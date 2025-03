Rewolucyjne smartfony 2025 – TOP 5 nowoczesnych urządzeń

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Smartfon Apple iPhone 13 128GB 5G 6.1"

Apple iPhone 13 jest wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR. Oferuje niezwykle wyraźny i jasny obraz, idealny do oglądania filmów czy przeglądania zdjęć. Sercem urządzenia jest procesor A15 Bionic, zapewniający płynne działanie aplikacji i gier, a także efektywne zarządzanie energią.​ Aparat fotograficzny w iPhone 13 składa się z dwóch obiektywów: szerokokątnego i ultraszerokokątnego. Dzięki temu użytkownik może uchwycić zarówno szerokie krajobrazy, jak i szczegółowe zbliżenia. Tryb nocny dostępny w obu obiektywach pozwala na robienie wyraźnych zdjęć nawet przy słabym oświetleniu. System operacyjny iOS oferuje intuicyjny interfejs oraz dostęp do szerokiej gamy aplikacji w App Store. Funkcja Face ID zapewnia szybkie i bezpieczne odblokowywanie urządzenia, a także autoryzację płatności.

Smartfon Apple iPhone 16E 256GB

Apple iPhone 16E to najnowszy smartfon wyposażony w wyświetlacz OLED. Zapewnia doskonałą jakość obrazu z żywymi kolorami i głęboką czernią. Nowością w tym modelu jest port USB-C, który umożliwia szybsze ładowanie i przesyłanie danych. iPhone 16E został wyposażony w aparat, który pozwala na wykonywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości oraz korzystanie z zoomu optycznego. Funkcja Emergency SOS przez satelitę zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, oferując dwa lata darmowego dostępu do tej usługi. iPhone 16E posiada również funkcję wykrywania kolizji, która w razie wypadku automatycznie powiadamia służby ratunkowe. Zwiększona odporność na wodę chroni urządzenie przed zalaniem, umożliwiając zanurzenie na głębokość do 6 metrów przez 30 minut.

Smartfon Samsung Galaxy S25 12/256GB 6.2"

Samsung Galaxy S25 to smartfon wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2 340 x 1 080 pikseli. Ekran o częstotliwości odświeżania 120 herców zapewnia płynność podczas przewijania i grania, co docenią zarówno miłośnicy filmów, jak i gier mobilnych.​ Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 12 gigabajtów pamięci RAM, co gwarantuje szybkie i bezproblemowe działanie nawet przy wielu uruchomionych aplikacjach jednocześnie. Pamięć wewnętrzna o pojemności 256 gigabajtów pozwala na przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów i aplikacji, bez obaw o brak miejsca.​ Galaxy S25 obsługuje sieć 5G, co gwarantuje szybki dostęp do Internetu i płynne strumieniowanie multimediów. Dodatkowe funkcje, takie jak NFC, Bluetooth 5,3 oraz USB typu C zwiększają komfort codziennego użytkowania. Urządzenie działa na systemie Android 15, oferując najnowsze funkcje i aktualizacje.

Smartfon Google Pixel 9 5G 8/128GB 6.24"

Sercem smartfona jest procesor Tensor G4, zaprojektowany przez Google, który umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcji AI takich jak dodawanie siebie do zdjęć czy tworzenie obrazów na podstawie tekstowych opisów. Aparat fotograficzny w Pixel 9 pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Oprogramowanie pozwala także na cyfrowe przybliżenie obrazu nawet do 8 razy bez zauważalnej utraty jakości, co jest przydatne podczas fotografowania odległych obiektów. Pixel 9 działa na systemie Android 14, oferując użytkownikom najnowsze funkcje i aktualizacje. Google zapewnia siedem lat wsparcia dla tego modelu, co gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie. Dzięki kompaktowym wymiarom i lekkiej konstrukcji, Pixel 9 jest wygodny w obsłudze jedną ręką.

Smartfon Samsung Galaxy S24 5G 8/128GB

Samsung Galaxy S24 to elegancki smartfon, idealny do oglądania filmów, czy grania w gry. Sercem urządzenia jest dziesięciordzeniowy procesor Exynos 2400, wspierany przez 8 gigabajtów pamięci RAM, co gwarantuje szybkie i płynne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Aparat fotograficzny w Galaxy S24 składa się z trzech obiektywów, co pozwala na wykonywanie różnorodnych i wysokiej jakości zdjęć. Przedni obiektyw z autofokusem umożliwia robienie wyraźnych selfie oraz prowadzenie wideorozmów w wysokiej jakości. Galaxy S24 obsługuje sieć 5G, co zapewnia szybki dostęp do Internetu i płynne strumieniowanie multimediów. Bateria o pojemności 4 000 miliamperogodzin wspiera ładowanie, pozwalając na szybkie uzupełnienie energii w razie potrzeby.

