Rusz się po zdrowie ze sportowym smartwatchem

Ruch to zdrowie. Wiedzieli już o tym starożytni Grecy. I właśnie troska o zdrowie, o lepszą kondycję i optymalną masę ciała często popycha nas w kierunku ćwiczeń i amatorskiego sportu. Zwłaszcza na przełomie grudnia i stycznia, gdy pojawiają się noworoczne postanowienia. Aby jednak motywacja się utrzymała i umocniła, potrzebne jest jeszcze coś. Coś, co nierozerwalnie wiąże się właśnie ze sportem i aktywnością fizyczną. Duch rywalizacji. Wygrywanie daje satysfakcję, która może być potężną siłą napędową. I niekoniecznie musi to być wygrywanie z kimś. Najlepsze i najbardziej motywujące jest wygrywanie ze samym sobą.

Za każdym razem, gdy osiągamy lepszy wynik lub lepszy czas, za każdym razem, gdy przekraczamy kolejną własną granicę, rośnie satysfakcja i umacnia się postanowienie. Żeby jednak ten triumf odczuć, żeby poprawić wynik, trzeba go najzwyczajniej w świecie zmierzyć. Najlepszym partnerem dla naszej determinacji będzie urządzenie osobiste, które będzie nam nieustannie towarzyszyć w trakcie aktywności fizycznej. Które będzie mierzyć i zapamiętywać czas, liczyć kroki, monitorować puls, liczbę spalanych kalorii i inne istotne parametry. Czyli sportowy smartwatch. Warto się zaopatrzyć w taki sprzęt, zwłaszcza że nie musi on być wcale taki drogi, jak się nam wydaje. Szczególnie warta uwagi jest oferta marki Garett – znajdziemy w niej bardzo dobre inteligentne zegarki w cenie zaledwie kilkuset złotych. Na przykład…

Smartwatch dla aktywnych

Sama nazwa zegarka Garett Sport Activity jasno wskazuje na to, do jakich zadań został przeznaczony. Sportowa specjalizacja oczywiście nie oznacza, że nie radzi sobie z klasycznymi funkcjami komunikacyjnymi. Po sparowaniu z naszym smartfonem będzie się doskonale sprawdzał także w tej dziedzinie. W kontekście treningu i dbania o zdrowie najbardziej istotne są jednak jego pozostałe możliwości.

Garett Sport Activity będzie mierzył nasze kroki, pokonany dystans, tętno i liczbę spalanych kalorii. Posiada nawet wbudowany pulsoksymetr oraz funkcję monitorowania snu. Oczywiście posiada również całą paletę trybów sportowych, które pozwolą rejestrować i porównywać wyniki, usprawniając treningi i umożliwiając wyznaczanie nowych granic do pokonania. Ten wszechstronny smartwatch jest również solidny i wytrzymały, a jego mocna konstrukcja gwarantuje odporność na kurz i zabrudzenia oraz przypadkowe zalanie. Działa przy tym nawet do pięciu dni bez ładowania, a samo ładowanie nie zajmie więcej niż dwie godziny. I jest naprawdę niedrogi.

Ćwiczenia w dobrym stylu

Garett Classy to połączenie sportowej funkcjonalności z niewymuszoną elegancją. Kto powiedział, że nasz osobisty elektroniczny trener nie może również dobrze wyglądać i pełnić roli ciekawego akcentu w naszej stylizacji? Łączy on estetyczny design okrągłej koperty z dużą wytrzymałością, bowiem spełnia wygórowane normy IP68, jeśli chodzi o wodo- i kurzoodporność oraz niewrażliwość na uszkodzenia mechaniczne. Połączony z naszym smartfonem przez Bluetooth będzie znakomitym asystentem w każdej sytuacji. W szczególności w czasie ćwiczeń.

Garett Classy monitoruje naszą aktywność na wiele sposobów. Nie tylko liczy kroki, tętno i spalane kalorie, ale został też wyposażony w pulsoksymetr i potrafi nawet śledzić fazy snu. Ma również wbudowany termometr oraz ciśnieniomierz. Tak obszerne i dokładne dane będą niezastąpione nie tylko w śledzeniu naszych postępów, ale również w planowaniu kolejnych treningów. W czym oczywiście Garett Classy również nam pomoże. I to za niezbyt wygórowaną cenę.

Ćwiczmy razem!

Satysfakcja, jaką daje pokonywanie własnych ograniczeń i wygrywanie z samym sobą, może być naprawdę wielka. I daje mnóstwo motywacji. Ale jest coś, co może nam sprawić jeszcze więcej radości niż dbanie o swoje zdrowie. O czym mowa? O zarażeniu sportem naszych dzieciaków. Zalety aktywności fizycznej nie są ograniczone wiekowo, wręcz przeciwnie, im wcześniej złapie się tego bakcyla, tym lepsze będą późniejsze efekty. Jeśli jest dla nas coś ważniejszego niż nasze zdrowie, to właśnie zdrowie naszych pociech. Oczywiście Garett posiada w swojej ofercie także smartwatche młodzieżowe. I to kilka modeli.

Zarówno Garett Kids Trendy, jak i Garett Kids Sun Pro oraz Garett Kids Twin oferują bogate opcje monitorowania stanu fizycznego oraz aktywności, podobnie jak wymienione wyżej modele zegarków dla dorosłych. Będą świetnymi kompanami naszych dzieci w ćwiczeniach i w sporcie. Są również odpowiednio solidne i wytrzymałe oraz spełniają wygórowane normy odporności, więc nie trzeba się martwić, że nie wyjdą cało z dziecięcych zabaw. Najlepsze jednak w nich jest to, że każdy z modeli obsługuje również GPS oraz łączność 4G. Jeśli uważamy, że dziecko jest jeszcze za małe na prawdziwego smartfona, ale chcemy z nim pozostawać w kontakcie, to właśnie taki zegarek będzie najlepszym rozwiązaniem. Spełnia on wszystkie podstawowe funkcje klasycznego telefonu, z wideorozmowami włącznie. A do tego dzięki pozycjonowaniu GPS będziemy zawsze wiedzieć, gdzie jest nasza pociecha, co przecież nie jest wcale mało istotne dla troskliwego rodzica. Smartwatche z serii Garett Kids mogą być nawet większym prezentowym hitem tegorocznego sezonu świątecznego niż wymienione wyżej sportowe modele dla dorosłych.