple działa bez zarzutu i jest systemem mocno nastawionym na bezpieczeństwo użytkownika i jego plików pozyskiwanych z sieci. Sklep z aplikacjami na iPhone'y jest uważany przez większość użytkowników oraz użytkowniczek za bardzo bezpieczne miejsce pozyskiwania nowych apek. Warto pamiętać także o tym, że sam system iOS jest tylko i wyłącznie systemem operacyjnym, pozbawionym zbędnych dodatków, co usprawnia jego codzienną eksploatację. System Android, na którym oparte są produkty firmy Samsung wypada to nieco gorzej. Nadal jednak są to różnice niewielkie, które nie mają potężnego wpływu na sposób działania obydwu smartfonów. Zakup na miarę naszych możliwości Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o wyświetlacze w produktach obydwu producentów. W przypadku Samsunga możemy się zaopatrzyć w telefony z przekątną ekranu sześć i dziewięć dziesiątych cala, iPhone'y mogą nam zaproponować ekrany sześcio i pół calowe. Z kolei, jeśli popatrzymy na aparaty fotograficzne to iPhone z przeciętnym aparatem 12 megapikseli pozostaje daleko z tyłu np. Samsungiem Galaxy S20, który dysponuje szkłem o mocy 64 megapikseli. Tak więc dla tych, którzy traktują telefon jako aparat i często robią nim zdjęcia, produkty Samsunga mogą być zdecydowanie lepszą opcją. Ostatecznie więc trudno jest wskazać, który z producentów ma więcej asów w rękawie. Zapewne o ostatecznym wyborze zadecydują szczegóły takie jak finanse oraz potrzeby konkretnych użytkowników. Gdybyśmy się zdecydowali na zakup któregoś ze smartfonów w dużych sieciach handlowych, takich jak np. RTV Euro AGD, warto pamiętać o tym, że wysoka cena wcale nie musi się wiązać z niemożnością nabycia wymarzonego telefonu. Sklepy takie mają bardzo korzystne systemy ratalne, np. "zero procent", pozwalające na nabycie iPhona lub Samsunga od ręki i spłacanie go w dziesięciu, dwudziestu a nawet trzydziestu równych nieoprocentowanych ratach. Dzięki takiemu rozwiązaniu zakup nawet drogiego produktu najnowszej generacji może się okazać niewielkim obciążeniem. Dla tych, którzy nie dysponują aż tak dużymi zasobami finansowymi, korzystnym rozwiązaniem może być nabycie starszych modeli smartfonów w cenach outletowych. Artykuł sponsorowany