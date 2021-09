WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Maciej Sierpień Dzisiaj, 27-09-2021 12:15 Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus Rozrywka w aplikacji. Grupa Polsat Plus z ofensywą wśród platform streamingowych Grupa Polsat Plus uruchomiła dwa nowe serwisy: Polsat Go oraz Polsat Box Go. Czym się różnią i jakie treści w nich znajdziemy? Sprawdzamy ofertę dostępną dla użytkowników na obu platformach. Mówiąc najkrócej, kluczowy element, który odróżnia serwis Polsat Go od Polsat Box Go, to cena. Pierwszy oferuje treści całkowicie bez opłat, w drugim należy wykupić dostęp. Ma to jednak swoje uzasadnienie w oferowanych treściach. Hity Polsatu bezpłatnie Polsat Go to serwis i aplikacja, z której można korzystać na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz Smart TV, z wybranymi treściami w modelu reklamowym tzw. AVOD. Oznacza to, że zanim bezpłatnie włączymy ulubiony serial czy film, obejrzymy reklamy. Co znajdziemy w Polsat Go? Przede wszystkim produkcje znane z anteny Polsatu, m.in. seriale "Przyjaciółki", "Komisarz Mama" czy "Pierwsza Miłość". Nie brakuje również kultowych sitcomów stacji tj. "Świat według Kiepskich", "Miodowe lata" oraz "Daleko od noszy". Miłośnicy kina będą mogli wrócić także do polskiej i zagranicznej klasyki. W Polsat Go dostępne są po emisji w telewizji popularne programy rozrywkowe, m.in. "Twoja twarz Brzmi Znajomo" czy "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz wydarzenia i rozgrywki sportowe (piłka nożna, boks, MMA, tenis czy siatkówka), które swoją premierę miały na antenach Polsatu. materiały partnera Źródło: materiały partnera Reklamy nie są natomiast emitowane w Polsat Box Go, czyli na płatnej platformie streamingowej VOD. Tutaj w ofercie mamy ponad 120 kanałów TV, sport (w tym treści dostępne w PPV), filmy i seriale od wielu dostawców, treści premium i przedpremierowe, rozrywkę, informacje, bajki etc. Wszystko w jednym miejscu, dostępne wszędzie, w dowolnym czasie i na wybranym urządzeniu. – Nasi klienci i widzowie chcą mieć swoje treści i dostęp do nich "tu i teraz". Chcą mieć ich pełen wybór, korzystać z nich gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcą. Polsat Box Go i Polsat Go to dwie świetne aplikacje i serwisy z bardzo bogatą ofertą do oglądania, nowymi funkcjami, bardzo prostym, przyjaznym wyglądem i intuicyjną obsługą – zapewnia Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu, dostawcy usług Polsat Box, i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus. materiał partnera Najlepszy sport i kino Treści w Polsat Box Go dostępne są w dwóch głównych pakietach: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. Opłacamy je w modelu abonamentowym, wykupując subskrypcję na miesiąc lub w opcji cyklicznej, bez podpisywania umowy. materiały partnera Źródło: materiały partnera Wybierając pakiet Sport (cena w promocji – 40 zł miesięcznie, regularna 50 zł), otrzymujemy kilkaset godzin transmisji z najważniejszych aren. Oferta zawiera m.in. wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA (kanały Polsat Sport Premium), spotkania polskiej PKO BP Ekstraklasy (kanały Canal+ SPORT 3 i 4), hiszpańskiej LaLiga Santander, włoskiej Serie A TIM i francuskiej Ligue 1 Uber Eats oraz wyścigi Formuły 1 (kanały Eleven Sports). W tym pakiecie mamy również dostęp do wszystkim sportowych kanałów Polsatu i Eurosportu oraz wielu innych. Pakiet Premium (cena 30 zł miesięcznie, poza promocją 40 zł) skierowany jest do kinomaniaków. Tutaj dostajemy najnowsze polskie i zagraniczne filmy, programy i seriale. Premierowe odcinki seriali znanych z anteny TV Polsat i TV4 ("Przyjaciółki", "Kuchnia", "Komisarz Mama") można obejrzeć przed emisją w TV. W Polsat Box Go Premium znajdziemy także przedpremiery seriali Polsatu i TV4, które można obejrzeć przed emisją w TV, jak również premierowe produkcje premium na wyłączność, m.in.: serial "Układ", czyli drugą część świetnie przyjętej "Rysy" z Julią Kijowską w roli głównej, "Osaczony" z Leszkiem Lichotą, "Cień" z Krystianem Wieczorkiem i "Mecenas Porada" z Aleksandrą Domańską. materiały partnera Źródło: materiały partnera W ramach Polsat Box Go dostępne są także trzy inne pakiety: Polsat Box Go HBO (25 zł miesięcznie), m.in. z filmami i serialami wyprodukowanymi przez HBO oraz pakiety dla widzów za granicą – Fortuna 1 Liga (30 zł miesięcznie), w którym kibice spoza Polski mogą oglądać wszystkie mecze rozgrywane na zapleczu ekstraklasy, oraz Polonia (45 zł miesięcznie) zawierający filmy oraz seriale produkcji Polsatu i TV4 przed premierą w telewizji, 10 kanałów TV, a także wybrane wydarzenia sportowe na żywo. Nowoczesna aplikacja Platformy Polsat Go oraz Polsat Box Go dostępne są w internecie na stronach https://polsatgo.pl i https://polsatboxgo.pl oraz w aplikacji, którą można pobrać ze sklepów Google Play, AppStore i HuaweiApp Gallery. Użytkownicy Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów mają bezpłatny dostęp do serwisu również na swych dekoderach. Aplikacje są nowoczesne, przejrzyste i łatwe w obsłudze. Posiadają m.in. funkcję "Oglądaj dalej", która podpowiada użytkownikowi moment, w którym skończył oglądać dany program lub film oraz który odcinek jest następny w kolejności. Platformy możemy przypisać do pięciu profili i na różne urządzenia. Dodatkowo Polsat Box Go umożliwia pobieranie wybranych treści i oglądanie ich w trybie offline. Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus