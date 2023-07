Rozwiązania technologiczne na eventach

Partnerzy technologiczni odgrywają kluczową rolę w organizacji eventów. Przykładem tego jest ostatni festiwal gier komputerowych Meet at Rift, który wykorzystał zaawansowane rozwiązania od różnych producentów. Jednym z ważnych partnerów była polska firma ACTINA, która we współpracy z AMD dostarczyła komputery dla wielu stref gamingowych. Najnowsze modele, które służyły uczestnikom wydarzenia powstały w oparciu o procesory AMD Ryzen 7 7800X3D, karty graficzne Radeon 7900XTX, dyski SSD Western Digital SN850X oraz obudowy i podzespoły Corsair. Komputery ACTINA charakteryzują się profesjonalnym wykonaniem, wykorzystują podzespoły światowych marek i nie posiadają plomb, co pozwala na późniejsze modyfikacje bez utraty gwarancji. Wieloletnie doświadczenie firmy ACTINA sprawia, że ich komputery są wykorzystywane w pracy profesjonalnych esportowych organizacji, youtuberów, streamerów, a także na różnego rodzaju eventach.

Dla graczy równie ważne są precyzyjne peryferia, takie jak myszki, klawiatury i słuchawki. W tym zakresie liderem jest firma logitech G, znana z najwyższej jakości produktów dla esportu i gamingu. Na Meet at Rift gracze mieli okazję wypróbować zestawy słuchawkowe G335, G432, G733 oraz flagowe headsety z serii PRO X, klawiatury G PRO, G213, czy G512 oraz myszki G332, G240, G502 i wiele innych modeli. Przyglądając się portfolio marki logitech G warto zwrócić uwagę też na headset G PRO X 2, wyposażony w grafenowe 50-milimetrowe przetworniki, lekką konstrukcję oraz połączenie lightspeed lub bluetooth, co pozwala na 50-godzinną pracę na jednym ładowaniu.

Organizacja eventów, zwłaszcza takich jak Meet at Rift, stanowi prawdziwą grę w wyzwania, wymagającą wielogodzinnej pracy i zaangażowania całego zespołu. Jednakże, niezaprzeczalnie istotne jest wsparcie partnerów technologicznych, które odgrywa kolosalną rolę w tej rozgrywce. Dzięki nim nie tylko możemy zaspokoić różnorodne potrzeby eventowe i osiągnąć nasze cele, ale także zapewnić graczom i gościom najlepszy możliwy sprzęt gamingowy - komentuje Angelika Kobierska, Head of events, GAM3RS_X. Wybór zaufanych partnerów to jak znalezienie ukrytego poziomu - gwarantuje spokój eventowcowi, nawet jeśli od czasu do czasu odczuwa lekki stresik przed jego startem. Lecz kiedy gra rozpoczyna się, a gracze i goście mają w rękach najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, to właśnie wtedy event nabiera pełnego blasku. Dlatego wybór solidnych partnerów technologicznych to kluczowy element sukcesu eventu, zapewniający niesamowite wrażenia dla wszystkich uczestników - dodaje Angelika Kobierska.