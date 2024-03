Rozrywka i praca z LG. Ten monitor zawsze jest z tobą

Uniwersalność to hasło, które w technologii z każdym rokiem staje się coraz ważniejsze. Producenci elektroniki nieustannie pokazują, że dziś najlepszy sprzęt to taki, który jest wszechstronny i przyda się nie tylko do rozrywki, ale też pracy. Taki właśnie jest nowy monitor LG MyView Smart 32SR83U. Co zasługuje w nim na uwagę?

Telefony to doskonały przykład tego, jak ważne jest to, aby urządzenia XXI wieku były uniwersalne. Dzięki nim możemy w jednej kieszeni zmieścić aparat, odtwarzacz muzyki, notatnik i wiele innych narzędzi. Wszystko to zasługa przedrostka "smart" przed nazwą wielu urządzeń na półkach sklepowych.

Choć niekiedy jest to określenie używane nad wyraz, LG udowadnia, że technologie smart mogą też mieć zastosowanie w monitorach. I co najważniejsze – nie ma w tym miejsca na jakąkolwiek przesadę, bo nowy 32SR83U to inteligentny monitor w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko nie potrzebuje nawet komputera, aby cieszyć się z jego możliwości, ale jest też wyposażony we własny system operacyjny, dzięki czemu sam może być uniwersalnym źródłem rozrywki i relaksu.

Centrum rozrywki w monitorze

Platforma webOS 23 to jedna z największych zalet nowości oferowanej przez LG. Dzięki niej LG MyView Smart 32SR83U nie jest "zwykłym" monitorem, który wyświetla treści po podłączeniu go do komputera, laptopa lub konsoli. To absolutne centrum rozrywki, które do działania potrzebuje tylko zasilania (i połączenia z internetem). Wystarczy więc podłączyć ten monitor do prądu i voilà – możesz rozkoszować się filmami i serialami z właściwie każdego serwisu streamingowego.

© materiały partnera

Co więcej – webOS w nowym wydaniu "uczy się" użytkownika, w związku z czym oferuje mu spersonalizowane rekomendacje. Na podstawie ostatnio odtwarzanych treści i historii wyszukiwania monitor będzie podsuwać kolejne propozycje, które mogą być dla ciebie interesujące. Dla wygody możesz użyć dołączonego w zestawie pilota.

Seriale serialami, filmy filmami – ale to niejedyna rozrywka, którą można konsumować na monitorze bez podłączenia go do konsoli lub komputera. Fakt, iż webOS to właściwie ta sama platforma, która jest dostępna na telewizorach LG, sprawia, że na LG MyView Smart 32SR83U można grać również w gry w chmurze. Bynajmniej nie oznacza to, że brak wspomnianego komputera lub konsoli ogranicza jakkolwiek wydajność monitora i pozwala uruchomić tylko niewymagające tytuły. Wręcz przeciwnie – korzystając z opcji grania w chmurze na tym monitorze, możesz zanurzyć się w nawet najnowsze gry.

Rozrywka to nie wszystko. Co z jakością obrazu?

LG MyView Smart 32SR83U to 31,5-calowy monitor z wyświetlaczem UHD 4K (IPS) o wysokiej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Dla tych, którzy nie "siedzą" w technologii i nie do końca rozumieją tego typu wyliczenia cyferek i mniej lub bardziej skomplikowanych określeń, oznacza to tyle, że ekran oferuje obraz o rozdzielczości wystarczająco dużej, aby wyświetlać filmy w ultrawysokiej jakości.

© materiały partnera

32SR83U szczegółowo odwzorowuje kolory i charakteryzuje się bardzo dobrym kontrastem. Ponadto ma kąty widzenia na poziomie 178 stopni (lewo/prawo i góra/dół) oraz dodatkową warstwę o matowej powierzchni, dzięki której spokojnie możesz go używać nawet w nasłonecznionych pomieszczeniach. Producent zadbał więc nie tylko o to, aby nowy MyView Smart był inteligentny i stanowił centrum rozrywki – to też monitor o znakomitych parametrach, które docenisz w każdych warunkach.

Wygodna konstrukcja

Te dwa wspomniane wyżej aspekty nie są jedynymi, które sprawiają, że LG MyView Smart 32SR83U jest wszechstronnym monitorem. Nie bez znaczenia pozostaje też design urządzenia. LG pokazuje, że jest on tak samo istotny jak zaawansowane i intuicyjne oprogramowanie, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Monitor pasuje do każdego wnętrza, a w czasach wszechobecnego minimalizmu bardzo dobrze wpisuje się w najnowsze trendy. Ustawiony na biurku oszczędza miejsce, bowiem jego obudowa jest bardzo smukła, praktycznie pozbawiona ramek z trzech stron. Do tego nie zabrakło regulacji nachylenia i wysokości ekranu, co pozwoli ustawić wyświetlacz dokładnie tak, aby móc komfortowo na nim pracować. W obudowie 32SR83U znalazły się też dwa 5-watowe głośniki wewnętrzne.

© materiały partnera

Wygoda to też szereg najważniejszych portów udostępnianych użytkownikowi: 2x HDMI oraz 2x USB typu C (Power Delivery 65 W). Jest też łączność Wi-Fi, Bluetooth, ScreenShare, ale też AirPlay2. To zestaw, który pozwoli ci bezprzewodowo i bez zakłóceń przekazywać obraz z telefonu.

Dobry moment na zakup

LG 32SR83U to monitor uniwersalny w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo jak inaczej nazwać urządzenie, które samodzielnie stanowi centrum rozrywki, na którym odpalisz najnowsze gry, obejrzysz serial w jakości 4K, a do tego po wszystkim posłuży ci do pracy i co najważniejsze – zajmie niewiele miejsca na biurku.

© materiały partnera

Decydując się na zakup sprzętu do końca marca w sklepie internetowym LG, klienci mogą zyskać dodatkowe 24 miesiące gwarancji w formie ubezpieczenia, co w sumie daje aż cztery lata pełnego komfortu użytkowania. Ponadto w zestawie dostaniesz pilot LG Magic w prezencie. Umożliwia sterowanie głosowe w języku polskim oraz "magiczne" nawigowanie kursorem po ekranie. Gdyby to było za mało, LG oferuje też trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Apple TV+, aby zapoznać się z ofertą seriali i filmów oferowanych przez giganta z Cupertino.

Płatna współpraca z LG