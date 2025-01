Rozpocznij nowy rok ze sprzętem w niższej cenie! Świetne promocje czekają

Płatna współpraca z Media Expert

Dla amatorów gotowania

Są takie sprzęty, które przydadzą się w każdej kuchni. Bez względu na to, czy gotuje w niej domorosły szef kuchni czy ktoś, kto tak naprawdę nie przepada za gotowaniem i robi to wyłącznie z obowiązku. Do takich urządzeń należą robot planetarny i airfryer.

Airfryer to inaczej beztłuszczowa frytkownica, jednak niech nie zmyli cię nazwa. Potrafi znacznie więcej, aniżeli wyłącznie przygotować frytki. W tym urządzeniu można smażyć (niemal bez tłuszczu), gotować na parze, piec i podgrzewać. Dzieje się to za sprawą gorącego powietrza. To dlatego dania przygotowane w airfryerze są zdrowsze, lekkostrawne i zachowują swoje wartości odżywcze. To sprzęt idealny dla wszystkich, którzy chcą jeść zdrowiej i ograniczyć czas spędzony w kuchni. Urządzenia (jak np. BEKO ExpertFry) mają wbudowane automatyczne tryby, dzięki którym za dotknięciem jednego przycisku można przygotować idealnego kurczaka, rybę, warzywa na parze czy nawet ciasto. Prościej (i smaczniej) się nie da.

Robot planetarny to z kolei idealny pomocnik dla tych, którzy uwielbiają piec i gotować. Z nim każda czynność kuchenna będzie o przebiegać o wiele szybciej – wyrabianie ciasta, mieszanie, zagniatanie, ubijanie. Wystarczy wybrać odpowiednie mieszadło z zestawu, a resztę robi specjalnie skonstruowane urządzenie, w którym mieszadła poruszają się w trzech kierunkach jednocześnie. Gwarantuje to prawidłowe zgarnianie masy z boków, dna i środka misy, dzięki czemu ciasto jest zawsze doskonale wyrobione. Do tego, dzięki mocnemu silnikowi, cały proces trwa znacznie krócej.

Mieszanie to podstawowa funkcja miksera planetarnego, jednak istnieją urządzenia, które mają znacznie więcej zastosowań. Np. robot kuchenny BOSCH MUM5XC4E, który łączy w sobie funkcje miksera, blendera kielichowego, maszynki do mielenia i tarki do ziemniaków. Poza szerokim zastosowaniem ma także szereg ułatwień, jak np. wbudowana waga, timer, czy automatycznie zwijany kabel. Taki pomocnik przyda się w każdej kuchni.

By ułatwić codzienność

Odkurzanie i prasowanie – czy te dwie (znienawidzone przez wielu) czynności mogą być łatwiejsze i przyjemniejsze? Osoby, które zaufały takim urządzeniom jak żelazko i pionowy, bezprzewodowy odkurzacz wiedzą, że tak. Okazuje się bowiem, że prasowanie może być szybkie i efektywne, a odkurzanie wprost ekspresowe, bez konieczności wyciągania niewygodnego sprzętu i ciągnięcia go za sobą po mieszkaniu.

Wystarczy wybrać żelazko, które ma mocny wyrzut pary, dzięki czemu jest w stanie usunąć nawet silne zagniecenia. Żelazko TEFAL Ultragliss Plus wyrzuca parę z mocą 250 g/min co gwarantuje szybkie i wydajne prasowanie także w pionie! Z takim urządzeniem nawet prasowanie koszul czy zasłon staje się przyjemne i wygodne.

Podobną rewolucję w domu może zaprowadzić odkurzacz pionowy. Dzięki niemu czynność, która do tej pory była nielubiana przez większość domowników, staje się prosta i komfortowa. Urządzenie GÖTZE & JENSEN VV700 jest w stanie pracować do 60 minut na jednym ładowaniu, ma bardzo praktyczne podświetlenie, które uwidacznia kurz w zaciemnionych miejscach, zatrzymuje niemal 100 proc. alergenów i radzi sobie z sierścią zwierząt. Do tego ma pomocną funkcję Flexi, dzięki której dociera nawet do wąskich i trudno dostępnych miejsc, np. przestrzeni pod meblami. Dodajmy do tego wymienne końcówki, niską wagę, dużą moc ssania, wygodne przechowywanie i atrakcyjną cenę – mamy do czynienia z idealnym odkurzaczem.

Sport to zdrowie

Tymi propozycjami powinny zainteresować się osoby, które na listę postanowień noworocznych wpisały ruch. Ci bardziej zdeterminowani mogą zainteresować się elektryczną bieżnią, dzięki której nawet w niepogodę będą mogli bić swoje biegowe rekordy. Nie jest to najtańszy sprzęt, tym bardziej warto zainteresować się nim podczas styczniowych wyprzedaży.

Przydatnym gadżetem w powrocie do formy będzie także smartwatch, który umożliwia monitorowanie snu, tętna, motywuje do aktywności, pozwala śledzić swoje codzienne sportowe postępy i udziela cennych wskazówek. To tylko część tego, co potrafi ten superzegarek. Ci, którzy go mają, nie wyobrażają sobie już bez niego codzienności.

Dla fanów elektroniki

Pora na gadżety, które mają przede wszystkim sprawiać przyjemność. Fanów elektroniki powinny zainteresować atrakcyjne oferty cenowe na telefony i monitory.

W Media Expert znajdziecie m.in. smartfon MOTOROLA Moto G85 z bardzo pojemną baterią (5000 mAh), technologią szybkiego ładowania i szkłem Corning Gorilla Glass 5, które zapewnia niezrównaną ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami. Smartfon nie dość, że wygląda stylowo (zastosowano w nim technologię Endless Edge), to jeszcze oferuje bardzo dobrej jakości zdjęcia, za które odpowiada system aparatów z matrycą Sony i technologią Quad Pixel oraz niemal kinowe doznania podczas oglądania filmów. Telefon ma duży wyświetlacz pOLED FHD+, który oferuje nieskończony kontrast i żywe, kinowe kolory oraz głośniki stereo, z których płynie dźwięk Dolby Atmos.

Na fanów gamingu w Media Expert czeka nowość – monitor ACER Nitro XZ271U, oczywiście w bardzo dobrej cenie.

